– January 15, 2017

دوري الطائرة يحلّق بنظام التجمعات

يغداد – الزمان

حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة مواعيد والية الدوري الممتاز ” أ ” بمشاركة ستة اندية .

وقال رئيس اتحاد اللعبة مناف في فاضل في الاجتماع الذي جرى ظهر الخميس الماضي في مقر الاتحاد بقاعة الشعب ان الية الدوري ستكون بنظام التجمعات بمشاركة ستة اندية هي ” غاز الجنوب والبحري من البصرة والصناعة والشرطة من بغداد والبيشمركة من السليمانية والحبانية من الانبار .

واضاف ان السادس من شهر شباط سيكون موعدا لانطلاق التجمع الاول وحتى العاشر منه وستحتضن المنافسات محافظة البصرة .

واشار الى ان السادس من شهر اذار ولغاية العاشر منه سيكون موعدا لانطلاق التجمع الثاني في قاعىة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف على ان يكون موعد انطلاق التجمع الثالث في الخامس والعشرين من الشهر ذاته ولغاية التاسع والعشرين منه في محافظة السليمانية .

واختتم الحديث ” ان العاصمة بغداد ستكون المحطة الاخيرة اذ ستنطلق المباريات في 9 من شهر نيسان المقبل ولغاية الثالث عشر منه .