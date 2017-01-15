– January 15, 2017

كردستان تلمّح بالصدام المسلّح في حال العجز عن تسوية المشاكل العالقة

دولة القانون لـ (الزمان):الإقليم يرغب بالتمدد وإفتعال أزمة

بغداد – قصي منذر

نفى ائتلاف دولة القانون وجود اتفاق مع اقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها وقال ان حدودهم تبدأ من الخط الاخضر قبل 2003 وان اي تمدد يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان الاقليم يختلق خلافات تزامنا مع حسم معركة الموصل لارباك البيشمركة والمقاتلين ، فيما توعد الاقليم بالصدام المسلح في حال لم يتم التباحث لحل القضايا العالقة . وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر لـ(الزمان) امس ان (اقتراب القوات الامنية من حسم معركة الموصل يشعر الاكراد إن هناك قوة موجودة في المناطق المتنازع عليها للعرقلة وقد يلجأون الى خلق حالة من الارباك او التشنج لقوات البيشمركة والقوات الامنية الاخرى في كركوك ونينوى) ،مضيفا ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن عن ان سبب تأخر القوات في تحرير قضاء الحويجة يعود الى محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي تحدث ان هناك ايعازا من اربيل بعدم فتح المجال امام القوات لحسم معركة الحويجة) . واوضح جعفر ان (الاكراد يحاولون حسم معركتهم السياسية والحدودية قبل حسم المعركة في الانبار والموصل لان وجود قوات عراقية على خط محاذ للبيشمركة قد يغير الامور)،لافتا الى ان (الاكراد تعهدوا بالانسحاب من الاراضي الى قبل 2003 بما يسمى الخط الاخضر المتفق عليه واي تمدد جديد يجب ان يتم بموافقة الحكومة الاتحادية) . واضاف جعفر (لا ارى اي خلاف بين بغداد واربيل بقدر وجود توسع وتمدد في المناطق المتنازع عليها وما وراء تلك المناطق)، متابعا ان (هناك رغبة كردية من خلال دعم خارجي او دولي بالتوسع الى ما بعد حدود 2003 ، مشيرا الى ان (الحل بيد الامريكان لانهم وعدوا أن تكون الحدود هي ما قبل 2003 واي تغيير يجب ان يتفق عليه)،داعيا (الامريكان الى الضغط على الاكراد لتطبيق الاتفاقية مع العبادي)،مبينا ان (النفط عراقي ولا يمكن اعطاؤه للاقليم ما عدا بعض المناطق التي تم الاتفاق عليها وغير ذلك يجب ان يعود النفط الى شركة سومو)،وتابع جعفر ان (الموصل عراقية ولا يمكن الاقتراب منها سواء من الاكراد ام الاتراك اما غير ذلك فتبقى رغبة اهلها بعد حسم المعركة وعودة الحياة لها لانشاء اقليم ضمن الدستور او جعلها محافظتين ولكن ليس على اساس العرقية والطائفية). وكان المتحدث باسم برلمان كردستان طارق جوهر قد اكد إن حكومة الاقليم حاولت أن تجد صيغة توافقية مع بغداد بشأن الحقوق في نينوى. وقال جوهر في تصريح امس ان (كل شيء ممكن حدوثه وان الصدام العسكري وارد إذا لم يتم التباحث وحل القضايا العالقة مثل النفط والغاز والجغرافيا كون الجانب الكردي بدأ يفقد الثقة في الحكومة الاتحادية) ،مشيرا الى ان (الخلافات التي ظهرت بين بغداد وأربيل بشأن سهل نينوى كانت مؤجلة حتى الانتهاء من طرد داعش من اجل تكاتف الجميع في تلك المعركة ومع اقترابها من النهاية بدأت النيات الحقيقية تطفو على السطح، فالخلافات بين الجانبين ترتكز على عدد كبير من النقاط). واضاف جوهر أن (الحكومات السابقة مارست الكثير من التفرقة والاضطهاد ضد الاكراد وسلبتهم الكثير من حقوقهم). كما شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجود مخطط للقضاء على الاتفاقات التي ابرمت بعد عام . 2003وقال الحزب في بيان امس خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس الاقليم مسعود البارزاني في أربيل ان (الاجتماع ناقش عملية تحرير الموصل والأوضاع السياسية الداخلية في الاقليم والعلاقات بين الإقليم وبغداد ودول المنطقة والعالم وكذلك عملية الإصلاح الحكومي)، مبينا ان (هناك مخططا للقضاء على التفاهمات والاتفاقات التي حصلت بعد عام 2003 لإدارة العراق وفق مبدأ التوافق وفرض رأي الأغلبية). واوضح البيان أن (قيادة الحزب ترى ضرورة إعادة تنظيم ومراجعة العلاقة بين بغداد واربيل بشكل يوازي تضحيات الاكراد) على حد قوله.

وكان الحزب قد حذر حزب العمال الكردستاني من محاولة استقطاع قضاء سنجار والسيطرة عليه. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي امس أن (سنجار تابعة للاقليم ولا يمكن لذلك الحزب أن يحاول اقتطاع تلك المناطق من الإقليم)، لافتا الى ان (سنجار جزء من كردستان ويجب أن يدار القضاء وفق قوانين إلاقليم).