– January 14, 2017

بمناسبة ذكرى ميلاد عبد الناصر

تداعيات الوضع العربي والجامعة العربية والطائفية

مبدر الويس

بغداد

تمر اليوم الذكرى التاسعة والتسعون لميلاد عبد الناصر في 15/1/2017 . لقد ولد عبد الناصر في ظروف محلية وأقليمية ودولية بالغة التعقيد، حيث كانت مصر تحت الأستعمار البريطاني منذ عام 1882 حتى ثورة 23/يوليو/تموز/1952، وكانت البلدان العربية القائمة آنذاك معظمها تحت الإستعمار البريطاني والبعض الآخر تحت الأستعمار الفرنسي كسوريا ولبنان وتونس والجزائر، وفي المجال الدولي كانت كل شعوب ما أصطلح على تسميته بالعالم الثالث في مختلف القارات كانت تحت الأستعمار التقليدي لبريطانيا وفرنسا.

لقد كان عبد الناصر منذ بداية وعيه في شبابه، معادياً للإستعمار، بحكم إقدامه على الثقافة ذاتياً لبناء شخصيته الوطنية والقيادية . حيث لاحظ أن الهيمنة الأستعمارية على البلدان العربية سببها غياب الوحدة العربية، لذلك توصل إلى نتيجة مفادها، أن ألعرب بحكم تكوينهم التاريخي وموقعهم الجغرافي منذ القدم، وقبل الإسلام وبعده هم أمة واحدة تجمعهم عوامل مشتركة واحدة، في العروبة، واللغة، والثقافة، والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وإن هذه العوامل تشكل عناصر أساسية لوحدتهم، وإنه لو كانت هناك وحدة بين شعوب الأمة العربية المجزأة كما وقع الأستعمار على العرب، ولما أغتصبت فلسطين بدعم الغرب وإسناده ولما إنقسمت السودان التي يحكمها الإسلام السياسي الطائفي لنظام البشير إلى دولة إسلامية في الشمال ودولة مسيحية في الجنوب . لقد تجذر وعي عبد الناصر العروبي الوحدوي، منذ أن كان طالباً يشترك في المظاهرات ضد النظام الملكي في مصر المرتبط بالأستعمار، وبعد أن درس في الكلية العسكرية وكلية الأركان التي أصبح مدرساً فيها . وقد نشر تقرير بعد، الثورة، أن معظم الكتب السياسية والثقافية، الموجودة في مكتبة كلية الأركان قد تمت إعارتها من قبل عبد الناصر للإطلاع عليها . لقد قاتل عبد الناصر كضابط في حرب فلسطين ضد الصهاينة عام 1948، وقد لاحظ على الواقع عمالة النظم العربية المرتبطة بالأستعمار، وكيف سلمت فلسطين إلى الصهاينة في حرب هزلية، قادتها نظم عربية عملية بأسلحة فاسدة كما هو الحال في سلاح الجيش المصري آنذاك، علماً سبق لبريطانيا أن أصدرت تعهداً في 2/11/1917 على لسان وزير خارجيتها آرثر بلفور، بتسليم فلسطين إلى الصهاينة والتي كانت تحت أنتدابها منذ عام 1924 . وقد لاحظ عبد الناصر، لو كان هناك جيش عربي واحد لدولة عربية واحدة لما ضاعت فلسطين، لذلك فإن حرب فلسطين جذرت الوعي الوحدوي لدى عبد الناصر، ومن أجل تحقيق هذا الهدف واصل جهوده في مقاومة الأستعمار والصهيونية ومعهم النظم العربية الرجعية، المعادية للوحدة . فالتجزأة العربية تمثل ضماناً لبقاء مصالح الأستعمار وبقاء الكيان الصهيوني في فلسطين ومعهه بقاء النظم العربية الرجعية التي يهددها في الوجود دولة الوحدة العربية . لذلك تكاتفت هذه القوى في فصل دولة الوحدة العربية النواة في 28/أيلول/1961 المتمثلة في الجمهورية العربية المتحدة بعد وحدة مصر وسوريا عام 1958 . كما ساهمت في فصل الوحدة كل القوى المعادية للوحدة كحزب البعث . الذي خلقته المخابرات البريطانية عام 1948، وهذا ما علمته من المرحوم عبد الله الريماوي شخصياً عندما التقيته مرات عديدة في القاهرة في سبعينيات القرن الماضي والذي كان وزيراً للخارجية الأردنية، وأسس حزب البعث هناك بيد إنه ترك هذا الحزب بعد أن كشف عمالة ميشيل عفلق كما قال و إنه أصدر كراساً عام 1954 وزعه على القيادات القومية أكد فيه عمالة ميشيل عفلق كجاسوس للغرب كما قال، وعندما طلبت منه إعادة طبع هذا الكراس رفض وقال وزعته مرة واحدة وهذا يكفي .ومن أجل ما ذكرناه أعلاه وغيره كثير . قاد عبد الناصر ثورة 23/يوليو/1952 ضد نظام ملكي أقطاعي فاسد مرتبط بالأستعمار البريطاني وتحت هيمنته، فألغى عبد الناصر الإقطاع من خلال تشريع قانون الإصلاح الزراعي، وأقام العدالة الإجتماعية لمصلحة الفقراء والمعدمين من خلال تأميم الشركات والمصارف الأجنبية وجعلها مصرية وتأميم قناة السويس وبناء السد العالي لزيادة الرقعة الزراعية في مصر . كما رفعت ثورة يوليو رايات الوحدة العربية، وقادت حركة التحرر الوطني العربية في مواجهة الإستعمار والصهيونية، ووقفت إلى جانب حركات التحرر لشعوب قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المحافل الدولية من أجل نيل حريتها وأستقلالها . وساهمت ثورة يوليو بدور فاعل في إقامة منظمة دول عدم الإحياز من خلال مؤتمر باندونغ في أندنوسيا عام 1954 .

ثورات عربية

كما ساندت ودعمت الثورات العربية وفي مقدمتها ثورة الجزائر بالمال والسلاح والإعلام منذ إنطلاقتها عام 1954 حتى استقلال الجزائر عام 1962، إضافة إلى الثورات العربية الأخرى كثورة العراق عام 1958، حيث كانت ثورة يوليو على أتصال دائم مع الضباط الأحرار في العراق عن طريق محمد حديد وصديق شنشل إضافة إلى أسنادة ثورة اليمن عام 1962 وثورة ليبيا عام 1969 بصرف النظر عن نجاح هذه الثورات أو فشلها لاحقاً، وإنطلاقاً من المشروع الوحدوي لعبد الناصر سخرت ثورة يوليو كافة وسائل إعلامها من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة، حيث شكل قيانم الجمهورية العربية المتحدة منعطفاً في تاريخ العرب الحديث، وأداة فاعلة لمقاومة الأستعمار والصهيونية، وتهديداً لمصالح الغرب الأستعمارية في المنطقة العربية، وتحرير فلسطين . والمعلوم إن الأستعمار والصهيونية العالمية الممثلة في الكيان الصهيوني أخذت موقفاً معادياً لثورة يوليو منذ إنطلاقها عام 1952 بسبب مشروعها الوحدوي التحرري بيد أن هذا العداء قد أزداد بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة، كنواة لوحدة عربية شاملة والتي واصلت – بأشد مما كان – رفع رايات الوحدة العربية وتحرير النظم العربية المرتبطة بالأستعمار، لذلك نجح الأستعمار والصهيونية ومعهما النظم العربية الرجعية وحزب البعث في فصل دولة الوحدة، التي شكلت مشروعاً قومياً عربياً لنهضة عربية شاملة، حيث لا قيام لهذا المشروع الحضاري التأريخي بما فيه من علم وثقافة وتطور تكنولوجي صناعي إلاّ بقيام دولة الوحدة، بحكم التكامل الأقتصادي والثقافي والعلمي والبشري وغيره، الذي تحققه الدول العربية المنظوية في دولة الوحدة . كما يضمن، المشروع الوحدوي تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى . إن التدهور العربي الشامل القائم اليوم سببه تخلف النظم العربية التي تحكمها سلطات تمارس الأستبداد السياسي أو الطائفي بأسم الدين، وهي فاقدة لسيادتها بحكم تبعيتها لقوى إستعمارية ساهمت وساعدت في وجود هذه النظم . كما إن الجامعة العربية التي تأسست عام 1945 كان الهدف إقامة دولة الوحدة العربية، حيث لم تلعب الجامعة العربية أي دور في حل الخلافات العربية الداخلية وما يحدث في بعض الأقطار العربية كسوريا والعراق واليمن والصومال من حروب أهلية بسبب الصراع على السطة وبسبب الطائفية وهو من مسؤولية الجامعة العربية التدخل لحل النزاعات الداخلية بأي وسيلة كانت ولو بالقوة المسلحة إلا أن هذا لم يحدث وتركت هذه النزاعات في هذه الدول إلى تدخل قوى خارجية أستعمارية بسبب الهيمنة الأستعمارية على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، لذلك لا وجود عملياً للجامعة العربية التي كانت تلعب دوراً فاعلاً لحل القضايا العربية في العهد الناصري، ومثالنا على ذلك إنعقاد القمة العربية في القاهرة في شهر كانون الثاني عام 1964 وكذلك مؤتمر القمة في الأسكندرية في شهر أيلول من نفس العام، حيث تقرر في هذين المؤتمرين، إنشاء السوق العربية المشتركة على غرار السوق الأوربية المشتركة في الاتحاد الأوربي، والهدف من ذلك هو التدرج للوصول إلى دولة الوحدة العربية وفي القمة الثانية تم تأسيس معاهدة الدفاع العربي المشترك للدفاع عن أي قطر عربي يتعرض لعدوان خارجي وشكلت قيادة عسكرية برئاسة علي علي عامر كما عقد مؤتمر للقمة العربية في الخرطوم بعد نكسة حزيران عام 1967 في أيلول من نفس العام بحظور عبد الناصر، وقد صدر قرار لهذه القمة أن (لا صلح لا تفاوض لا أعتراف) بالكيان الصهيوني في فلسطين وقد سميت بقمة اللاآت الثلاثة . بيد أن هذه القرارات قد ماتت بعد موت عبد الناصر عام 1970 وأصبحت النظم العربية الرجعية تتحكم في الجامعة العربية وقراراتها . كما أنحسر المد القومي العربي الذي كان سائداً في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بعد رحيل عبد الناصر ومن الجدير ذكره هنا أنه في يوم وفاة عبد الناصر صرح ناطق بأسم الخارجية الأمريكية في عهد إدارة نيكسون (بأنه قد أنتهى بموت عبد الناصر وإلى الأبد عشرون عاماً من الحماس الثوري) . ومن أجل إعاقة فكرة الوحدة العربية جهز الأستعمار وهيأ قوى الإسلام السياسي أحزاباً ومنظمات مستغلاً ثورات الشباب العربي التي تطالب بحقوقها وحرياتها ورفض التبعية الأستعمارية كما حدث في تونس ومصر، حيث أستلمت أحزاب الإسلام السياسي السلطة في هذين البلدين بدعم أمريكي وبتمويل قطري وأيضاً سعودي الذي توقف لاحقاً بعد كشف تنظيم سري للأخوان في السعودية، والمعلوم أن السعودية دعمت الأخوان المسلمين بالمال منذ تأسيسها في مصر بقيادة حسن البنا عام 1928 وحتى استلامهم السلطة في 30/حزيران/2012 وبذلك تحول الربيع العربي إلى ربيع أمريكي بأمتياز حيث أستلم الإسلام السياسي السلطة في كل من تونس ومصر، وأستطاع شعبي البلدين لاحقاً، أسقاط حكم الإسلام السياسي بسبب ممارساته للتمييز بين أبناء الشعب الواحد والإقصاء و تقييد الحريات ومحاربة الإبداع وإنهاء دور القضاء . فالولايات المتحدة كدولة أستعمارية هي التي جاءت بالطائفية إلى العراق من خلال مؤتمر لندن للمعارضة العراقية في 15-17/12/2002 برئاسة الأمريكي خليل زادة من أصل أفغاني . حيث شكل المؤتمر هيئة سياسية من 65 شخصاً تم تقسيمهم طائفياً وأثنياً سنة وشيعة وكرد وآشوريين وتركمان، وأنتقلت هذه الصيغة إلى الحكومات العراقية بعد سقوط النظام عام 2003 ولازالت قائمة حتى الآن . وقد أدى ممارسة الطائفية في بلادنا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب حيث تم إقصاء المسيحيين وتهميشهم بأسم الدين، وهم الذين ساهموا في بناء هذا البلد منذ مئات السنين و يتمتعون بكفاءات علمية وثقافية متنوعة . حيث تعرض العديد منهم إلى الخطف والقتل مما أضطرهم إلى الهجرة إلى البلدان الأوربية ولم يبقى منهم إلا القليل كما أدت السياسة الطائفية في بلادنا إلى أرتفاع نسبة الأمية إلى أكثر 20 بالمئة من الشعب العراقي وإلى أكثر من 40 بالمئة تحت خط الفقر، وإلى هجرة الآلاف من المثقفين وأصحاب الأختصاص إلى الدول الأجنبية، إضافة إلى هجرة مئات الآلاف لأسباب أقتصادية كما يطال التمييز الطائفي الشيعي والسني كافة مرافق الدولة بسبب المحاصصة الطائفية فأنتشر القتل والخطف الطائفي وسرقة محلات الذهب وأماكن الصيرفة علناً وبقوة السلاح وهم يرتدون ملابس رسمية للجيش أو الشرطة وبسيارات عليها شارات حكومية، كل ذلك كان بسبب التمييز الطائفي والمذهبي الذي يسود اليوم الشارع العراقي الذي تسوده عناصر القتل والمليشيات المسلحة، كما أن الإنتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات منذ بدايتها وحتى اليوم تتم على أساس الحشد الطائفي والرشا بالمال والتزوير . لذلك فأن الأنتخابات البرلمانية التي جرت في العراق هي غير شرعية ولا تمثل إرادة حقيقية للشعب العراقي ولو كان هناك قضاء مستقل ومحايد لألغى هذه الانتخابات وهذا ما فعله القضاء المصري في عهد مبارك حيث ألغى في أحد الانتخابات البرلمان بسبب شائبة التزوير والمال السياسي . والأكثر من هذا فإن نظام المحاصصة الطائفية يتعارض مع المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن النظام في العراق جمهوري ديمقراطي برلماني أتحادي وكلمة ديمقراطية ودون الخوض في التفاصيل تعني إنها فلسفة قانونية سياسية بطبيعتها ترفض الطائفية وبالتالي تدخل الدين في السياسة وبالعكس. فهي فلسفة لأسلوب الحكم وتمثل عناصر أساسية في الحقوق والحريات وضعها فلاسفة الغرب في عصر النهضة الأوربية بين القرون السادس عشر والتاسع عشر، مثل المساواة بين البشر دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو العنصر أو المذهب أو الثروة أو الوظيفة، أو النسب وغيره، وكذلك صاغو عنصر الحريات العامة وهي حريات عديدة لا مجال لذكرها وفي مقدمتها حرية التعبير وكذلك سيادة القانون على الجميع حكاماً ومحكومين دون تمييزاً وكذلك أستقلال القضاء وكذلك التعددية السياسية وهو حرية ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب والمنظمات السياسية دون تدخل من الدولة مع تداول السلطة سلمياً في فترات زمنية يحددها القانون . والمعلوم أن الديمقراطية تعود جذورها إلى عهد فلاسفة الأغريق العظام سقراط وإفلاطون وأرسطو عام 350 قبل الميلاد، حيث فسروا الديمقراطية على إنها حكم الشعب “ديموكراسي في اللغة اللاتينية . ومفهوم الشعب آنذاك كان ثلاث طبقات، طبقة النبلاء والإشراف التي تحكم، وطبقة الجند التي تحمي البلاد، وطبقة العمال التي تقدم الخدمات للمجتمع كما أن الدولة السائدة آنذاك هي دولة المدينة، أي أن المدن كانت دول، مثل دولة أثينا، و دولة أسبارته، وهي مدن وهكذا . فالطائفية في بلادنا لم يقتصر دورها على إقصاء وتهميش، وأضطهاد المواطنين لأسباب دينية أو مذهبية، بل أمتد دورها في مجالات معينة إلى تهميش وتعطيل دور القانون في تنظيم الحياة الأجتماعية والسياسية في مجالات معينة، وفي فض المنازعات التي تحدث بين المواطنين، أو بعظهم مع الدولة، من خلال إقامة مؤسسات لا وجود لها في أي دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية في العالم، مثل لجنة النزاهة البرلمانية التي تحقق في قضايا التزوير والرشاوي والسرقات وغيرها . ولجنة المسائلة والعدالة التي تحقق في المسائل المتعلقة بالإستيلاء على المال العام، ثم هناك المصالحة، والصحوات والمخبر السري وغيرها . فهذه المؤسسات وخصوصاً النزاهة والعدالة تلغي دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين الوضعية، وفي مقدمتها القانون الجنائي، في المحاسبة على جرائم الرشوة، والتزوير، والسرقة والأستيلاء على المال العام، والقتل والضرب، والأحتيال وخيانة الأمانة والنصب والأحتيال، والأغتصاب والتآمر، و تهديد أمن الدولة، والخيانة وغيرها . فالقانون الجنائي هو المسؤول الأول والأخير في فض المنازعات في هذه الجرائم، ومن خلال المحاكم، والتحقيق القضائي العادل والنزيه . كما لا يوجد نظام سياسي في العالم عدا العراق يعتمد في إصدار أحكام قضائية على تقارير يكتبها مخبر سري عن مواطن آخر يصفه بالإرهابي ثم يحكم عليه القضاء بالإعدام . أي إن الدولة تستخدم مواطنين في التجسس على مواطنين آخرين، خارج القضاء المسؤول الأول عن كشف الجرائم من خلال التحقيق العادل والنزيه مع المتهمين بأرتكاب الجرائم . كذلك ساهم المخبر السري في عموم العراق في أعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء الذين زُج بهم في السجون بتهم كاذبة هي الإرهاب وفي أغلبها أعتقالات لدوافع طائفية أو كيدية.

سلب إعترافات

ثم يبدأ التحقيق والتعذيب مع هؤلاء من قبل رجال الشرطة وليس القضاء، لسلب أعترافات زائفة لا يمكن الأخذ بها مطلقاً في ظل قضاء عادل ومستقل لأنها أعترافات أخذت بالإكراه، حتى لو كانت صحيحة لأنها تتعارض مع الإجراءات القانونية السليمة في القانون والإجراءات السليمة هي التحقيق الذي يجب أن يكون شفافاً دون أستعمال أي وسيلة من وسائل الضغط أو الإكراه وإلاّ فإن الحكم الصادر على هذه الأعترافات يكون باطلاً فهناك قاعدة في القانون الجنائي الإنكليزي تقول (إن إفلات مئة مجرم من العقاب خير من إدانة بريء) وبعدها يحكم على هؤلاء وفقاً لهذه الأعترافات التي سلبت بالإكراه بالإعدام أو السجن المؤبد ونقول أي قضاء هذا في بلادنا، وقد أعدم العشرات من الأبرياء بهذا الأسلوب المشين . وبسبب سخط الشارع العراقي على القضاء أضطرت السلطة القضائية حسب الناطق الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى إلى الإفراج عن (9344) موقوف بريء في السجن منذ سنوات وهذا نشرته جريدة المشرق في 24/12/2016 ثم ألم يكن القضاء هو المسؤول عن هؤلاء الذين مكثوا سنوات طويلة في السجون وهم أبرياء، ولازال آلاف الأبرياء غيرهم في السجون منذ سنوات وتأكيداً لذلك كشف عضو البرلمان عادل المحلاوي، عن معلومات خطيرة نشرتها جريدة المشرق يوم 29/12/2016 عن (وقوع حالات وفيات في السجون العراقية بسبب التعذيب إلى جانب تفشي مرض الجرب بسبب أسلوب المعيشة الذي وصفه في غاية السوء وأكد المحلاوي تعرض المعتقلين في كثير من السجون العراقية إلى إنتهاكات ومضايقات مخالفة لحقوق الإنسان نتيجة للتعذيب المستمر وتتم كتابة تقارير بوفاتهم بسبب فشل كلوي أو أمراض أخرى من أجل إخفاء الجرائم) وكل ما نقوله هنا هو دور القضاء العراقي في ظل الطائفية، وأيضاً نقول إن هذه الجرائم لا يسقطها تقادم الزمن . كما أن هناك ما يسمى بالمصالحة بين الكتل السياسية أي بين التحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى السني فالسنة والشيعة قبل كل شيء هم مواطنون عرب وليس طوائف وإن النظام السياسي القائم هو الذي قسمهم إلى طوائف من خلال ممارسته الطائفية المذهبية من أجل الوصول إلى السلطة والثراء، وإن الكتل السياسية من شيعية وسنية لا تمثل الشيعة أو السنة في العراق، وإنما تمثل من يؤمنون بالطائفية فقط ومن يريد المصالحة عليه أن يلغي الطائفية والمذهبية في العمل السياسي وأن يلغي تدخل الدين في السياسة وخصوصاً المحاصصة الطائفية. فتطبيق الديمقراطية بشكل سليم في عناصرها التي أشرنا إليها سلفاً، هو السبيل الوحيد لوحدة الشعب العراقي وتجانسه وعيشه في أمن وسلام، وبعكس هذا فإن كل الدعوات التي تطرح للمصالحة أو غيرها في ظل الطائفية لن تجدي نفعاً ولن تحقق الأمن والسلام للشعب العراقي على الإطلاق ما لم يلغى النظام الطائفي ويتم فصل الدين عن السياسة كما هو سائد في النظم الديمقراطية المعاصرة في العالم فالنظم المعاصرة في العالم.

برامج سياسية

وهي ديمقراطية بالطبع تمارس شعوبها السياسة من خلال الأحزاب والمنظمات والنقابات من خلال برامج سياسية تمثل أفكار وسياسات ومبادىء مختلفة لا علاقة لها بالدين والمذاهب، فتطرح الأحزاب المتنافسة نفسها على أنها يسارية أو ليبرالية أو إشتراكية أو قومية أو غيرها من الأفكار وضمن النظام الديمقراطي السائد في البلاد ويتم التنافس على أساسها في ظل انتخابات عامة من أجل الوصول إلى السلطة وفي ظل أنتخابات حرة ونزيهة بعيدة كل البعد عن الرشا والتزوير، وأقرب مثلاً على الانتخابات الأمريكية التي حدثت في 8/11/2016 بين حزبين يتنافسان على السلطة وفق مراجع سياسية هما الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري المعارض وقد خسر الحزب الديمقراطي الحاكم في أمريكا هذه الانتخابات لصالح الحزب الجمهوري وفوز مرشحه ترامب وهذا يدل على السلوك الحضاري وعلى نزاهة الإنتخابات في هذا البلد . فالنظام السياسي القائم في بلادنا والمرتكز على أسس طائفية ممثلة في المحاصصة في شغل وظائف الدولة في مؤسساتها ومرافقها المختلفة يجب أن يلغى تماماً لصالح الديمقراطية، وأن يتبع ذلك تغيير السلطة القضائية الأتحادية ورئيسها والمدعي العام، لعدم تمتعهم بالأستقلالية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في شؤونهم، وأن تعود الموارد المالية من السياحة الدينية إلى البنك المركزي، حيث موارد الدولة مهما أختلفت مصادرها فهي ملك الشعب وليس ملكاً لأفراد أو أحزاب معينة . كما يجب على الكتل السياسية الحاكمة أن تدفع وبأثر رجعي إيجار مئات أو آلاف الأبنية والشقق التي تستخدمها في عموم البلاد .خصوصاً وإن العراق يجتاز ضائقة مالية ملحة بسبب هبوط أسعار النفط . ومن أجل تقليل النفقات يجب الأقتصار على نائب واحد لرئيس الجمهورية وليس ثلاث نواب حيث أن مكتب نائب الرئيس وموظفيه ومستشاريه وحراساته يكلف الدولة مئات الملايين من العملة سنوياً كما لا توجد دولة في العالم لديها ثلاث نواب لرئيس الجمهورية عدا العراق.

فالصين التي تمثل سدس سكان العالم والهند التي تمثل سبع سكان العالم لدى كل منهما نائب واحد لرئيس الجمهورية . كما أن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني لا توجد لديه سلطة تنفيذية وإنما السلطة بيد رئيس الوزراء فما بالك بنوابه. بيد أن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في بلادنا نعود ونقول بسبب غياب الديمقراطية، وتطبيق المحاصصة الطائفية الفاسدة في بلادنا التي نطالب بإلغائها وفصل الدين عن السياسة كما هو سائد في النظم الديمقراطية.