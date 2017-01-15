– January 15, 2017

أهم واجبات القائد السياسي – خالد محسن الروضان

ليس هناك اسعد يوم عند الانسان ان يحل مسؤول في السلطه ضيفاً على عائلهةاو قرية او مدينة او مدرسة او اية مؤسسة حكوميه او اهليه، وهذا لايمكن ان يتحقق الا من خلال الزيارات الميدانية التنفيذية الهادفة لا من خلال الزيارات التقليديه البائسة لان القائد السياسي في الدولة يجب ان يكون بطبعة شعبياً وميدانياً، يتعامل مع الناس نفسياً واجتماعياً واقتصادياً من منظور انساني يحقق للانسان هدفاً حياتياً يطمح اليه، لا ان يتعامل معه من خلال المؤتمرات الصحفيه او من وراء الكراسي، او من خلف المكاتب والتصريحات كما يفعل المسؤولين في الحكومات التي تشكلت بعد احتلال العراق عام 2003 وبحجة الظروف الامنية، وانما على المسؤول ان يرى مفردات الحياة العامه والخاصه ميدانياً، فزيارة المستشفى ولقاء المرضى، وزيارة المدرسه ولقاء الهيئات التعليميه والتدريسيه ولقاء البائع والمشتري، وزيارة الاحياء الشعبيه ولقاء المواطنين، تبيح للمسؤول معالجة حالات مختلفه وعديده تكون مصدر من مصادر الابداع الذي يطرحه على المشرعين من اجل تشريع القوانين واصدار القرارات التي تعمل على سد حاجات الناس وتلك المؤسسات، تماماً كما كان يفعل الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون عند تفقد حالات الرعيه في الولايات التي يتولون عنها الاماره او الولاية

تعتبر الزيارات الميدانيهة من اهم الميادين التي تستوحى منها القضايا المهمه والاساسية في حياة الناس حيث يطلع المسؤولون على الحاله الاجتماعيهة والاقتصادية والثقافية والسياسية.

ويدرك المسؤول التفاوت الطبقي بين فئات المجتمع من اجل معالجته وايجاد القوانين والتشريعات من خلال طرح هذه الملاحظات على المشرعين لتحويلها الى قوانين جديده لانقاذ الناس من القوانين والتشريعات القديمه التي لاتهتم بحياة المواطنين.

مما ذكر يتضح لنا ان الهدف الانساني من زيارات المسؤولين الميدانيه التي ندعو لها هي لاغراض تعميق عملية التفاعل الروحي بين المواطن والمسؤولين. هذا التفاعل الذي يعزز في ذاتية الطرفين الحاجه لاصدار التشريعات والقوانين التي تعالج معاناة الناس وتحل مشاكلهم الاجتماعيه. ومن اهداف الزيارات الميدانيه خصوصاً في هذه الظروف الطارئه والاستثنائيه تعزز لنا حقيقة هي ان للمواطن حقوق وحريات معنويه وسياسيه كانت ولاتزال راكده لم يستطيع المسؤولون في الدوله الاطلاع عليها وهم على كراسي الحكم ملتصقون بمكاتبهم. وانما تتحرك هذه القوانين النائمه من خلال الزيارات الميدانيه واللقاءات الفرديه والجماعيه مع الشعب والجماهير المتظاهره ان الزيارات الميدانيه لكل شرائح الشعب في المدن والارياف والمناطق النائيه والشعبيه تؤدي الى تحول المسؤولين من مجرد حكام كراسي ومكاتب (كما هي حال المسؤولين في الدوله العراقيه) الى خدام للشعب شرط الاستماع الجدي الى اراء الناس بدقه وحماسه مسؤوله لكي تتحول تلك القرارات الى قوانين جديده لخدمة الامه. اذن الزيارات الميدانيه والاتصال بالمواطنين يعتبر من اهم واجبات القائد السياسي لان من خلالها يستنبط الدروس ويتخذ القرارات التي تعبر عن نبض الشعب والامه وتحقيق احلامه من اجل اسعاد الناس استناداً الى مبدأ (الانحياز الكامل) الى الشعب لا الى السلطه والكرسي ونأمل ان تتحول حركة المسؤولين بهذا الاتجاه بدل سفرات الخارج والاستمتاع والراحه والتمتع بالامتيازات وجمع المال