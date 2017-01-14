– January 14, 2017

ترقب إعلان تحرير الساحل الأيسر من داعش بعد خسارة خمسة آلاف عنصر في المعارك

خبير لـ ( الزمان): الخطط العسكرية ستكون خاطفة بالجانب الأيمن

بغداد – محمد الصالحي

يتوقع خبراء اعلان تحرير الساحل الايسر بالكامل خلال 72 ساعة المقبلة بالتزامن مع التقدم السريع الذي حققته القوات المشتركة في المعركة وتمكنها من تحرير جامعة الموصل ومجلس محافظة نينوى ومباني ستراتيجية اخرى، فيما كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية عن وجود نحو مليون مواطن موصلي في الساحل الأيمن ينتظرون ثغرة للهروب من التنظيم.وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ(الزمان) امس ان (الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد اعلان القوات المشتركة تحرير الساحل الايسر بالكامل من قبضة تنظيم داعش). واضاف ان (القوات المشتركة تحقق اقدما كبيرا في تحرير ما تبقى من الاحياء في الساحل حيث تمكنت من مفاجأة العدو واجتياز خطوطه الدفاعية بشكل سريع للغاية ما اسفر عن مقتل المئات من عناصر داعش). واوضح الاعسم ان (القوات الامنية تقوم بمعالجة بعض البؤر الارهابية في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا بسبب استغلال التنظيم لعناصر ضالة من ابناء المدينة للقيام بعمليات انتقامية كما فعلت قبل يومين حيث اقدمت على اعدام 16 عائلة في الساحل الايسر بذريعة تعاونها مع القوات الامنية)، مشيرا الى ان (تفعيل الجهد الاستخباري مهم جدا بعد تحرير الساحل الايسر بالكامل للشروع بعمليات تطهير مكتملة وانهاء اي وجود لعناصر داعش في الساحل ). وتابع ان ( القوات الامنية قتلت نحو 5 الف داعشي منذ انطلاق الساحل الايسر من الموصل). الى ذلك قال مصدر امس ان ( قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت جامعة الموصل بالساحل الأيسر للمدينة بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها).وأضاف أن (القوات تمكنت من تكبيد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات). وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى قد أعلنت عن إقتحام جامعة الموصل في الساحل الأيسر للمدينة وفرض السيطرة على عدد من بناياتها، وفرضت سيطرتها فيما بعد على مجمع الكفاءات قرب الجامعة قبل ان تتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير المعهد التقني في جامعة الموصل.

وبشان عمليات تحرير الساحل الايمن ذكر الاعسم ان (خطط معارك الساحل الايمن ستكون مغايرة تماما عن خطط الساحل الايسر وتعتمد على عنصر المفاجأة والمباغتة). واكد ان (العمليات ستكون معقدة بسبب وجود عدد هائل من المواطنين في المناطق السكنية فضلا عن طبيعة الاحياء الضيقة في المدينة التي تختلف عن الساحل الايسر تماما )، واوضح ان (مطار الموصل وقاعدة الغزلاني في الجانب الايمن تعدان ساقطتين عسكريا بسبب محاصرتهما من الاتجاهات كافة). وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي في تصريح امس إن (اللجنة تتوقع ان يتجاوز عدد نازحي الموصل من الساحل الايمن نحو 300 الف مواطن بعد اعلان تحرير الساحل الايمن من الموصل)، مبينا أن (الجهات المعنية باشرت في توسعة مخيمات النازحين لاستقبال اعداد اضافية وانشاء مخيمات اضافية اخرى خشية تدفق موجات بشرية كبيرة بالتزامن مع انطلاق العمليات).وأضاف أن (داعش يحتجز نحو 900 الف مواطن في الساحل الايمن وهم جميعا بانتظار فتح القوات الامنية اي ثغرة للهروب من قبضة داعش وهذا ما يزيد من احتمالية وصول اعداد النازحين الى اعداد هائلة). ودعا الدهلكي الحكومة والمنظمات الدولية إلى (اخذ دورها في توعية المواطن والعمل على اجلائه من ساحات القتال وتوفير مسكن مؤقت لحين تحرير الاحياء من قبضة داعش). من جهتها قالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحادية وبدعم وإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي حررت الجزء الجنوبي للساحل الأيسر بالكامل ضمن المرحلة الثانية لعملية قادمون يانينوى).وأضافت أن (الاحياء المحررة هي يونس السبعاوي ويافا والانتصار والشيماء والصحة ويارمجة الغربية ويارمجة الشرقية والوحدة والصابرين وسومر والساهرون والسلام وفلسطين وجديدة المفتي والميثاق والدوميز ومستشفى السلام والمجمع الطبي والسيطرة على طريق كركوك – الموصل)، مشيرة الى أن (القوات تنجز واجبها بالكامل ومستمرة بعملية التفتيش والتطهير للمنازل والطرق من العبوات والمتفجرات).وقال مصدر امس ان (العشرات من مسلحي داعش عبروا نهر دجلة من شرق الموصل إلى الضفة الغربية للنهر باتجاه الساحل الأيمن هربا من القوات الحكومية بعد انهيار دفاعات التنظيم في عدة أحياء سكنية).وأضاف أن (قيادات داعش الموجودة بالضفة الغربية لنهر دجلة اتهمت القيادات الهاربة من شرق الموصل بالتخاذل والهروب فيما اتهمت الأخيرة أقرانها في الساحل الأيمن بالخيانة ما أدى إلى إطلاق نار فيما بينهم واقتتال داخلي أستمر نحو نصف ساعة أدى إلى مقتل وإصابة نحو عشرة عناصر من التنظيم). وتابع أن (الأجواء متوترة جدا بين أقطاب داعش في الساحل الأيمن خاصة بعد انهيار شامل لقدرات التنظيم وفقدان اغلب مواقعه شرق الموصل خاصة مباني الجامعة).وفي واشنطن قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية إن القوات العراقية وصلت إلى مبنى محافظة نينوى ورفعت العلم العراقي وقالت إليسا سلوتكن القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع البنتاغون إنه انتصار رمزي ونصر كبير على مستوى العمليات على السواء. وأضافت أن ( فريق اتصال أمريكيا يجري محادثات مع تركيا بخصوص مساعدة قواتها قرب بلدة الباب في سوريا وإن الولايات المتحدة قدمت دعما جويا وعمليات استطلاع في السابق).وتابعت (قدمنا بعض الدعم في مجال المخابرات والمراقبة والاستطلاع في الباب هذا نوع الأمور التي نتحدث عنها على مدار الساعة مع الأتراك).وفي كركوك قال مسؤول محور قضاء الدبس في قوات البيشمركة كمال كركوكي في تصريح امس ان (طائرات التحالف الدولي استهدفت نفقاً كبيراً تابعاً للتنظيم يستخدمه في التنقل في قرية المنصورية الواقعة ضمن خط التماس بقضاء الدبس والهجوم على قوات البيشمركة).وأشار كركوكي إلى أن (قصف التحالف أسفر عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش وتدمير وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم مع النفق الأرضي). وفي الانبار أكد القيادي في حشد المحافظة ناظم الجغيفي في تصريح امس إن (مناطق القائم وراوه وعنه غربي الانبار باتت ضمن محاصرة من القوات الأمنية المتمركزة هنالك والمسندة بمتطوعي الحشد العشائري فضلاً عن طيراني الجيش والقوة الجوية اللذين شكلا مظلة جوية لرصد عناصر داعش). وأضاف أن (تحرير تلك المناطق سيكون بوقت قياسي بسبب حالة الانقسام التي يعيشها تنظيم داعش نتيجة تقدم القوات الأمنية نحو الأراضي المسيطر عليها من قبل داعش وتحرير العشرات منها).