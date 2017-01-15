– January 15, 2017

الأمم الافريقية: خيول بوركينا فاسو تفرض التعادل على الكاميرون

أسود الأطلسي تواجه الكونغو اليوم وتعوّل على خبرة رينارد

{ مدن – وكالات: يتأهب منتخب المغرب لدخول غمار كأس الأمم الإفريقية 2017، عندما يواجه اليوم الإثنين الكونغو الديموقراطية، حيث تضم المجموعة الثالثة أيضا كلاً من كوت ديفوار وتوكو. يخوض المنتخب المغربي، على ملعب اوييم، امس الأحد، آخر مران له استعدادًا لقص شريط مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات أمم إفريقيا بالجابون، اليوم الإثنين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. واختار هيرفي رينارد، المدير الفني للمغرب إبقاء جانب التكتم والسرية قائم على مران المنتخب، رغم تخصيصه مدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام لحضور المران ثم مغادرة الملعب. وتشير التوقعات إلى أن رينارد يجهز خطة مفاجأة للجميع في مواجهة الكونغو، وسيعتمد على نفس الأسماء تقريبا التي واجهت فنلندا قبل أسبوع بالإمارات وديا مع تغيير واحد في وسط الملعب، مع إمكانية منح دور مهم للاعب نابولي، عمر قادوري، حال استعاد اللاعب جاهزيته البدنية بعد ابتعاده لمدة طويلة عن أجواء المباريات. كما يخطط رينارد للعب بكثافة في خط الوسط لتعويض الغيابات القوية التي ضربت هذه الجبهة مع اعتماد رأس حربة وحيد هو يوسف العربي لاعب لخويا وهداف الدوري القطري. وفي نفس السياق، عقد رينارد، مؤتمرا صحفيا، امس الأحد، بملعب أوييم، سلط الضوء فيه على المباراة الأولى أمام الكونغو الديموقراطية، وكذا أجواء الاستعداد والمعسكر الأخير الذي أجراه بالإمارات. ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم الكونغو الديموقراطية وتوجو وكوت ديفوار. وفي سياق آخر، وصل فيصل غراس، لاعب هارتس الاسكتلندي إلى الجابون، وانضم مساء اول امس السبت لتدريبات الفريق، حيث استدعاه رينارد من أجل تعويض غياب سفيان بوفال للإصابة. ويشغل غراس أدوارًا متعددة بين الدفاع ووسط الميدان وفضّله رينارد على لاعبيّ الدوري المغربي محمد ناهيري مدافع الفتح الرباطي واسماعيل الحداد مهاجم الوداد البيضاوي. ولم يحضر غراس معسكر العين بالإمارات وهو ما أثار استغراب المتابعين لشؤون منتخب المغرب، وتسائلوا حول الغاية من استدعاء لاعب لم يباشر تحضيراته مع الفريق ليلحق بالجابون مباشرة.

عودة التوهج

ويمني المنتخب المغربي النفس أن تكون النسخة 31 ناجحة، بعدما غاب توهج الكرة المغربية في القارة السمراء، بعدما خرج من الدور الأول في النسخ الأربع الأخيرة التي شارك بها، سنوات 2006 و2008 و2012 و2013، أي منذ المشاركة الناجحة في نسخة 2004 بتونس، بعدما بلغ النهائي وخسره أمام البلد المنظم 2 ـ 1 . ويملك المنتخب المغربي لقبا إفريقيا واحدا، حيث فاز به في نسخة إثيوبيا 1976، وبعدها لم تزأر الأسود في إفريقيا، ولا تزال تبحث عن تتويجها الثاني. ويقود المنتخب المغربي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد صاحب السجل الناصع في الكأس الإفريقية، خاصة بعدما فاز في مناسبتين بالتاج الإفريقي، مع كل من زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012 و2015 . ويدخل رينارد المنافسة الإفريقية بالجابون، كأحد المدربين الذين لهم بصمة مهمة في القارة الإفريقية، فكان من الطبيعي أن تسلط عليه الأضواء، بعدما بات واحدا من المدربين الذين يعرفون طريق الألقاب الإفريقية. ويترقب الشارع الكروي المغربي، إن كان سحر رينارد ومعرفته الكبيرة بتضاريس الكرة المغربية سيفيدان المنتخب المغربي، الذي يشارك وهو متأثر بالغيابات المؤثرة لأبرز نجومه، وهم نورالدين أمرابط لاعب واتفورد الانكليزي، وسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنكليزي ويونس بلهندة نجم نيس الفرنسي، وأسامة طنان لاعب سانتتيان الفرنسي. ومن المؤكد أن رينارد خطف النجومية من لاعبي منتخب المغرب، الذي يبقى السواد الأعظم من أسمائه مغمورة وغير معروفة، لذلك يتساءل الشارع الكروي إن كانت نجومية رينارد الإفريقية ستكون كافية لتزأر الأسود في الأراضي الجابونية؟

التعادل مع الأسود

على صعيد اخر انتزع منتخب بوركينا فاسو، تعادلاً ثمينًا ومستحقًا (1-1) من نظيره الكاميروني، اول امس السبت، في بداية مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية الـ31 المقامة بالجابون. وقلب منتخب بوركينا فاسو، تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، إلى تعادل ثمين خلال مباراة الفريقين، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وتساوت منتخبات المجموعة بنقطة لكل منهم، بعد تعادل منتخبي الجابون وغينيا بيساو (1-1) في المباراة الافتتاحية للبطولة. قدَّم المنتخبان، أداءً متكافئًا على مدار الشوطين، وسنحت لكل منهما العديد من الفرص على المرمى، لكن عدم التوفيق أحيانًا، وتألق حارسي المرمى حال دون تسجيل العديد من الأهداف.

إصابة إكرامي

من جهة اخرى أثارت إصابة الحارس شريف إكرامي مع المنتخب المصري، مخاوف الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري. كان إكرامي، غادر مران المنتخب الذي يستعد لمواجهة مالي، غدا الثلاثاء ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكابون، مصابًا. وأجرى طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي، اتصالاً بالحارس الدولي بالكابون للاطمئنان عليه. وأكد إكرامي، لمدرب الحراس، أنه سيخضع لآشعة طبية، خلال الساعات القادمة لتحديد حجم إصابته، ومدة غيابه. ويخشى الجهاز الفني، أن تكون إصابة إكرامي بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يعني غيابه شهرًا عن الملاعب وبالتالي لن يلحق بلقاء السوبر المصري أمام الزمالك 10 فبراير/شباط المقبل. يذكر أن الحارس الدولي، يقدم مستويات طيبة مع فريقه، حيث لم يمن مرماه سوى بـ4 أهداف بعد نهاية مرحلة الذهاب بالدوري المصري.