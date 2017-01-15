– January 15, 2017

من حافة التاريخ.. حياة أمير اللواء الركن المتقاعد طاهر الزبيدي – 42

مدير سجن الموقف يُضبط بملهى ليلي متلبساً مع 4 من المحكومين

طارق النجار

بغداد

المقدمة

لا أود الخوض في حكاية مجردة لضابط عسكري عراقي أسهم في الكثير من انجازات الجيش العراقي وفي مختلف صنوفه ومراتبه، انما حدا بي الى هذه الحكاية التي انتبهت اليها، تلك الشخصية العسكرية الوطنية التي تركت اثراً في اديم العسكرية العراقية، وما ورد فيها من تفاصيل جعلتني أكثر قرباً من تاريخه العسكري تبؤوه عدة مناصب عسكرية تليق بالرجال. ليس لي احقية بهذا التاريخ غير سرده وأعانني فيه شخص ولده ” فيصل طاهر الزبيدي” الزميل السابق في العمل الوظيفي، وبالتحديد الخطوط الجوية العراقية، الذي زودني بمسوداته المبعثرة التي احسست بمشقـــة وعناء وجهد مضن في تناولها في ترتيبها وتدوينها وما لقيته من معاناة في تسلسلها الرقمي، بما تملكه من غزارة في المعلومات.

كان زمام أمر القيادة منوطاً بشخص سجين يهودي شيوعي أسمه (موشي مناحيم قوحمان) بعد أن عرض الموفدان الأمر بطلبي استمرارية المحاكمة، رفض القائد هذا طلبي ورجائي جملة وتفصيلاً، فعاد الموفد السجين حسين وأخبرني بهذا الرفض وزاد قائلاً: نحن لا نخرج من السجن لا لهذه المحاكمة ولا لأي غرض آخر كان ونمنع دخول أي شخص كان (مهما كانت صفته) من الدخول إلى السجن، حيث ستقفل باب السجن من الداخل ونضع عليها حراساً من قبلنا ثم انصرف ودخل السجن، ونفذوا ما قرروه.

فطولنا بالنا، وعاد الوزير إلى بغداد، وبقيت أنا في الكوت بأمر منه وسكنت دار الضيافة في الكوت، وفي كل يوم ومن الصباح حتى المساء أوجه نداءاتي إلى المساجين هؤلاء وكانت خلاصتها النصح بتركهم ما هم عليه، فكان جوابهم رمي الحصى في مقاليعهم (معاجيل) علينا، ورمي بعض قصاصات الورق معها تحمل السباب والشتم، وإلى جانب ذلك أطلب منهم أن يفتحوا باب السجن، ويستلموا أرزاقهم اليومية وهذا حق من حقوقهم فيرفضون ذلك رفضاً باتاً، مستفيدين من أرزاقهم الشخصية المحفوظة من مخزنهم داخل السجن، والتي سبق ذكرها وكذلك كان يوجد بئر للماء داخل السجن كانوا يشربون منه.

وبقينا على هذه الحالة (أنا أسدي نصحي) وهم يرفضون ويرموننا بالحجار حتى نفذ ما لديهم من أرزاق أولاً، وتمرض البعض الآخر منهم ثانياً، فأخرجوا المرضى فأرسلناهم إلى المستشفى وتم تداوي بعضهم ورقد البعض الآخر في المستشفى وهكذا انفتح باب السجن وخرج السجين الموفد (حسين) وواجهني وقال نحن حاضرون إن شئتم فتشونا، وفتشوا قاعات السجن لكي تطمئنوا من عدم وجود سلاح عندنا أما نحن (فجياع) نريد الطعام، وكانت الساعة التاسعة مساء فأمرت مدير السجن أن يرسل إلى السوق مأمور سجنه مع فريق من السجانين ويجمعوا ويشتروا كل الكباب والتكه من الكبابجية والطعام من اللوقنطات (المطاعم) والخبز والصمون والبيض ويجلبوا ذلك إلى المساجين لإشباعهم وبعد نصف ساعة من الزمن كان كل ذلك قد جاءوا به وأدخلوه إلى السجن وأكله المساجين…

هنا نقف قليلاً لأسرد تحشد قوات الشرطة.

كان المتصرف (المرحوم) طاهر القيسي قد طلب من وزارة الداخلية ثلةً من الشرطة الخاصة لكي تكون تحت أمرته المباشرة، فأرسلت وزارة الداخلية فصيلاً من الشرطة الخاصة تحت قيادة الملازم بها الدين فأمر المتصرف إخلاء الدور المجاورة للسجن والتي لم تكن إلا من ناحية السجن الشمالية كما هو مرسوم في المخطط رقم (12) وأمر بإسكان فصيل الشرطة الخاص في تلك الدور، ولم يكتف بذلك بل أمر بأن تدخل ثلةً من الشرطة إلى داخل السجن بقيادة معاون مدير شرطة لواء الكوت النقيب عبد الوهاب، فرجوته أن لا يفعل ذلك فأبى قائلاً: أنا متصرف اللواء، وأنا المسؤول الإداري فنفذ ما أراد.

فبدأ تفتيش قاعات السجن من قبل السجانين، وكانت الشرطة تراقب وكنت أنا داخل السجن وكنت واقفاً بالقرب من بئر الماء أتحادث مع السجين (حسين) وآخرون معه. وفي الساعة (15:12) ليلاً قلت للمساجين هل اكتفيتم من الطعام؟ .. فأجابوا لا، وما نزال نحتاج إلى قليل من الطعام. فأمرت حالاً مدير السجن أن يرسل ويشتري خروفين فأدخلتهما السجن، وسلمتهما إلى المساجين فذبحوهما حالاً وطبخوها (هبيط) وجلسوا يأكلون فانتهى التفتيش فودعتهم وخرجت من السجن الداخلي وذهبت إلى غرفة مدير السجن واتصلت تلفونياً بكل من وزير الشؤون الاجتماعية (المرحوم) ماجد مصطفى، ووزير الداخلية السيد حسام الدين جمعة ومدير الشرطة العام وأخبرتهم بأن كل شيء انتهى بسلام، وبأنني سأعود غداً إلى بغداد إن شاء الله، وكان (المرحوم) مدير شرطة الكوت السيد صبري يقف إلى جانبي عند مكالمتي التلفونية فراح يتوسل بيّ بأن أرجو مدير الشرطة العام (المرحوم) وجيه يونس بأن يكافئ مدير وضباط وأفراد الشرطة حيث تعبوا في تلك الليلة فنفذت طلبه ورجوته بذلك.

ثانياً: مخالفة أخرى في سجن الكوت:

في أواخر سنة 1954، وردني كتاب من مدير سجن الكوت فحواه: إن رئيس عرفاء السجن جاء ليلاً إلى السجن وأمر عريف الخفر بأن يخرج له أحد المساجين الذي أهانه نهاراً ولمّا خرج السجين المذكور طرحه أرضاً وصار يضربه على رجله (فلقه) حتى صار الدم ينزف منها، ثم أوقفه في غرفة خارج السجن.

برقية فورية

مدير سجن الكوت: مكرر وزارة الشؤون الاجتماعية – متصرف لواء الكوت- اتخذوا الإجراءات الفورية التالية: – يوقف كل من رئيس العرفاء، وعريف الخفر لتلك الليلة حالاً – يرسل السجين إلى المستشفى للمعالجة – يشكل مجلس تحقيقي في الحادث فوراً، أرسلوا قرار المجلس التحقيقي فور انتهائه إلينا، أنبؤنا كان إرسال برقيتي هذه صباح وصول كتاب مدير السجن إلينا وكانت الساعة حوالي العاشرة صباحاً.

وفي الساعة (11:30) الحادية عشرة والنصف من اليوم الثاني كلمني وزير الشؤون الاجتماعية وكان آنذاك السيد عبد الرحمن ((خريج كلية الحقوق، وزاول مهنة المحاماة لفترة من الزمن ثم دعي لخدمة الاحتياط، وبعد أن أكمل الدورة أرسل إلى البصرة مع رفقائه ضباط الاحتياط كل من المرحوم برهان الدين باشا وتوفيق النقيب وغيرهم، فسامحتهم ليمارسوا أمورهم الشخصية في المحاماة)) تلفونياً وهو يقول هل لك علم بما وقع في سجن الكوت؟ .. رئيس عرفاء ويخرق الأنظمة والقوانين، ويأمر بفتح باب السجن ليلاً ويخرج أحد المساجين وليشبعه ضرباً ولم تخبرونا حتى الآن هل صار لكم خبر بذلك؟ .. وما هي الإجراءات التي اتخذتموها؟ .. أم لم يكن لكم علم بما وقع؟

فقلت له: لي علم بالموضوع، واتخذت الإجراءات الفورية بذلك وأعلمتكم بما وقع وبرقياً فقال لم استلم البرقية، فقلت له سل مكتبك، مع ذلك ها أنا ذا قادم إليك، فرميت البريد من يدي وكان ملاحظ ذايته السجون واقفاً أمامي، فذهبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وحينما دخلت على الوزير نهض من محله وقال تفضل أبو أسامة أستريح، وجدنا برقيتك لدى مدير المكتب لم يقدمها لي يوم أمس، وعليه أرجو المعذرة فقلت له كان يجب عليك أن تسأل مدير مكتبك (السيد ناظم المختار) وتحقق منه قبل أن تهاجمني بعصبيتك التلفونية.

فطيب خاطري وأمر لي بالشاي والحامض ثم انصرفت من لدنه بعد أن كرر اعتذاره.. وبعد أربعة أيام وصل إلينا بريد الكوت وفيه قرار المجلس التحقيقي الخاص بمخالفة كل من رئيس عرفاء وعريف السجن، فأمرنا بسجن كل واحد منهما لمدة شهر ثم طردهما من الخدمة وأخبرت الجهات التي يخصها الأمر، وانتهينا من هذا الحادث أيضاً.

ثالثاً: حادث مدير سجن الموقف

في أحدى ليالي أوائل شهر نيسان 1954، وفي الساعة (15:2) الثانية والدقيقة الخامسة عشرة من بعد منتصف الليل.. رن الجرس في تلفون داري ولما رفعت السماعة إذا بمعاون مدير شرطة الكرخ يخاطبني قائلاً: إن مدير سجن الموقف الرئيس الأول (الرائد) علي إحسان نشأت قد قام بمخالفة قانونية أولاً ومخالفة انضباطية ثانياً. فألقينا القبض عليه ومعه أربعة مساجين في (ملهى ليالي الصفا) العائد إلى عبد الجبار سبع وهم جميعاً الآن موقوفون لدينا في معاونيه شرطة الكرخ. فقلت له: أنا الآن أحضر في مخفركم.. فركبت سيارتي الخصوصية وسقتها بنفسي فوصلت مخفر شرطة الكرخ وقد فهمت الحادث الذي ينحصر في ما يلي:

أ- إن علي إحسان نشأت كان قد صاحب الراقصة والمغنية اللبنانية (نهاوند).

ب- إنه يذهب إلى الملهى من حين لآخر ويجلسها إلى جانبه ويحتسيان الخمر معاً.

ج- لا يوافق الموصا إليه على قيامها من جانبه طيلة مكوثه في الملهى إلا لوقت غنائها فقط ويحجزها لديه.

د- كان صاحب الملهى عبد الجبار سبع متذمراً من تصرف علي إحسان لحجزه المغنية، وعدم موافقته على ذهابها إلى منضدة أخرى وإلى الجلوس إلى جانب مترددي الملهى. وبعمله هذا كان المانع لصاحب الملهى من كسب المادة التي يتوقف أمرها على فتح المشروب للمغنيات والراقصات في الملهى المذكور (أسوة بالملاهي الأخرى).

ه- جاء أربعة من المواطنين المترددين على الملهى وطلبوا من المغنية (نهاوند) أن تترك علي إحسان وتأتي إليهم وتجلس على منضدتهم.

و- عارض على إحسان ذلك ولما كان الأربعة أشخاص من الرجال الذين يدعون في أنفسهم الشجاعة (أبو جاسملر) قام أحدهم وسحب نهاوند من يدها، وهو يخزر علي إحسان بنظراته الجهنمية ويشتمه.

ز- فقام لوقته علي إحسان وذهب إلى السجن، وأمر عريف خفر السجن أن يفتح له باب السجن فأخرج أربعة مساجين من المحكومين المكبلة أرجلهم بالسلاسل، فاستصحبهم معه إلى الملهى بعد أن أركبهم في سيارة (تاكسي) للأجرة وهم يرتدون ملابس السجن وكل واحد منهم يحمل بيديه السلاسل المسلسل بها.

ح- بهذه القيامة دخل المساجين الأربع إلى الملهى يقودهم مدير السجن علي إحسان نشأت.

ط- جلس علي إحسان نشأت على المنضدة، وجلس حوله المساجين الأربع، وهم يوجهون النظر الشذر إلى أولئك الأربع الذين سبق الكلام عليهم. وهم يفتلون شواربهم ممثلين دور الأشقيائية (أبو جاسملر) فهرب المواطنون الأربع المذكورون وعادت نهاوند وجلست على منضدة علي إحسان نشأت، وأمر بإحضار البيرة له، وللمساجين ونهاوند.

ي- ذهب صاحب الملهى عبد الجبار سبع إلى التلفون وأخبر مركز شرطة الكرخ بذلك كله.

ك- جاءت ثلةً من الشرطة بقيادة معاون مدير شرطة الكرخ مستصحبين معهم انضباطية اثنين.

ل- ألقي القبض على علي إحسان نشأت ورفاقه المساجين الأربع وجيء بهم إلى مركز شرطة الكرخ، ووضعوا جميعاً بالتوقيف.. وبعد هذا كله، خابرني معاون مدير شرطة الكرخ وأخبرني بالحادث بصورة مختصرة.

فطلبت من معاون مدير الشرطة تسليمهم لي مقابل وصل لأتولى أمرهم بنفسي، فخابرت ضابط خفر السجن وأمرته أن يرسل سيارة السجن وثلةً من السجانين إلى مركز شرطة الكرخ وفوراً جاءت سيارة السجن ومعها عريف سجان وستة سجانين فعدت بهم جميعاً، وذلك في الساعة (00:4) الرابعة من صباح ذلك اليوم، فأجريت التحقيق الابتدائي مع علي إحسان نشأت، والمساجين الأربع، وعريف الخفر الذي فتح باب السجن، وأخرج المساجين الأربع ((كانت الأوامر تقضي وتشدد بعدم فتح أبواب السجون ليلاً، ولأي غرض كان حتى ولو أمر مدير السجون العام بذلك..)) فاتخذت الإجراءات الفورية التالية:

1- توقيف مدير السجن علي إحسان نشأت.

2- توقيف عريف الخفر.

3- إعادة المساجين إلى قلعة سجنهم.

4- إحالة الأمر إلى لجنة تحقيقية.

5- أخبرت وزير الشؤون الاجتماعية بالأمر لارتباط السجون به واستناداً إلى قرار المجلس التحقيقي الذي ثبت فيه تقصير كل من مدير السجن علي إحسان نشأت وعريف الخفر. فأخرج مدير السجن من الخدمة، وطرد عريف الخفر..

وهكذا انتهت هذه القضية الثانية من حوادث السجون.

رابعاً: هروب أحد عشر سجيناً من سجن بعقوبة:

بناء على أخبار متصرف لواء ديالى إلى وزير الداخلية اتصل بيّ مدير الداخلية العام السيد ممتاز العمري وأخبرني أن المساجين الشيوعيين في سجن بعقوبة قد حفروا نفقاً تحت جدار السجن وهرب منه (11) أحد عشر سجيناً فيأمر وزير الداخلية ((كان قد انفك ارتباطنا من وزارة الشؤون الاجتماعية وصدرت الأوامر بارتباط مديرية السجون العامة بوزارة الداخلية وكان أثناء هذه الحادث وزير الداخلية سعيد قزاز..)) أن تسافر أنت ومدير الشرطة العام السيد وجيه يونس لتعالجا الموقف لإلقاء القبض عليهم.

فتحركنا أنا والمرحوم مدير الشرطة العام وجيه يونس فتم توزيع المفارز السيارة بالاتفاق مع مدير شرطة لواء ديالى السيد سلطان أمين ولم ينته ذلك اليوم حتى ألقينا القبض عليهم جميعاً واتخذت إجراءات انضباطية ضد مدير السجون صالح فوزي ومأمور سجنه.