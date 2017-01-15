‎ تظاهرات بعد إعدام ثلاثة من الشيعة في البحرين دينوا بقتل رجال أمن

– January 15, 2017

‎دبي,-(أ ف ب) – نفذت السلطات البحرينية الاحد حكما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.

‎وبعيد تنفيذ عمليات الاعدام هذه، الاولى في البحرين منذ سنوات، قام محتجون بحرق اطارات، بعد يوم من تظاهرات مماثلة جاءت في اعقاب انتشار اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب تنفيذ الاعدامات.

‎والهجوم الذي قتل فيه عناصر الامن الثلاثة كان اكثر الهجمات دموية ضد رجال الامن في البحرين منذ بدء قمع الاحتجاجات.

‎وقال رئيس «نيابة الجرائم الارهابية» المحامي العام أحمد الحمادي «تم صباح امس تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (بنا). ‎واوضح ان تنفيذ الحكم «تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ».

‎وذكرت مؤسسة «ريبريف» للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا انها اول عملية اعدام في البحرين منذ عام 2010، واول عملية اعدام لبحرينيين منذ العام 1996.

‎وقالت مايا فوا مديرة «ريبريف» في بيان ان الاعدام يمثل «خرقا مهينا للقانون الدولي»، مضيفة ان احكام الاعدام صدرت «استنادا الى اعترافات انتزعت بالتعذيب».

‎بدوره رأى براين دولاي مدير مؤسسة «ديفندرز» للدفاع عن حقوق الانسان في واشنطن ان تنفيذ الاعدامات «خطوة خطيرة من قبل نظام البحرين»، محذرا من انها «ستؤدي على الارجح الى غضب وعنف اضافيين في منطقة هشة اصلا».

‎بعيد تنفيذ الاعدامات، خرجت تظاهرات في قرى شيعية وقطع المحتجون الطرق بالاطارات المحترقة بينما رد عناصر الامن باطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب ما اظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

‎والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان اول عنصر امن اجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ اذار/مارس 2011 بدعم قوات الامن .