 اليابان تفشل في إطلاق صاروخ صغير

– January 15, 2017

طوكيو – (رويترز) – قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الأحد إنها فشلت في إطلاق صاروخ صغير يحمل قمرا صناعيا للفضاء بسبب تعطل أنظمة الاتصالات. وأضافت الوكالة في بيان أنها أطلقت الصاروخ إس.إس-520 في الساعة 0833 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد من مركز أوتشينورا الفضائي في جنوب اليابان. وقالت الوكالة إنها لم تتمكن من استقبال البيانات من الصاروخ الذي سقط مرة أخرى على الأرض في بقعة متوقعة سلفا.

ويبلغ طول الصاروخ نحو عشرة أمتار ونصف قطره 50 سنتيمترا وكان يحمل قمرا صناعيا يزن ثلاثة كيلوجرامات وطوله 35 سنتيمترا لالتقاط صور للأرض وجمع بيانات أخرى. وقالت متحدثة باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لرويترز إن المرحلة الأولى من إطلاق الصاروخ تمت لكن المرحلة الثانية لم تتم بعد اكتشاف مشكلات في الاتصالات. وكانت الوكالة أرجأت إطلاق الصاروخ يوم 11 يناير كانون الثاني بسبب الرياح القوية.