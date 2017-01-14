– January 14, 2017

الدفاع المدني يخمد حريقاً في الأعظمية دون تسجيل إصابات

بغداد – الزمان

اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بمخازن لبيع الاجهزة الكهربائية في منطقة الاعظمية ببغداد.وقال مصدر في الدفاع المدني لـ ( الزمان) امس ان ( فرق الاطفاء اخمدت حريقا اندلع داخل مخازن لبيع الأجهزة الكهربائية بشارع عمر بن عبد العزيز في منطقة الأعظمية).وأضاف أن (فرق الدفاع المدني لم تتاخر باخماد الحريق بسبب عدم انتشاره الى مناطق مجاورة). مبيناً أن (الخسائر مادية فقط في محتويات المخزن دون تسجيل اي اصابات بشرية)، مشيرا الى ان (فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابسات الحريق والاسباب)، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. يؤدي الى شرارة تسبب الحرائق ويشكو المواطنون من اهمال الجهات الرقابية والمختصة مراقبة المخازن العشوائية التي انتشرت بين الاحياء السكنية دون مرعاة شروط السلامة. يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات الاخرى تشهد بين مدة واخرى اندلاع حرائق لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة.