– January 14, 2017

التحديات تزيد المسابقات إصراراً بهدف تسيير الدوري

3 مباريات اليوم وقطار البصرة يجتاز النجف والشرطة تقبض على الوسط

الناصرية – باسم الركابي

قبل الولوج في تفاصيل مباريات الجولة ما قبل الاخيرة علينا ان نحيي جهود لجنة المسابقات في تمشية المباريات بانسيابية عالية من دون النظر للوراء امام الأحداث التي تظهر هنا وهناك ومنها لم تكن سهله وامام ظروف مشاركة اكثر صعوبة امام الكل خصوصا الفرق التي منها للاسف لم تتعاون كما ينبغي ولاعجب ان تواجه المسابقة تحديات لكن الامور تسير كما يخطط لها في مرحلة راهنة بكل ماتعنيه الكلمة تشمل كل القطعات والكل يرى ذلك ولابد ان تحسب الامور من خلال الواقع الحالي ولان الهم المشترك يتلخص في البحث عن منافذ عمل خالصة بعيدا عن المزايدات والتصريحات واحتضان اخطاء الطارئين على الكرة وادارات الاندية على حساب النتائج وما يجري في الملاعب من احداث يعكس حقيقية هؤلاء ويتطلب بقوة في اعادة النظر بادارات الاندية عبر تنفيذ مشروع الانتخابات الذي دعا اليها الوزير عبد الحسين عبطان يمكن لها ان تساهم في الدفع ب يستحق العمل في ادارات الاندية مرتكز الرياضة العراقية.

مباريات اليوم

ونعود الى مباريات الدوري الممتاز الحدث الاهم اليوم في الرياضة العراقية امام محاولة الجهلة في ايقاف عجلة الدوري التي تسير في وضع راهن لكن الاهم ان تبقى تسير عندما تقام اليوم الاحد ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة قبل الاخيرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز وفيها يستقبل كربلاء في الموقع الرابع عشر 16 نقطة نفط ميسان العاشر 20 وكلاهما في مستوى متشابه وتظهر افضلية كربلاء في حسم النتيجة في ظل ظروف اللعب بعد استعادة نغمة الفوز على حساب السماوة التي منحته جرعة معنوية عالية واللعب في ظروف مناسبة حيث عاملي الارض والجمهور والتحسن الذي طرا على اداء الفريق والثقة التي دبت في جسمه وهو الساعي لتحقيق الفوز الخامس بعد التطور الواضح وحالة الاستقرار التي منحتها النتائج الايجابية التي يسعى ميسان الى ايقافها لانه في الوضع الفني بعد تعادله مع الجوية ويبحث عن الفوز من خلال جهود عناصره التي تواصل العطاء والبحث عن رفع الرصيد من خلال العودة بكامل العلامات تتلخص في الفوز ولاغير.

افضلية الجوية

وتظهر افضلية الجوية في الموقع السابع على تجاوز الكرخ والعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين لايخرجان عن الخسارة وسيلعب تحت ضغط جمهوره الذي يرفض اي نتيجة غير الفوز من خلال الفوارق بين الفر يقين في كل شيء خصوصا العناصر التي تسعى الى اسعاد جمهورها المتعطش للفوز والتقدم الى موقع افضل المرجح ان يخرج به بعد غياب في السماوة والعمارة في وقت يكون الكرخ امام مهمة صعبة جدا بعد خسارتين امام الكهرباء والزوراء واهتزاز شباكه ثمان مرات وكل ما سيقوم به هو تحقيق المفاجأة التي تظهر بعيدة لان الجوية سيركز على الحسم ويدفع من اجله.

سعي الأمانة

ويسعى الامانة الى تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب البحري المتهالك وكل الدلائل تشير الى قدرته على الفوز بعد تخطي فريق الحسين قبل مرور اكثر من عشر جولات تدهور فيها وتراجع في الموقع الثامن في وقت يريد البحري كسر عقدة النتائج والتخلص من التواجد في دائرة الفرق المرشحة للهبوط في الموقع السابع عشر وتجري يوم غد الاثنين مباراتين وفيهما يستقبل نفط الجنوب المتصدر النفط في مهمة لم تكن سهله امام كتيبة حسن احمد واللعب من اجل الامساك بقوة في الصدارة والتخلص من ملاحقة شديدة من الطلاب والزوراء والشرطة والميناء والوسط وكلها تنتظر عثرته في البصرة كما حصل مع الميناء ويستقبل فريق الحسين سادس عشر الموقف الوسط السادس في مباراة تظهر للضيوف الباحثين للعودة لسكة الانتصارات وقد يقودهم الفوز للصدارة على امل ان تاتي بقية النتائج لمصلحة الوسط الذي يظهر افضل من فريق الحسين بالكثير من الفوارق ونعود هنا لنسلط الاضواء على مباريات الجولة الماضية التي شهدة الاسبوع اقامة تسع مباريات.

صدارة النفط

فقد حافظ النفط على الصدارة من دون لعب بعد الغاء مباراته المقرر ان يلعبها في اربيل مستفيدا من تعثر الوسط وسقوطه في ملعبه امام الشرطة وتراجع الاول سادس الموقف بعد فشل محاولة العودة للصدارة وتقدم الطلاب لمشاركة المتصدر فيما نجح الزوراء الانتقال للموقع الثالث بعد فوزه المستحق على الكهرباء بثلاثية نظيفة كما عاد الامانة لسكة الانتصارات اثر فوزه على فريق الحسين فقد نجح الشرطة في انتزاع اهم فوز منذ بداية الدوري عندما الحق الخسارة الاولى بنفط الوسط ودفعه للموقع السادس وتاجيل رغبة العودة للصدارة بعد فشل الفريق في استعادة جهوده قبل تلقي ضريه الشرطة التي ظهرت في الافضلية والشخصية التي تواجدت بقوة وعمل محمد يوسف بالشكل المطلوب في تجهيز اللاعبين لمهمة صعبة على خلفية الوضع الذي دخل فيها الفريقان المباراة حيث اصحاب الارض والرغبة الكبيرة في العودة للصدارة بعد تعادل مع الميناء الجولة الماضية قبل تجرع مرارة الهزيمة من الشرطة الفريق الذي استعاد توازنه بعدما نجح مرتين متتاليتين من انتزاع الفوز من الامانة ثم من الوسط والاخرى زادت من حظوظه في المنافسة على الموقع الاول قبل نهاية المرحلة الاولى وهو ما ينتظره جمهوره الذي عاد بفرحة كبيرة التي فجرها امجد وليد د49الذي منح فريقه كل الفوائد في اصعب مهمة خارج الديار وفي اغلى فوز به معاناة حقيقية من مباريات الذهاب حينما تعادل مع ميسان ونفط الجنوب وا خسارة كربلاء قبل ان يحقق الفوز على اصعب فرق الدوري وكان يبحث عن الفوز بكل ما لديه من قدرات لكن الشرطة لعبت بشعار لاخيار عن الفوز وظهر في وضع اختلف عن بداية المشوار وما تعرضت له مفارزه واجبات صعبة قبل ان تستفيق وتحقق افضل نتيجتين وتقليص الفارق مع فرق مثلث الترتيب بعدما قلب الطاولة على الوسط وخطف اغلى فوز ويظهر منافس ليس على الصدارة بل على اللقب المطلوب من يوسف الذي استغنى عن عدد من اللاعبين قبل ان يظهر الفريق في الوضع المقنع للانصار الذين شهدوا فوزين مهمين قبل ان يتقدم الى الموقع الرابع على بعد نقطة من المتصدر من خلال 15 مباراة ويامل في مواصلة نتائج الفوز من اخر مباراتين في المرحلة الحالية وخوضهما في روح معنوية مختلفة تماما زادتها تجاوزه على الوسط عندما يلاعب النجف ثم يستقبل الميناء وبامكان اللاعبين صنع الفارق والبقاء في اهم مواقع السلم بعد الظهور الاخير والمختلف عن البداية واعتماد طريقة اللعب التي مهدت للفوز الثمين في افضلية الاداء حينما بسط الشرطة سيطرته على مسار اللعب وهيمن على الامور امام تراجع نفط الوسط الذي ظهر على عكس مستواه وافتقد للتنظيم وقبل بالخسارة عندما فشلت الاسماء المعروفة في تحقيق التعادل قبل تقبل الخسارة التي شوهت سجله ولم تظهر ملامح الاداء المطلوب طيلة الوقت واعتمد على الكرات المرتدة التي توقفت عند دفاع الشرطة الذي احبط طلعات الوسط الذي لم يظهر بقوته المعهودة قبل ان يخرج بالخسارة على الرغم من اللعب في كامل عناصره ومن انتدبوا مؤخرا وعاملي الارض والجمهور ليفرط بفرصة العودة للصدارة التي كانت تحتاج للفوز الذي لم يقدر الوسط على انهاء الامور التي الزمته لتراجع للموقع السادس ومتوقع مواجهة المشاكل بعد فقدان اربع نقاط من مباراتين في ملعبه وربما تخضع الفريق لرغبة اقرانه في النيل منه في الاستحقاقات المقبلة عندما يخرج الى العاصمة لمواجهة فريق الحسين ثم يستقبل البحري ويعود لخوض المباريات المؤجلة عندما يلتقي الامانة في اربع من شباط ويخرج للجوية وتخشى ادارته ان تاخذ خسارة الشرطة الى حالة السقوط الاخر بعد فقدان الفريق لسيطرته في ملعبه والحضور الجماهيري في مباريات الاخيرة في حالة لم يالفها من قبل لكنه لم يستثمرها كما يجب والاسوء تجرع الخسارة في اوج ايام الصراع على الصدارة ورغم اضافة عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه التي عجزت من تقديم نفسها لانها زجت بسرعة في المباراة التي اعادت الشرطة للواجهة لانها احبطت مخطط الوسط الذي احترق في مواقعه التي خذلته ووقفت مع الضيوف الذين استحوذوا على كل شيء لانهم كانوا الافضل.

فوز على النجف

وفي مباراة سارت كما ينبغي نجح الميناء البصري العودة لعزف نغمة الفوز بين جمهوره على حساب النجف ليرفع رصيده الى 29 نقطة في الموقع الخامس بنقس رصيد الشرطة والزوراء متآخرا عنهما بفارق الاهداف فيما تجمد رصيد النجف 23 نقطة متراجع للموقع التاسع لخيبة الاسماء المعول عليها لم تعمل كما يجب ويعود شبح الهزيمة يواجه الفريق في اخر جولات المرحلة الاولى ومؤكد ان جهاز النجف الفني سياخذ الخسارة على محمل الجد حتى يبقى المنافس القوي فيما حقق الميناء النتيجة المهمة ليصالح جمهوره وزاد من حظوظه في المنافسة الحقيقية على الصدارة بعد النتيجة والمستوى الذي عكس قوته ومواصلة تحقيق النتائج بعد تقديم المستوى وخطف المبادرة الهجومية من خلال عناصره المعروفة التي نجحت في تقديم المستوى الذي قاده للفوز ليقف مع الشرطة والزوراء وزاد بقوة من طموحات المنافسة وفاجا محمد شوكان الضيوف عندما وضع فريقه في المقدمة وفي الوقت المناسب د17 منح فيه الأفضلية لفريقه الذي واصل السيطرة النسبية ومحاولة تعزيز تقدمه قبل ان تظهر قوة لنجف وتمكنت من تحقيق التعادل د39 عن طريق بسام فاضل لينتهي الشوط الاولى بتعادلهما بهف في مواجهة ظهرت الفرص الخطيرة امام الطرفين لكنها لم تغير من النتيجة ليخرجا لفترة الاستراحة والعودة للشوط الثاني الذي شهد ارتفاع المستوى عبر تبادل الهجمات وفي تحسن لمستواهما امام رغبة حسم النتيجة وفعل الميناء ما في وسعه عندما استمر في الانتقال الى ملعب النجف الذي هو الاخر دافع بقوة املا في العودة بالتعادل لكنه بقي تحت تهديد البصريين ومحاولات التسجيل وكانت اخرها التي اثمرت عن هدف التعزيز والحسم من قبل شوكان الذي سجل هدفه وفريقه الثاني والفوز الذي اثار الفرح بين الانصار في احباط ما كان يبت له عماد محمد لقهر اصحاب الارض لكن قوته لم تسعف الامور لان الميناء تعامل برغبة مع سير الامور وكان له ما اراد ولانه فريق متكامل ويمتلك مجموعة لاعبين قادرة على صنع الفارق والتحكم في الامور في هذه الايام واهمية تسيرها كما يجب على امل انهاء المرحلة الحالية في الموقع الذي ينتظره جمهوره الكبير الذي اسعد بالفوز الذي قربه كثيرا من المواقع المفضلة والنية تتجه الى تعزيزها عبر اللقاء المقبل عنما يستقبل الطلاب والنتيجة قد تمنحه الصدارة اذا ما اتت بقية نتائج المباريات لمصلحته عندما يخرج الشرطة للنجف والنفط للبصرة وهذا ياتي بعد نتيجة الفوز التي استعاد فيها قوته وعززت الحالة المعنوية وبات في الجاهزية للمباراة المقبلة في وقت تلقى النجف الخسارة بعد خمس جولات حصل فيها على 13 نقطة وكان ينتابه مشاعر الفوز مع جمهوره الذي رافقه الى ملعب المباراة ليعودا سوية بالخيبة لتتوقف انتصارات الفريق الذي مهم ان يستفيد من الخسارة و الحفاظ على توازنه والفترة التي يمر بها رغم ظروف المباريات خارج ميدانه في واحد من المواسم المهمة التي يسير فيها الامور كما يجب ووطدت من العلاقة مع الجمهور قبل ان يتجرع خيبة الهزيمة وضياع فرصة التعادل وكانت لهم محاولاتهم لكنها لم تستغل كما ينبغي والطريق سالكة اكثر من مرة في الوصول الى شباك الميناء لو استغلت كما يجب وكان على المدرب اللجوء لزيادة القدرة الهجومية بعد تلقي الهدف الثاني وليس امامه ما يخسره بعد من اجل العودة بالمباراة وفرض التعادل على الاقل قبل العودة بالهزيمة التي تركت اثارها السلبية على الفريق وطموحات التقدم الى موقع افضل قبل ان يصطدم في مواجهة الشرطة الجولة القادمة التي ستكون مهمة اصعب من الميناء بعد ارتفاع اداء الشرطة وبات المنافس القوي وعاد للواجهة ويدرك عماد محمد من هو الشرطة مع تحسن فريقه الذي كشف عن نفسه بشكل واضح وعكس ذلك عبر سلسلة نتائج اختلفت عن البداية وقادر العودة الى سكة الانتصارات.

فوز الطلاب على زاخو

وحقق الطلاب فوزا مهما على حساب مضيفهم زاخو بأربعة اهداف لثلاثة ليرفعوا رصيدهم الى 30 نقطة بنفس رصيد المتصدر متراجعا للوصافة بفارق الاهداف فيما استمر زاخو في الموقع الاخير متلقيا الخسارة الثامنة من 13 مباراة وبات يواجه شبح الهبوط بقوة بعد الخسارات المتكررة في عقر الدار ولم يتمكن من تغير مسارها رغم ما تحمله من تهديد بعد اكثر امام انعدام الحلول وضياع فرص الفوز حتى في ملعبه كما حصل امام الطلاب عندما تقدم بهدف عباس اسماعيل والعمل على تحقيق التوازن والاستفادة من التقدم والاستمرار والمرور به للنهاية امام الحاجة الكبيرة للنقاط للهروب من موقعه الحالي الذي يشكل عقبة كبيرة امام فرصة البقاء التي لاتبدو قائمة امام قلق الجمهور وخشية ان تسير الامور بهذه الكيفية وعلى هذا الوضع لانه لايلعب بطريقة جيدة ولايمكن ان يصنع النتائج حيث الفوز الوحيد والتعثر في الميدان احد اهم وسائل الدعم للمهمة التي تسير للوراء بسرعة وفي اسوء مشاركة لزاخو بعد العودة الى الدوري الممتاز ولم يقدر التواصل مع المباريات وتغير مسارها لانه يمر في فترة صعبة ومحبطة زادت منها خسارة الطلاب المطلوب من جهاز الفريق الفني العمل على استعادة ثقة للاعبين والاستفادة من مباريات الارض وأهمية الظهور بالشكل المطلوب وتجاوز مشكلة التهديف وتداركها كلما امكن واهمية ان تلعب بعض الاسماء المعتمد عليها في الارتقاء بمستواها وتحمل مسؤوليتها لحل مشكلة الفريق الباحث عن البقاء بعد ان كان منافس في الموسم الماضي وكاد ان يلعب في النخبة وقبلها في مشاركات مقبولة قبل ان يمر في اسوء ايامه.

نجاح الطلاب

من جانبه نجح الطلاب في استعادة توازنهم وعزف نغمة الفوز وتعويض خسارة النجف التي تركوها خلف ظهورهم قبل ان ينجحوا في العودة بالفوز من ملعب صعب والارتقاء لمشاركة النفط الصدارة في موقف يعكس تطور الفريق والقدرة على تحقيق النتائج التي ساعدته في تخطي المواقع من خلال عناصره التي ارتقت بمستواها وتسير بالاتجاه الصحيح والحرص على انهاء المرحلة الاولى في موقع الصدارة بعد اضافة نقاط الفوز الذي يدين له للاعبين ياسر عبدالحسن الذي سجل الثلاثية وبكر ايكوني وهو معدل تهديفي جيد ياتي منسجما مع حالة التقدم والتطور التي يمر فيها الفريق الذي سيكون امام مهمة صعبة عندما يرحل الى البصرة ويدرك اوديشيو اهمية المباراة وانعكاسها على موقفه الحالي كما سيلعب اخر مبارياته مع الكهرباء وله مباراتين مؤجلتين سيلعبهما في شباط المقيل حينما يواجه نفط الوسط في التاسع والجوية في الخامس عشر وتشكل المباريات القادمة تحديا للطلاب في المنافسة على الصدارة لكنه للان يعد من الفرق القوية وزاد فاعلية في الجولات الاخيرة كما يمر في مزاج رائق وحالة انسجام مع الانصار بعد قطع مسار المباريات كما يجب اظهرت الفارق بين الطلاب وفرق اخرى وعزز من حظوظ المنافسة على صدارة المرحلة الاول بعد ان شهدنا تغير واضح على واقع الفريق وهو يؤدي مبارياته بفاعلية وتعادل فريقا البحري ونفط الجنوب من دون اهداف ليرفع الاول رصيده 10 نقاط والاخر الى 19 نقطة ليتراجع الجنوب في النتائج كثيرا في وقت استمر البحري في مكانه امام تفاقم النتائج السلبية التي لم يقدر تجاوزها امام تراجع سريع امام محنة البقاء التي تزداد صعوبة امام تحد البقاء الذي يظهر بعيد عن الفريق ونج الزوراء في تحقيق الفوز العريض على الكرخ وليخرج بنتيجة قادته للوقوف في الموقع الثالث على بعد نقطة من المتصدر وربما ينتقلوا للصدارة لانه سيكون امام مباراة سهله مع الحدود تكون جرت امس كما سيكون امام مهمة سهلة في الدور الاخير عندما يستقبل زاخو ونجح كربلاء في القفوز على السماوة بهدف تقدم به للموقع الجديد قبل ان تزداد مشاكل السماوة كما تعادل الكهرباء والحدود من دون اهداف في نتيجة عادلة خدمت الفريقين الباحثين عن جمع النقاط من اجل التمرد على النزول على البقاء هدفهما المشترك.