– January 15, 2017

أوجاع قلب حزين

الحب الجميل

أن تخسر أشياء لم يكن في حسبانك خسرانها. أن تفتح عينيك يوماً على واقع لا تريده. أن تحصي عدد انتكاساتك فيعجزك العد. أن تتمنى عودة زمان جميل انتهى. أن تتذكر إنساناً عزيزاً رحل بلا عودة. أن تكتشف أن لا أحد حولك سواك. أن تنادي بصوت مرتفع فلا يصل صوتك. أن تشعر بالظلم وتعجز عن الانتصار لنفسك. أن تبدأ بالتنازل عن أشياء تحتاج إليها باسم الحب. أن تضطر إلى تغيير بعض مبادئك لتساير الحياة.

أن تضطر يوماً إلى القيام بدور لا يناسبك. أن تضع أجمل ما لديك تحت قدميك كي ترتفع عالياً وتصل إلى القمة. أن تتظاهر بما ليس في داخلك كي تحافظ على بقاء صورتك جميلة. أن تصافح بحرارة يداً تدرك مدى تلوّثها. أن تنحني لذل العاصفة كي لا تقتلعك من مكانك الذي تحرص على بقائك فيه. أن تبتسم في وجه إنسان تتمنى أن تبصق في وجهه وتمضي. أن تعاشر أناساً فرضت عليك الحياة وجودهم في محيطك. أن تغمض عينيك على حلم جميل وتستيقظ على وهم مؤلم. أن ترى الأشياء حولك تتلوث وتتألّم بصمت. أن تقف عاجزاً عن الإحساس بشعور جميل يتضخم به قلب أحدهم تجاهك.

احلام انسان

أن تكتشف أنك تمثل شطراً عظيماً من خارطة أحلام إنسان ما.. وتدرك خذلانك المسبق له. أن تمد يدك لانتشال أحدهم فيسحبك لإغراقك معه. أن تشعر بأنك خسرت أشياء كثرة لم يعد عمرك يسمح باسترجاعها. أن تلتقي شخصاً شاطرك نفسك يوماً فتكتشف أن مشاغل الحياة قد غيبتك عن ذاكرته تماماً. أن تمرّ عليك لحظة تتمنى التخلّص فيها من ذاكرتك. أن تجلس مع نفسك فلا تجدها. أن يتغير الذين من حولك فجأة.. وبلا مقدمات تؤهلك نفسياً لتقبل الأمر. أن تطرح على نفسك أسئلة لا تملك القدرة على الإجابة عليها. أن تصافحهم بأستفساراتك فيصفعوك بإجاباتهم. أن تفني نصف عمرك بزراعة الورد في طريقهم.. وتفني نصف عمرك الآخر لتجنّب أشواكهم التي زرعوها في طريقك. أن تكتشف بعد الأوان أنّك مدرج لديهم في قائمة الأغبياء. أن تلوّح مودعاً لأشياء لا تتمنّى توديعها يوماً. أن تبكي سراً.. فقط لأن أحدهم أقنعك يوماً بأن البكاء نوع من أنواع الضعف الإنسانيّ. أن تصل يوماً إلى قناعة أن كل من مر بك أخذ جزاءً منك ومضى. أكثر الناس حقارة هو ذلك الذي يعطيك ظهره وأنت في أمس الحاجة إلى قبضة يده. لايوجد أسوأ من أنسان يسألك عن اسمك الذي طالما كان يقارنه دائماً بكلمة أحبّك. لاشك أنّك أغبى الناس إذا كنت تبحت عن الحب في قلب يكرهك. أن يطعنك أحدهم في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة. من المؤسف حقا أن تبحت عن الصدق في عصر الخيانة وتبحت عن الحب في قلوب جبانة. لاتسألني عن الخيانة فأنا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على وصفها. إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان صادقاً في حبّه فأنت أكثر الناس حظاً. الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف وقليلة هي المصارف. الخيانة في بعض الأحيان تكون الشعور الأجمل إذا كان الشخص المغدور يستحقها. الحب الحقيقي لاينتهي إلا بموت صاحبه والحب الكاذب يموت عندما يحيا صاحبه.

كل خائن يختلق لنفسه أي عذر وعذر ليقنع نفسه بأنّه فعل الصواب. الحبّ الصادق كالقمر عندما يكون بدراً والخوف هو نهايته عندما يلاقي غدراً. الحبّ كالزهرة الجميلة والوفاء هو قطرات الندى عليها والخيانة، هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الزهرة فيسحقها. لو كانت كلّ قصّة حب تنتهي بالخيانة لأصبح كلّ الناس مثلك.. أيّها الخائن. الحب مشاعر جميلة وأحاسيس راقية، الحبّ هو حياة القلوب الميّتة. إذا لم تكن أهلاً لكلمة أحبك فلا تقلها؛ لأنّ الحبّ تضحية وصبر وتعبلا .

إذا كنت تحبّ بكلّ صدق فتوكل على الله ولا تفقد الأمل.. وإذا كنت كاذباً فارحل.. وتحدّث عن القضاء والقدر. الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف وقليلة هي المصارف التي تتعامل بهذا النوع من العملات. يقول القلب الصادق.. أنا أحبك.. إذن أنا مستعد لفعل أيّ شيء من أجلك. أرجوكم أقنعوني بأي شيء إلا الخيانة؛ لأنّها تحطم القلوب وتنزع الحياة من أحشاء الروح. إذا كنت تحبّ بصدق فلا تتخاذل؛ لأنّ التخاذل هو الخيانة ولكن بحروف مختلفه. الحبّ الجميل الصادق تبقى ذكراه إلى الأبد.. والحب الكاذب ينتهي إلى آخر نقطة.. في قاع الجرح. إذا مزقت قلبي فلا تتحدّث عن الحبّ؛ لأنّ الحب بريء من الخونة. لو كان في قلبك ذرّة واحدة من الحبّ، فتأكّد بأنّ آخر ماكنت ستفكر به.. هو الابتعاد عنّي.

تحسين المعموري الموسوي – بغداد