– January 14, 2017

600 ألف ألماني تابعوا مباراة فريقهم في مونديال اليد عبر الأنترنت

هزيمة البحرين وفوز مصر والإشادة بالسعودية رغم الخسارة

{ باريس – وكالات: أعلن المتحدث عن الاتحاد الألماني لكرة اليد، اول امس الجمعة، أن نحو 600 ألف مشجع ألماني تابعوا مباراة الفريق مع نظيره المجري، عبر شبكة الانترنت. وتغلب المنتخب الألماني، على نظيره المجري (27-23) اول امس الجمعة، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة، في الدور الأول لبطولة العالم الحادية والثلاثين، المقامة في فرنسا. كانت محاولات بث مباريات البطولة تلفزيونيًا، باءت بالفشل لعدم التوصل لحل بين الشركة مالكة حقوق البث التلفزيوني وشبكات البث في ألمانيا ليتدخل بنك دويتشه بنك الألماني أحد رعاة البطولة باقتراح طارئ من أجل حل المشكلة، ببث مباريات البطولة على موقعه بالإنترنت. وأوضح مسئولو موقع الانترنت الخاص بالبنك، أن الموقع شهد نحو مليون ونصف المليون محاولة دخول، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث محاولات متعددة من بعض الأفراد للولوج إلى شاشة البث خاصة مع وجود مشاكل في الدخول على موقع البنك وكذلك في الدخول على قناة البنك بموقع يوتيوب لأكثر من ربع ساعة خلال الشوط الأول من المباراة وهو ما أكده بوب هانينج نائب رئيس الاتحاد الألماني للعبة.

اشادات بيد السعودية

وتسابق السعوديون من رياضيين وإعلاميين ومهتمين بكرة اليد، على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به المنتخب السعودي أمام كرواتيا في أولى مبارياته في مونديال فرنسا رغم الهزيمة. وأشاد الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم أمام منتخب كرواتيا، في مستهل مشوار الفريقين في المونديال الذي تحتضنه فرنسا في المدة 11- 29 يناير الجاري. ووصف بن مساعد لاعبي السعودية بعد المباراة بالأبطال وأدائهم أمام كرواتيا بالممتاز. وكان المنتخب السعودي قد خسر من كرواتيا بطل العالم الأسبق 23/28، وقدم المنتخب السعودي مستوى جيدا، وتحديداً في الشوط الأول من المباراة. ويمنى رئيس الهيئة العامة للرياضة أن يقدم المنتخب في المباراة المقبلة المستوى المقرون بالنتيجة الإيجابية. ويلتقي المنتخب السعودي في مباراته الثانية اليوم الأحد مع بيلاروسيا. وكتب الأمير عبد الله بن مساعد على صفحته الشخصية على تويتر معلقا على ما قدمه المنتخب أمام كرواتيا أداء ممتاز لأبطالنا أمام كرواتيا، نطمح بالنتيجة والمستوى في المباراة القادمة بإذن الله. من جانبه قدم تركي الخليوي رئيس اتحاد كرة اليد السعودي الشكر للاعبين وللجهازين الفني الإداري على ما قدموه في مباراة كرواتيا، وكتب على صفحته الشخصية في تويتر الحمد لله على كل حال، شكرا للاعبينا الأبطال والجهازين الفني والإداري هذه الثقة أمام منتخب عملاق بحجم كرواتيا. وكانت الإشادات من الإعلاميين والرياضيين قد انهالت على لاعبي المنتخب السعودي عقب مباراة كرواتيا، وأجمعوا على أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن أداء المنتخب السعودي في أولى مبارياته بمونديال فرنسا يدعو للفخر.

خسارة مذلة

واستهل المنتخب السويدي لكرة اليد، مسيرته في بطولة العالم الـ25 بفرنسا، بفوز كبير (33-16) على نظيره البحريني، اول امس الجمعة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة. أنهى المنتخب السويدي، الشوط الأول من المباراة متقدمًا (17-5)، ثم عزز تقدمه ووسع الفارق لـ17 هدفًا في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه (30-14). من جهة اخرى أكَّد مروان رجب، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، على أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده، على قطر بالمباراة، التي أقيمت بينهما اول امس الجمعة، بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة العالم بفرنسا. وقال مروان، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: حققنا فوزًا ثمينًا على فريق يمتلك قدرات كبيرة. دخلنا المباراة باحترام كبير لوصيف العالم، ونجحنا في استغلال الفرص وتحقيق فوز سيدفعنا بكل قوة بباقي المشوار. وأضاف: مشوار المونديال مازال طويلاً، وحسابات المجموعة لم تتضح بعد. هناك العديد من المواجهات الهامة التي تنتظر فرق المجموعة. وأوضح سيكون على الفرق التي ترغب في التأهل أن تقدم أفضل مستوى ممكن بالجولات المقبلة، حتى تحافظ على حظوظها في العبور للدور الثاني. من جانبه، قال يحيى الدرع، لاعب الفريق: حققنا فوزًا غاليًا أمام منتخب قطر القوي جدًا. واجهنا منتخب صاحب إمكانيات عالية. وختم: نجحنا في الاستفادة من الفرص التي لاحت لنا بعد اللعب بأداء دفاعي قوي، وتمكنا من تسجيل أول فوز بالبطولة، وهو ماسيدفعنا بقوة نحو أداء أقوى في المواجهات المقبلة.

تنظيم رائع

وأشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس لاتحاد الدولي لكرة اليد، بالتنظيم الرائع لبطولة العالم الخامسة والعشرين للرجال، المقامة حاليًا في فرنسا. وقال مصطفى، في تصريحات نشرها موقع البطولة على الإنترنت، اول امس الجمعة: أعتقد أن التنظيم رائع. إنه من أفضل حالات التنظيم في تاريخ البطولة. أود التعبير عن امتناني لكل ما يخص البطولة. وأوضح مصطفى: لن أنسى حفل الافتتاح. كانت أجواء الحفل متميزة بحضور رئيس فرنسا، وآلاف المشجعين. وأضاف: نشعر بالسعادة لتواجدنا في فرنسا. إنه بلد لطيف يمكن أن تشاهد فيه أفكارًا جديدة لكل شيء، سواء التنظيم، أو المنتخبات أو الإعداد. ولهذا، نشعر بسعادة بالغة.