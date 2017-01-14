– January 14, 2017

زيدان يحدّد الهدف الجديد

مدرّب سيلتا فيغو: سأكون سعيداً لو خرجنا أحياء من سانتياغو برنابيو

{ مدن – وكالات: قال الأرجنتيني إدواردو توتو بيريزو، مدرب سيلتا فيجو، عقب معرفة منافسه في دور الثمانية لكأس الملك، وهو ريال مدريد، إلى أنهم دائمًا ما يتخيلوا منافسة ومحاولة الفوز على أي منافس حتى وإن كان ريال مدريد. وقال بيريزو: ريال مدريد فريق كبير وعريق ومليء بالنجوم، لكننا نمتلك الحافز من أجل هزيمتهم. وأقرَّ أن خوض لقاء الإياب على ملعبهم بالايدوس يمكن أن يكون ميزة، إذا ما خرجوا أحياء من ملعب سانتياجو برنابيو، ملعب ريال مدريد.

نتائج الذهاب

وعلق قائلاً: من المهم إنهاء الأمور على ملعبك، لكن نتائج الذهاب هي ما تحدد هذا الأمر، ولهذا سندخل مباراة الذهاب في البرنابيو لتقديم لعبنا المعتاد. وأضاف: نحن فريق لديه طريقة لعب واضحة، وعادة ما نلعب بها دائمًا، وهذا ما سنحاول فعله في المواجهتين القادمتين. وعن رقم الميرينجي القياسي بالوصول لـ40 مباراة دون هزيمة، وكسر رقم غريمه التقليدي برشلونة، أشار بيريزو إلى أن جميع الأرقام تؤكد عظمة هذا الفريق، لكن هذا دافع إضافي لهزيمته. كما أثنى المدرب اللاتيني، على القيادة الفنية للفرنسي زين الدين زيدان، واصفًا هذه المرحلة مع الريال بـالرائعة، على الرغم من تقليل البعض منها.

زيدان يحدد الهدف الجديد

بالمقابل يبدو أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لم يكتفِ بإنجاز خوض 40 مباراة دون خسارة كأطول سلسلة من هذا النوع في إسبانيا، لكنه يريد تحقيق هــــــــــــــدف آخر جديد.

وانتزع ريال مدريد تعادلا مثيرا من إشبيلية بنتيجة 3-3، في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ليؤمن تأهله للدور ربع النهائي، ويحافظ على سلسلته.

وقال زيدان، عقب المباراة، الثلاثية (الفوز بالدوري، ودوري الأبطال، وكأس الملك) هدفنا، وهذا ما يريده الجميع. يبدو هذا هدفا بعيدا، لكنه يقترب يوما بعد يوم.

وفاز ريال مدريد هذا الموسم بالسوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية. ويتصدر الفريق الدوري، وتأهل بالفعل لدور الستة عشر لدوري الأبطال. وبدا التعادل مع إشبيلية، الذي سيستضيف ريال مدريد مجددا اليوم الأحد، في الدوري، كأكثر من انتصار.

ومنحت ركلة جزاء متأخرة لسيرجيو راموس، وهدف من كريم بنزيمة في آخر فرصة في المباراة الفرصة لريال مدريد لتجنب الخسارة الأولى منذ السادس من أبريل/ نيسان الماضي، عندما خسر الفريق 2-صفر أمام فولفسبورج.

وخسر الفريق مرتين فقط منذ تولي زيـــــــــــــــــدان المسؤولية في يناير/ كانون الأول 2016، حيث كانت الخسارة الأخرى على يد أتلتيكو مدريد.