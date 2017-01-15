اعتقال رئيس سامسونج

– January 15, 2017

سول – (رويترز) – قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية الأحد إنه سيأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي عندما يبحث أمر اعتقال رئيس مجموعة سامسونج جاي واي. لي فيما يتعلق بتحقيق في قضية استغلالالنفوذ يمكن أن تطيح برئيسة البلاد باك جون هاي.

وأرجأ المكتب أيضا حتى غد الاثنين قراره فيما إذا كان سيسعى لاعتقال لي بسبب خطورة القضية بعد أن كان قال إنه سيتخذ قرارا بشأن اعتقاله اليوم الأحد.

وذكر متحدث باسم المكتب لي كيو تشول للصحفيين اليوم الأحد إن المحققين يبحثون كل الأبعاد بما في ذلك الأثر الاقتصادي المحتمل لاعتقال جاي واي لي.

ويحقق الادعاء فيما إذا كانت سامسونج قدمت 30 مليار وون (25.46 مليون دولار) لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون سيل صديقة الرئيسة مقابل دعم صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بينمؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج عام 2015.

ونفى رئيس سامسونج الاتهامات خلال جلسة برلمانية في ديسمبر كانون الأول.

وكان لي خضع لاستجواب دام 22 ساعة قبل أن يغادر مكتب الادعاء الخاص في سول صباح يوم الجمعة ضمن تحقيق في فضيحة فساد أدت إلى مساءلة البرلمان للرئيسة باك.

واعترفت سامسونج بتقديم مساهمات إلى اثنين من المؤسسات وشركة استشارية تسيطر عليها تشوي إلا أنها نفت مرارا الاتهامات بالتأثير على عملية الاندماج.