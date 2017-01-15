اعتقال مصمم أزياء مطلوب في قضية رشوة 

– January 15, 2017

نيويورك-رويترز):قال مسؤولون يوم السبت إن مصمم أزياء من نيويورك أعتقل في المكسيك ورحل إلى الولايات المتحدة حيث أتهم بالضلوع في قضية رشوة شملت أيضا اثنين من أقارب الأمين العام السابق للأمم المتحدةبان جي مون.

ووجهت إلى مالكولم هاريس والذي أطلق على نفسه مستشار أزياء ومدون اتهامات في نيويورك إلى جانب اثنين من أقارب بان جي مون يوم الثلاثاء. وقالت وسائل الإعلام في المكسيك نقلا عن بيان حكومي إنه اعتقل هووزوجته بعد يومين في مدينة سان ميجيل دي اييندي.

وقال البيان «اعتقل الاثنان في عملية مشتركة بين السلطات الاتحادية المكسيكية وسلطات الولايات المتحدة وهو في الوقت الحالي في بلده الأصلي.»

وقال مكتب متحدث باسم المدعي العام الأمريكي إن السلطات الأمريكية اعتقلته ليل الجمعة لدى وصوله إلى مطار جون كيندي في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة يوم الثلاثاء.

واتهم ممثلو الادعاء بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء اثنين من أقارب بان بالضلوع في خطة لرشوة مسؤول بدولة في الشرق الأوسط في قضية تتعلق بمحاولة لبيع مجمع مبان بمبلغ 800 مليون دولار في فيتنام.

وقال ممثلو الادعاء أن هاريس خدع الآخرين وحصل على مبلغ 500 ألف دولار. وعقدت هذه القضية خطط بان لخوض انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية بعد أن أكمل في الآونة الأخيرة فترته في الأمم المتحدة. وقال بان الذي لم يجر اتهامه بأي مخالفات في القضية إنه لا يعلم شيئا عن القضيةويعتزم اتخاذ قرار قريبا بشأن مستقبله السياسي.

وتشمل لائحة الاتهام أيضا جو هيون باهن وهو سمسار عقارات وابن شقيق بان ووالده بان جي سانج. والأخير هو شقيق بان جي مون والذي كان مسؤولا تنفيذيا في شركة الإنشاءات الكورية الجنوبية «كيانجنام انتبرايز».

ودفع باهن بأنه غير مذنب. ومكان بان جي سانج غير معروف.

ويكتب هاريس (52 عاما) موضوعات ثقافية لصحيفة هافينجتون بوست. وقالت إصدارات للموضة إن هاريس له أصدقاء مشهورين من بينهم مادونا. وباع هاريس ثلاثة أثواب للممثلة أنجلينا جولي.