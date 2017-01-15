تجدد المعارك في وادي بردى بعد اغتيال مسؤول التفاوض عن الأهالي

– January 15, 2017

بيروت- الزمان

تدهور الوضع الميداني الاحد في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل سبعة مدنيين على الاقل بقصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الاعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة قبل اكثر من اسبوعين. فيما فجرالموقف اغتيال مسؤول التفاوض عن اهالي بردى برصاص قنص .

وفي شرق البلاد، احرز تنظيم داعش تقدما في الاطراف الجنوبية لمدينة دير الزور، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار العسكري الذي يحاول السيطرة عليه منذ اشهر طويلة. ليضمن امدادته ما بين الرقة والموصل . وشهدت منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، الاحد اندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلين من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى،وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واحصى المرصد الاحد مقتل «سبعة مدنيين على الأقل في قصف مدفعي لقوات النظام على قرية دير قانون في وادي بردى، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة» التي تشهدها الجبهاتالرئيسية في سوريا منذ 30 كانون الاول/ديسمبر بموجب اتفاق روسي تركي. وتسبب القصف وفق المرصد بإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة، مرجحا ان ترتفع حصيلة القتلى. وبحسب الهيئة الإعلامية في وادي بردى، وهي شبكة أنباء محلية معارضة، استهدف القصف مركز تجمع للنازحين» في القرية.

وتوتر الوضع الميداني في المنطقة منذ ليل السبت الاحد اثر اقدام مسلحين مجهولين على اغتيال رئيس لجنة التفاوض في المنطقة اللواء المتقاعد احمد الغضبان، بعد 24 ساعة من تكليفه الاشراف على تنفيذ اتفاق مصالحةبين السلطات والفصائل، بحسب المرصد.

قتل الغضبان بعد هدوء نسبي اعقب الاعلان الجمعة عن التوصل الى الاتفاق الذي يتيح دخول فرق الصيانة لاصلاح الاضرار اللاحقة بمصادر المياه في بلدة عين الفيجة مقابل وقف العمليات العسكرية وخروج المقاتلينالراغبين بمغادرة الوادي. وقال مصدر في وزارة المصالحة السورية لوكالة فرانس برس الاحد «رغم اغتيال المسلحين للواء أحمد الغضبان، الا ان التسوية لم تنهر بشكل كامل في وادي بردى».

وتحدث عن «اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حالياً».

الا ان الناطق الرسمي باسم «الهيئة الاعلامية في وادي بردى» عمر الشامي قال لفرانس برس ان «الاتفاق يُعتبر ملغى من صباح اليوم بعد خرقه من النظام مرات عدة خصوصا بعد مقتل الغضبان».

وتبادل طرفا النزاع السبت الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل الغضبان الذي يتحدر من وادي بردى.

واوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) السبت إن «إرهابيين أطلقوا النار» على الغضبان «بعد خروجه من اجتماع مع متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة في قرية عين الفيجة».

في المقابل، اتهمت المؤسسات والفعاليات المدنية في قرى وبلدات وادي بردى في بيان مشترك ليل السبت «يد الغدر» باغتيال الغضبان «عند حاجز للنظام (…) لتقضي على كل امل في حل سلمي يحقن الدماء».

كما ناشدت فصائل المعارضة «عدم التوجه الى استانا» حيث من المقرر عقد مفاوضات سلام في 23 كانون الثاني/يناير بموجب اتفاق الهدنة الذي لم يؤد الى وقف المعارك المستمرة في المنطقة منذ 20 كانون الاول/ديسمبر.

في شرق سوريا، حقق تنظيم داعش الاحد تقدما على الاطراف الجنوبية لمدينة دير الزور حيث يشن الجهاديون منذ السبت هجوما هو «الاعنف» منذ عام سعيا للسيطرة على كامل المدينة، وفق المرصد.

وأوضح مدير المرصد عبد الرحمن أن التنظيم الجهادي «تمكن من التقدم في محيط مطار دير الزور العسكري وفي الاطراف الجنوبية للمدينة، حيث سيطر على عدد من التلال المشرفة على المطار».

من جهته، قال مصدر عسكري سوري لفرانس برس الاحد إن «الطيران السوري شن غارات مكثفة على مواقع داعش في تلال الثردة» جنوب المطار.

وبدأ الجهاديون هجومهم السبت من محاور عدة في مدينة دير الزور التي يسيطر التنظيم المتطرف على اكثر من ستين في المئة من مساحتها ويحاصر مئتي الف من سكانها بشكل مطبق منذ عامين، معتمدا على «تفجيرانفاق وارسال انتحاريين».