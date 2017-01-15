‎ من وحي المصالحات

– January 15, 2017

توقيع

فاتح عبدالسلام

حتى لو ظهر انه خبر رسمي فإن ذلك لن يلغي ما أشاعه في نفسي من روح النكتة والمرح طوال يوم كامل . الخبر يقول ان وزير خارجية العراق يزور ايران للتقريب بينها وبين السعودية حيث الازمة بين البلدين لا تزال في أوجها .

‎أعلم ان من صالح العراق ان يكون هناك توافق بين دولتين كبيرتين في الاقليم ، لكن ذلك لا يصح الا عندما يكون لدى العراق امكانات الافادة من الدولتين في اصلاح وضع نفسه. وسوى ذلك لتستمر العداوة بين ايران والسعوديةالى ابد الآبدين، فذلك من شؤون الدول الأخرى.

‎ يتمتع الحكم أو بالاصح أقطابه في العراق بعلاقة وثيقة مع ايران ، لكن مثل هذه العلاقة لا تتوافر مع السعودية ، وهنا أول ثغرة في فكرة الوساطة قبل عملها .

‎ كما ان الرياض لا ترى ،بحسب ما يظهر في الاعلام ،ان بغداد طرف محايد في الصراعات التي قطباها ايران والسعودية في المنطقة ، فكيف يمكن ان ترضى بوساطة من الحكم ‎العراقي وهو لديه ما يكفيه من المشاكل مع السعودية ذاتها .

‎العراق في وضعه القلق الحالي بلد غير مؤهل لكي يلعب دور الوسيط بين فرقاء المنطقة، وعليه ان لا يتوهم بأن ما قامت به ،قبل عشر سنوات ، شخصيات معينة في نقل رسائل بين الامريكان أيام احتلالهم للعراق رسمياً وبين الايرانيين ، يعني دوراً وسائطياً سياسياً، وانما هو نقل بريد سياسي لا تأثير للطرف (العراقي) فيه .

‎أية كلمة أو موقف أو همسة للمصالحة بين بلدين أو طرفين ، إنما مكانها العراق البلد الغارق الذي يحتاج الى طوق نجاة فوري . والمصالحة التي يحتاجها العراق كان يمكن ان تحدث قبل سبع سنوات وتجنب البلاد ويلات داعش والتدهور الأمني والتردي الاقتصادي حتى لو صار النفط ببلاش ، لكنها لم تحدث لأسباب لا تزال موجودة ولم تتغير، فأين الجديد المقنع .

‎المصالحة لا تحتاج الى مهرجانات خطابية يعرض فيها مسؤولون تنفيذيون أفكاراً يبحثون عن جهة تنفذها لهم .

‎المصالحة ليست تبويس لحى وموائد جبر الخواطر في بلاد الجائعين والنازحين والمشردين والخائفين،فلا معنى لمبادرة سياسية إن لم تكن هناك ارادة لتحقيق العدالة في المجتمع ورفع الغشاوة عن عيون القوانين والعاملين بها ،لكي تكون هناك قدرة لأي منهم على الابصار في هذا الظلام الكبير الذي سقط فيه العراق ، ولا يزال التخبط سمة الجميع للخروج منه الى مساحة نور، حتى لو كانت بقدر كف طفل .