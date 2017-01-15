– January 15, 2017

الوحش الصيني يُفسد علاقة كوستا بتشيلسي وكونتي

نادي جيانجسو يستهدف مهاجم البلوز بعرض ضخم

{ لندن – وكالات: يبدو أن تشيلسي، يعيش أزمة حقيقية؛ بسبب مهاجمه دييجو كوستا، الذي لم يلعب مباراة الفريق اول امس السبت، أمام ليستر سيتي بالبريميير ليج، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، والتكهنات حول مستقبل الإسباني في قلعة تشيلسي ستامفورد بريدج. وأشارت التقارير الأولية، إلى أن استبعاد دييجو كوستا، من مباراة ليستر سيتي (3-0) للبلوز، كان بسبب ألم يشعر به اللاعب أسفل الظهر، مثلما أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النادي الإنكليزي.

الوحش الصيني

لكن سرعان ما خرجت الأخبار، لتقول أن هناك عرضًا صينيًا ضخمًا للاعب الإسباني، ربما يكون هو السبب الأساسي لخروج اللاعب من قائمة الفريق، أمام ليستر سيتي. وتصاعدت وتيرة أخبار العرض الصيني، لتتحدث عنها جميع وسائل الإعلام في بريطانيا، خاصة أن مصدرًا في نادي جيانجسو الصيني، قال إن دييجو كوستا، من أبرز أهداف النادي الصيني، في المدة المقبلة. كان تشيلسي، باع كلاً من البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، والنيجيري جون أوبي ميكيل، لأندية صينية، خلال مدة الانتقالات الجارية، وهو ما أغضب كونتي، حيث قال: أتمنى أن يكون ميكيل آخر الراحلين للصين.

الكواليس

وما زاد الطين بلة، أن نادي تشيلسي قام بإعلان استعادة مهاجمه الشاب باتريك بامفورد 23 عامًا من بيرنلي، الذي كان معارًا له، ومع امتلاك تشيلسي للمهاجم الشاب ميشي باتشواي، أصبحت وضعية كوستا أكثر إثارة للجدل. كما أكدت تقارير أخرى، أن بعض لاعبي ونجوم نادي تشيلسي، طالبوا اللاعب بتقديم اعتذار للإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، ورفض عرض النادي الصيني، والمرجح أن يكون نادي تيانجين كوانجيان. أما اللاعب البرازيلي دافيد لويز، فقد قال بعد مباراة ليستر سيتي، إن على الجميع أن يهدأ وسط الظروف المحيطة بقضية اللاعب دييجو كوستا. نفى كونتي، في مؤتمر صحفي، أن يكون هناك عرضًا صينيًا للاعب الإسباني، مؤكدًا أن كل ما في الأمر أن دييجو كوستا، مصاب ويشعر بألم في أسفل الظهر، ولم يتدرب مع الفريق منذ الثلاثاء الماضي. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ورغم تأكيد كونتي أنه لا يكذب، فإن الأخبار ما زالت تزيد من اشتعال فكرة انتقال اللاعب الإسباني إلى الصين، خاصة وأن أندية الدوري الصيني الممتاز، تواصل إغرائها لنجوم الأندية الأوربية، وكوستا ليس سوى لاعب واحد من عشرات اللاعبين المطلوبين في الدوري الصيني. ورغم نفي كونتي..فإن كل المؤشرات، تؤكد وجود عرض صيني للاعب، خاصة بعدما طالب بعض لاعبي تشيلسي زميلهم برفض العرض، والاعتذار لمدربه أنطونيو كونتي. وبات التساؤل الذي يدور في أذهان الجميع بالوقت الراهن: هل سيُفضل دييجو كوستا المال، ويرحل للصين، أم يستمع لنصيحة زملائه ويبقى في إنكلترا؟