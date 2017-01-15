 البرادعي:مبارك يتهم صدام بإخفاء الأسلحة النووية في المقابر

– January 15, 2017

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بغداد تطالب ستوكهولم بكشف ملابسات غدر

شاب عراقي في مالمو

بغداد – صباح الخالدي

طلبت وزارة الخارجية من السلطات السويدية توضيح ملابسات قتل شاب عراقي بدم بارد الخميس الماضي، واجراء مقابلة عاجلة مع المحقق العام السويدي للوقوف على اجراءات السلطات السويدية بهذا الشأن، فيما توجّه وزير الخارجية ابراهيم الجعفري امس الى كوريا الجنوبية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة في بيان ان (الوزارة تتابع من خلال سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم مع السلطات والشرطة السويدية سير التحقيقات في جريمة مقتل الشاب العراقي احمد نجم عبيد الذبحاوي في مدينة مالمو جنوب السويد، بعد تعرضه لإطلاق نار عند موقف الحافلات في حي روزنغورد).وأوضح ان (السفارة العراقية قامت بتوجيه مذكرات رسمية طلبت فيها من السلطات السويدية توضيحاً لملابسات الحادث وتفاصيله وجميع تطورات التحقيق المتعلق به، مع طلبها اجراء مقابلة عاجلة مع المحقق العام السويدي للوقوف على اجراءات السلطات السويدية الخاصة بهذه الجريمة) . وبحسب البيان فإن المذكرة طالبت السلطات السويدية ايضاً بـ(ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم التي تشهدها مدينة مالمو تحديداً وتكثيف اجراءات التحقيق والملاحقة القانونية للكشف عن جميع المتسببين بها). وأفادت وسائل الاعلام السويدية بأن (مسلحين أطلقوا النار على الذبحاوي بعد ان أنتظروه في موقف الباص في حي روزنغورد ذي الأغلبية المهاجرة)، مضيفة ان (الهجوم عليه كان بعد نزوله من الباص أمام أنظار عدد كبير من الناس).وقال شهود عيان ان (رجلين كانا بإنتظار الضحية وأطلقا النار عليه مباشرة مرتين في الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس الماضي)، موضحين ان (اطلاق النار الأول كان في رجل الشاب وأعلى جسمه، ثم أطلق المجرم الثاني النار بإتجاه رأسه من مسدس مختلف من العيار الثقيل).واعرب مقربون من عائلة الشاب عن حزنهم وصدمتهم بوفاته ووصفوه بانه كان مهذبا وخلوقاً، ولا توجد لديه أية مشاكل.وتساءل بعضهم في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن دور الشرطة السويدية التي لم تتمكن الى الآن من فرض الأمن وتقديم الجناة الى العدالة.وفُجعت روزنغورد ايضاً الشهر الماضي بغدر طبيب أسنان عراقي مهاجر على يد مجهولين لأسباب غامضة أيضاَ.