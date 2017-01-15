– January 15, 2017

تحرير 90 بالمئة من إجمالي الساحل الأيسر من الموصل

بغداد – محمد الصالحي

يتوقع خبراء ان تكون عمليات تحرير الساحل الايمن من مدينة الموصل مغايرة تماما عن خطة تطهير الساحل الايسر من خلال قيام القوات الخاصة بانزال جوي في نهاية الجسور المدمرة لتأمين عمل الهندسة العسكرية في نصب جسور عائمة وحماية الزوارق النهرية التي ستجتاز ضفة نهر دجلة.وقال الخبير العسكري عماد علو لـ(الزمان) امس ان ( قيادة عمليات قادمون يانينوى ستتخذ عدة اجراءات بعد تطهير الساحل الايسر بالكامل ابرزها اعادة تنظيم القوات المشاركة وتبديل المحاور ووضع تقييم شامل للخطة الامنية ). واضاف ان (عمليات تحرير الساحل الايسر ستنتهي خلال الايام الثلاثة المقبلة بعد تطهير المباني الحكومية من التفخيخ والالغام وتأمين خروج الاهالي من ساحات القتال ). وتابع ان (قيادة العمليات المشتركة ستتخذ استعدادات عسكرية عاجلة قبل الشروع في عمليات تحرير الساحل الايمن ضمنها تقريب الخدمات الادارية لتقديم الدعم اللوجستي بشكل اسرع من السابق والاستعداد للقيام بعمليات انزال جوي في ضفاف دجلة لتأمين عمل صنف الهندسة العسكرية في نصب جسور عائمة او اصلاح الجسور المدمرة فضلا عن تأمين مرور العجلات والدبابات الى الصوب الاخر من النهر )، مشيرا الى ان (العمليات ستعتمد ايضا على الزوارق السريعة لاجتياز النهر واعادة ربط الجسور وهذا ايضا بحاجة الى وقت واستعداد اضافي ).وقال النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي في تصريح امس ان ( إعلان تحرير الساحل الأيسر بالكامل سيكون في نهاية الاسبوع الجاري بعد التقدم الكبير الذي احرزته القوات الامنية في الاحياء المتبقية).وارجع ( التأخر في حسم المعركة إلى الحرص الشديد الذي تبديه القوات المشتركة على ارواح المدنيين). مؤكدا انه (سيتم المباشرة بإعادة النازحين فور إعلان تحرير الساحل الأيسر).وكانت مصادر عسكرية واخرى محلية أكدت في وقت سابق سيطرة القوات الأمنية المشتركة على نحو 90 بالمئة من اجمالي مساحة الساحل الأيسر لمدينة الموصل. واعلن قائد عمليات قدمون يانينوى الفريق عبد الامير رشيد يار الله عن تحرير حي الكفاءات الثانية الجانب الايسر من مدينة الموصل.وقال يار الله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات المحور الشمالي تحرر حي الكفاءات الثانية وترفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات وتديم التماس مع القصور الرئاسية). واضاف ان (قوات مكافحة الارهاب تمكنت من تطهير جامعة الموصل بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها). فيما قال قائد محور جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان ( قوات الجهاز تمكنت من تحرير حي الاندلس في الجانب الايسر للموصل).واشار الى ان (تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة في الارواح والمعدات ).ومن جهته قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح امس ان ( القوات الامنية تواصل تطهير وتفتيش المناطق التي حررتها في مدينة الموصل من مخلفات داعش). مبينا انه (لم تبق الا مناطق قليلة في الجزء الشمالي من الساحل الايسر وهي العربية والملايين ونيسان ومنشآة الكندي وجميعها تحت مرمى نيران قواتنا).واضاف رسول خلال (الايام القليلة القادمة سيعلن تحرير الساحل الايسر من الموصل)، مشيرا الى ان (داعش في هذا الساحل يلفظ انفاسه الاخيرة).واكد رسول ان (القـــوات الامنـــــية حررت من 85 – 90 بالمئة من الساحل الايسر). لافتا الى ان (تلك القوات تسيطر على ثلاثة جسور هي الجسر الرابع والثاني والجسر الحديد او ما يسمى بالجسر العتيق وما قام به داعش من تفجير عدد من الجسور لن يعوق تقدم قواتنا).وتابع رسول انه (لا يوجد توقف في العمليات العسكرية). موضحا ان (مطار الموصل تحت مرمى نيران قطعاتنا العسكرية). وقال مصدر امس ان (عناصر داعش اقدمت على إحراق خمسة منازل بالكامل مع ممتلكاتها في إحياء الأندلس والمهندسين بسبب امتناع الأهالي عن دفع التبرعات لهم).وأضاف إن ( اعمال حرق المنازل جاءت لتخويف الأهالي هناك ومنعهم من التعاون مع الأجهزة الأمنية خصوصاً بعد نجاح القوات في التقدم بتلك الإحياء وانحسار سيطرة داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل).وفي الانبار قال القيادي في حشد المحافظة ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (100 عائلة كانت تحاصرها داعش في منطقة بحيرة سدة حديثة تمكنت من الهرب باتجاه القطعات العسكرية بواسطة الزوارق النهرية حاملة الراية البيضاء خشية استهدافها من قبل القطعات العسكرية وطيران الجيش).واضاف أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها وفرت ممرا نهريا من منطقة الجزيرة باتجاه منطقة الزاوية المحررة بقضاء حديثة لكي يتسنى للعوائل الهاربة من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش الوصول بأمان الى مركز القضاء).وتابع الجغيفي أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها وفرت عجلات خاصة لنقل تلك العوائل الى مخيمات النازحين). مشيرا الى ان (التنظيم يحاصر الاف العوائل داخل مناطق غربي الانبار كدروع بشرية لحماية عناصرهم التي تتخذ من المجمعات السكنية والمناطق الآمنة مكانا لاستهداف القوات الامنية والقوات الساندة لها).

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