المحمود يتفرّغ للإتحادية وزيدان يرأس القضاء

– January 15, 2017

بغداد – الزمان

تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى خلفاً لمدحت المحمود الذي تفرغ لرئاسة المحكمة الاتحادية العليا.وقال بيان لإعلام المجلس امس ان المحمود هنّأ زيدان بصدور القانون الجديد لمجلس القضاء الأعلى الذي عيّنه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، متمنياً له (الموفقية في مهمته الجديدة). بدوره، أكد زيدان (إلتزامه بمسيرة القضاء طوال السنوات الماضية)، وتابع أنه سيحافظ على (استقلالية القضاء وتطبيق العدالة في البلاد على النهج الذي سار عليه مجلس القضاء الأعلى منذ تأسيسه الى اليوم لاسيما وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى المعيّن كان مشاركاً في المسيرة القضائية الصاعدة).وكان مجلس النواب قد صوّت الخميس الماضي بالموافقة على قانون مجلس القضاء الاعلى