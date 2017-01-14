– January 14, 2017

إتحاد الملاكمة يجتمع بالهيئة العامة شباط المقبل ويتكفل علاج جنجون

عبد الرضا: قفّازات العراق تشارك في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي

بغداد- قاسم شلاكه

عقد الاتحاد العراقي بالملاكمة اجتماعه الدوري في بغداد وقد اصدر قرارات عدة منها المشاركة في العرب للشباب التي من المؤمل اقامتها في العاصمة المصرية القاهرة شهر اذار المقبل وبطولة التضمان الاسلامي التي ستقام اذربيجان شهر اب المقبل بالاضافة الى قرارات اخرى، اكد ذلك امين سر الاتحاد عبد الرضا علي حيث قال: عقد الاتحاد العراقي بالملاكمة اجتماعه الدوري في بغداد وقد اصدر قرارات عدة منها المشاركة في العرب للشباب التي من المؤمل اقامتها في العاصمة المصرية القاهرة شهر اذار المقبل وبطولة التضمان الاسلامي التي ستقام اذربيجان شهر اب المقبل بالاضافة الى قرارات اخرى، واضاف: الى ان الاتحاد ناقش في اجتماعه الاخير مشاركة وفد العراق في اجتماعات الاتحاد الدولي وقد قد امين السر تقريرا مفصلا عن المشاركة ومدى المكتسبات التي حظى الوفد العراقي للمصلحة العامة، كما اقر الاتحاد اقامة معسكر داخلي ومثله خارجي لمنتخب الشباب من اجل المشاركة في بطولة العرب الثانية التي ستنطلق شهر اذار المقبل بالاضافة الى اقرار مشاركة الملاكمة العراقية في دورة التضامن الاسلامي في اذربيجان شهر اب المقبل. وزاد: كما ناقش الاتحاد تسمية ملاكمين ومدربين من اجل المشاركة في برنامج البطل الاولمبي و تشكيل لجنة مكونة من رئيس الاتحاد وعدد من الاعضاء للقاء وزير الشباب عبد الحسين عبطان من اجل مفاتحة لتسلم قاعة مختصة باتحاد الملاكمة من اجل اقامة المعسكرات الداخلية للمنتخبات الوطنية والبطولات المحلية، كما تم تحديد اقامة اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة في شهلا شباب المبقل من اجل المصادقة على التقريرين الاداري والمالي. من جهة اخرى تكفل الاتحاد العراقي بالملاكمة علاج البطل الدولي فاروق جنجون الذي يرقد الفراش بسبب مرض بحاجة الى عملية جراحية كبرى وقد تكمل الاتحاد بدفع تلك التكاليف لما قدمه البطل جنجون من عطاء كبير على مدى عقود من الزمن، اكد ذلك رئيس الاتحاد العراقي بالملاكمة بشار مصطفى حيث قال: تكفل الاتحاد العراقي بالملاكمة علاج البطل الدولي فاروق جنجون الذي يرقد الفراش بسبب مرض بحاجة الى عملية جراحية كبرى وقد تكمل الاتحاد بدفع تلك التكاليف لما قدمه البطل جنجون من عطاء كبير على مدى عقود من الزمن، مشيرا الى المبلغ الذي قدم لجنجون من موازنة الاتحاد بعد زيارة وفد الاتحاد برئاسة النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد بشار مصطفى وامين السر عبد الرضا والامين المالي علي تكليف والاعضاء اسماعيل خليل و فراس موسى ومحسن صالح وعلي عبدالزهره وجاسم مشالي.

تاريخ مشرف

واضاف: ان الاتحاد تكفل بعلاج البطل جنجون لما قدمه من عطاء كبير خلال سنواته الرياضية لاعبا ومدربا حيث احرز العديد من الاوسمة الدولية ورفع راية العراق في معظم الاستحقاقات التي مثلها كما خرج العديد من اللاعبين من خلال تسمه مهمة التدريب سواء في الاندية او المنتخبات، ان الذي قدمناه قليل جدا بحق البطل جنجون لما قدمه من انجازات على الصعيدين الاسيوي والعالمي الذي افنى حيااه في خدمة الرياضة العراقية وبالاخص الملاكمة حيث نذر نفسه لخدمتها على مدى عود من الزمن تحمل تاريخ ناصع ومشرف فلم يقصر في عطاءه الرياضي حتى بعد اعتزاله ومن خلال خدمته للاعبين ورعايتهم من اجل مواصلة طريقهم الرياضي بالشكل الصحيح.

قدوة لكل الرياضيين

امين سر الاتحاد عبد الرضا علي قال: ان عائلة الملاكمة العراقية لن تغض النظر عن اي بطل يحتاج الرعاية وقد خصصنا مبلغ من موازنة الاتحاد لدفع تكاليف علاج البطل فاروق جنجون والذي عانى الفترة الماضية بسبب مرض الم به ونؤكد دعمنا لكل ابطالنا الرياضيين الذين خدموا العراق سنوات طول وقدموا الكثير من الانجازات وفي طليعتهم البطل جنجون حيث لم يبخل على لعبة الملاكمة وقدم سنوات عمره لخدمتها لاعبا ومدربا ومن الواجدب خدمته في مرضه واعانته على ما الم به من، جنون هو قدوتنا لستنوات طويلة وقد تعلمنا الكثير منه ومن عطاءة وحبه لوطنية الذي كان يبكي في محفل يرفع علم العراق في محافل الدولية وكان حريصا على ان يكون العراق في مقدمة الدول في الاستحقاقات الدولية وكان من المؤثرين جدا باجيال صنعها من خلال تدريبه لمجموعة كبيرة.

محب لوطنه

رفيق دربه البطل الدولي اسماعيل خليل اكد ان كل منا نقدمه للبطل فاروق جنجون قليلق جدا بحقه حيث افنى سنوات عمره في لعبة الملاكمة وكان من المؤازرين لنا خلال مشاركاتنا الدولية فبعد انتهاء نزاله يتوجه للمدرجات لموازرة زملائه الملاكمين ويبدا بالتوجيه وتصحيح اخطاء زملائه ولن يخفض صوته او يهدا حتى يكمل زملائه جميع نزالاتهم ناهيم عن بدايتة النزال وكيف يشد من ازرنا ويشجعنا على تقديم العون ويبدا في تهيتانا خلال الاحماء وغيرها، حبه لوطنه كبير ومن يعرف جنجون يعي ذلك جيدا حيث اسم العراق دائما ما يبكيه حنون بين زملائه اخ كبير واب لم يبخل بمعلومة كان خدوما للصغير قبل الكبير فاغلب المشاركات التي خضناها كان هو قدوتنا بكل شي، نتمنى من الله ان يشافي بطلنا جنون وان يرجع معافى لملاكميه ويواصل مشواره الذي بداه منذ اكثر من اربعة عقود.

عائلتي الثانية

من جانبه شكر البطل الدولي فاروق جنجنون رئيس واعضاء الاتحاد الى هذه الالتفاتة وتكفل اجراء العملية مؤكدا ان زيارته من قبل اعضاء التحاد هو بمثابة العلاج الحقيقي حيث رؤيتهم وهم يطلون عليه بهذه الزيارة المفاجئة اذ اثبتوا ان الملاكمة العراقية هي عائلة واحدة تضم كل الاجيال والمدربين واللاعبين وان حرص الاتحاد على زياتي ودفع تكاليف العلاج نابع عن مدى خدمته الاتحاد للرياضيين الذين قدموا للعراق الكثير من خلال الرياضة ما اشعر به هو عائلتي الثانية واقصد جميع رياضيي الملاكمة العراقية وانا ضمن هذه العائلة حيث على مدى اربعة عقود متواصلين ليس فقط بمجال الرياضة بل في جميع المجالات الحياتة الاخرى.