– January 14, 2017

طارىء أمني يرجئ عودة مئات الأسر في ديالى

الهجرة تتعهد بإعادة النازحين وتؤكد إرتفاع العدد إلى 178 ألفاً

بغداد- داليا احمد

تعهدت وزارة الهجرة والمهجرين بإعادة نازحي الموصل الى مناطق سكناهم المحررة من داعش ، كاشفة عن ارتفاع عدد النازحين من المدينة جراء المعارك إلى 178 الفاً منذ بدء العمليات.

واشاد وزير الهجرة جاسم محمد الجاف في بيان بـ(دور القوات العسكرية والامنية – قادة وضباطا ومراتب – لتعاملهم الجيد والمهني مع أهالي شرق الموصل بعد إستعادتها مناطقهم جميعها مما حدا باهاليها الى عدم النزوح من تلك المناطق)، مضيفاً أن (ثقتنا عالية بقواتنا الأمنية وبتعاملها المهني مع المدنيين وإن تبقى مسيرتهم على هذا النهج).وتعهد بأن تبذل الوزارة (قصارى الجهود لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم التي تمت إستعادة السيطرة عليها بأسرع وقت ممكن). على صعيد متصل، قالت الوزارة في بيان آخر ان (عدد النازحين منذ بدء عمليات التحرير الى الآن ارتفع ليصل الى 178 الف نازح)، موضحة ان(27 الفاً منهم نزحوا من قضاء الحويجة).ونقل البيان عن الجاف الذي يرأس اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين قوله ان (لدى الوزارة القدرة الكافية لاستيعاب ضعف الأعداد الموجودة حاليا في مخيمات الايواء خلال هذا الشهر، وفي جميع المحاور التي هيأت لها الوزارة المخيمات اللازمة لهم)، مضيفاً ان (الوزارة من خلال ملاكاتها مستمرة، وبالتنسيق مع الجهات الامنية والجهات الساندة ، بإجلاء ونقل العوائل من مناطق النزوح الى مناطق الايواء، كما تعمل على تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة).وبحسب الجاف فإن (عدد العوائل التي عادت إلى مناطقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية بلغ 21 الف أسرة). وفي الشأن ذاته، وزعت دولة الكويت نحو 150 طنا من المواد الغذائية الاغاثية بين المواطنين في الاحياء المحررة من الموصل، بحسب ممثل الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية فهد العبيدي الذي افاد في تصريح بـ(قيام الجمعية امس بتوزيع 5 آلاف سلة غذائية في حي القاهرة المحرر حديثا بقلب الموصل ).من جهته، اشاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة نينوى خلف الحديدي بـ (المساعدات التي تقدمها الكويت الى المناطق المحرر من الموصل )، مشيراً الى ان (الكويت قامت بإيصال المواد الغذائية والمدافئ النفطية الى النازحين واهالي المناطق المحررة وخصوصا حي القاهرة احد الاحياء الكبيرة الواسعة والمكتظ بالسكان والنازحين من المناطق الاخرى).ووزعت الكويت مع حلول فصل الشتاء 30 الف لتر من النفط و300 مدفأة اضافة الى 600 بطانية بين النازحين في مخيمي الخازر وحسن شام. وفي ديالى، تأخر عودة أكثر من 500 أسرة نازحة تم إلى منازلها المحررة بسبب طارئ أمني. وقال مصدر في مجلس المحافظة في تصريح إن(أكثر من 500 أسرة نازحة تم تأجيل عودتها إلى منازلها في قرى محررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية بسبب طارئ أمني يتعلق بإحداث إمام ويس وارتباط القوات الأمنية بواجبات دعم واسناد)، موضحًا ان(موعداً جديداً سيحدد لعودة الأسر المذكورة من أجل إنهاء معاناتها). وكانت لجنة إعادة نازحيي ديالى قد أعلنت قبل ثلاثة ايام عن الموافقة على عودة 532 أسرة نازحة إلى منازلها في عشر قرى محررة شمال شرق بعقوبة على ان تكون العودة امس السبت .