– January 14, 2017

تحريم السيستاني للإجازات المرضية غير المستحقة يرفع إحراج الأطباء

دعوة المسؤولين إلى الإقتداء بقرار الصدر إزالة تظليل مركباته

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اشاد مواطنون بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ازالة تظليل زجاج المركبات الخاصة به ، مطالبين المسؤولين والشخصيات الاخرى بالاقتداء بذلك واتخاذ خطوات مماثلة، مثمنين في الوقت نفسه تحريم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني منح إجازات مرضية خلافاً للضوابط الأصولية، لافتين الى ان هذا الأمر يؤدي الى رفع الاحراج عن الأطباء.وقال احمد ياس(بغداد – العبيدي ) لـ(الزمان) امس ان (اصدار الصدر أمراً بإزالة تظليل زجاج المركبات الخاصة به خطوة تستدعي الوقوف عندها لأنها تتضمن جوانب امنية واجتماعية عدة)، مضيفاً ان (المركبات المظللة طالما استخدمت في تنفيذ عمليات تستهدف الأمن لأنها تمر بسهولة عبر نقاط التفتيش). واشار الى ان(مثل هذا الاجراء يرفع شيئاً من الحاجز النفسي بين المسؤول والمواطن)، مضيفاً ان(المواطن يشعر انه عرضة للتفجيرات والاستهدافات الأمنية وهو يتمشى علانية واعزل السلاح بينما يتخفى المسؤول وراء اسلحة مدججة ومركبات مظللة). ودعا محمود شاكر(بغداد – حي أور) المسؤولين الآخرين والشخصيات الدينية الى (الاقتداء بذلك واتخاذ خطوات مماثلة)، مؤكداً (ضرورة ان تكون مثل هذه الخطوات عملية وتنبع من الحرص على الأمن وكرامة الانسان ، لا أن يكون الهدف منها تحقيق مكاسب اعلامية وانتخابية). وفي شأن آخر، اشادت أم مصطفى(بغداد – النعيرية) بتحريم السيستاني منح إجازات مرضية خلافاً للضوابط . وقالت لـ(الزمان) امس ان(منح الأطباء اجازات مرضية غير مستحقة للموظفين وغيرهم أخذ أبعاداً لايمكن السكوت عنها وهي حالة غير صحية تحولت الى ظاهرة)، مضيفة ان( الموظفين يلجؤون الى الحصول على اجازة مرضية بمختلف الطرق فينقطعون عن الدوام لكن رواتبهم لاتنقطع وهو امر يخالف الشرع والقانون). وتابعت ان( الامر لايتوقف عند هذا الحد وانما هناك عدد من الاطباء لايمنحون مثل هذه الاجازات الا عند حصولهم على رشى من الموظفين)، مشيرة الى ان( الامر يصل احياناً الى عدم حصول الموظف المريض على اجازة يستحقها لكون بعض الاطباء لايمنحون الاجازة الا اذا حصلوا على المقسوم)، مستدركة (لكن الغالبية العظمى من الاطباء في المستشفيات الحكومية يتمتعون بالحس المهني المطلوب حتى انهم يجدون حرجاً بمنح اجازات لموظفين اصحاء وهكذا توجه قسم منهم للسيستاني للإستئناس برأيه). وتابعت ان (فتوى السيستاني أزالت الحرج عن هؤلاء الاطباء، ولكن في الوقت نفسه على الموظفين الذين اعتادوا مراجعة المستشفيات للحصول على اجازات مرضية غير مستحقة ان يكفوا عن ذلك لكي لايحرجوا الاطباء ولكي لايقعوا هم ايضاً في اشكال شرعي). وافاد بيان لمكتب الصدر بإصدار زعيم التيار الصدري أمراً بـ(إزالة تظليل زجاج العجلات الخاصة به التي يستخدمها في تنقلاته)، مؤكداً ان (المسؤولين عن الأمر باشروا بالتنفيذ وتمت إزالة التظليل عن جميع العجلات تماشياً مع القانون في محافظة النجف الأشرف). وكانت الحكومة المحلية في المحافظة والدوائر الحكومية ذات العلاقة قد اطلقت حملة وتعليمات لإزالة التظليل من العجلات الحكومية والمدنية حفاظاً على أمن المحافظة وقدسيتها. من جهته، حرم السيستاني منح الإجازات المرضية خلافاً للضوابط الأصولية.وقال مكتبه في النجف، رداً على سؤال وجهه مجموعة من الأطباء بشأن الإجازات المرضية للموظفين وطلبة المدارس والجامعات على خلاف الضوابط الأصولية مع تقديم مسوغات مختلفة :(لا يجوز منح الإجازات المرضية خلافاً للضوابط الأصولية ، كما لا يجوز للطبيب الشهادة بما لا صحة له واقعاً)، مؤكداً (عدم إستحقاق الموظف من الراتب ما يكون إزاء مدة تخلفه عن الدوام جراء ذلك).