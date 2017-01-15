– January 15, 2017

كليبرز يثأر من ليكرز في سلة المحترفين

{ لوس انكلس – وكالات: ثأر لوس أنكلوس كليبرز لخسارته أمام غريمه لوس أنكلوس ليكرز في عيد الميلاد الشهر الماضي وتفوق بنتيجة 113-97 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اول أمس السبت. وكان ليكرز تفوق في يوم عيد الميلاد على كليبرز وحقق انتصارين فقط خلال مباريات ديسمبر/ كانون الأول لكنه نجح حينها في إنهاء سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لغريمه. وافتقد كليبرز منذ ثلاثة أسابيع أمام ليكرز كريس بول وبليك جريفين بسبب الإصابة كما أصيب جيه.جيه ريديك في عضلات الفخذ الخلفية في منتصف المباراة. ويبقى جريفين غائبا في ظل خضوعه للتعافي من جراحة بالركبة بينما عاد بول وريديك لتشكيلة كليبرز ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي في يناير كانون الثاني. ورفع كليبرز رصيده إلى 28 فوزا بالموسم الجاري مقابل 14 خسارة بينما مني ليكرز بخسارته 29 مقابل 15 فوزا فقط. وخلال الشهر الجاري فاز ليكرز ثلاث مرات مقابل أربع هزائم بينما خسر 14 مرة الشهر الماضي مقابل انتصارين فقط.