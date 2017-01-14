– January 14, 2017

العبادي يتلقى رسالة من الرئيس الصيني

بكين تقدّم 70 مليون يوان إلى بغداد لتخفيف المعاناة

بغداد – الزمان

اعلنت السفارة الصينية في بغداد عن تقديم الحكومة الصينية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الى العراق تبلغ قيمتها 70 مليون يوان صيني . وقالت السفارة في بيان تلقته(الزمان) امس ان (سفير جمهورية الصين الشعبية تشن ويتيشنغ زار رئيس الوزراء حيدر العبادي الأربعاء الماضي في مكتبه وسلمَه رسالة خطية من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ أعلن من خلالها تقديم الحكومة الصينية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تبلغ قيمتها 70 مليون يوان صيني إلى الحكومة العراقية)، موضحة ان(كتشيانغ أشار في رسالته الى العلاقات الثنائية بين الصين والعراق الودية منذ زمن قديم). وبحسب البيان، فقد اكد تشيانغ إن (الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بتطور العلاقات الصينية العراقية، وتحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب العراقي لمواصلة الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستوى أعلى)، مضيفاً ان(الحكومة الصينية قررت تقديم هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية إلى الحكومة العراقية مع الأمل في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب العراقي في الوقت الراهن، وتساعد العراق في تحقيق الأمن والاستقرار في وقت مبكر). وكان ويتشينغ قد اكد في وقت سابق خلال لقائه بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري (حرص بلاده على إقامة علاقات استراتيجية اقتصادية مع العراق الذي يمثل ثالث أكبر شريك في العالم العربي مع الصين)، مشدداً على (استمرار بكين بدعم بغداد في العديد من المجالات خصوصاً الإنساني والخدمي بضمنها قطاع الكهرباء والاتصالات).

وأوضح أن (حجم الدعم الإنساني خلال العام الماضي وصل إلى 100 مليون يوان صيني)، مؤكداً أن (الحكومة الصينية تســعى إلى رفع مستوى المساعدات الى العراق).