– January 14, 2017

كلام أبيض

حراثة في بحر – جليل وادي

للذين يحلمون بوأد الفنون والغناء منها تحديدا ، عليهم ان يعرفوا انهم كمن يحرث في بحر ، فالانسان غنى قبل الأديان ، وأطلق أصواتا شجية قبل ان يتعلم الكلام، وعلى جدران كهفه الموحش جسد مشاعره حزنا وفرحا وخوفا ، فالقيثارة يا قوم سومرية وليست آرية ! الفن لصيق بالانسان ، ومجبول عليه ، لكن عندما تحاصره السيوف يحتال عليها، مرة يغدو تعاويذ، واخرى أناشيد، وبانجلاء الدياجير يصدح الغناء وتهتز الأجساد، وفي أوقات التحدي يتحول بعضه الى (دي جي) يعلو السيارات ، فيصم صوته الأذان حتى القرف، وعذره انه كان مكبوتا في الليالي القاحلة ، تأملوا النفس البشرية قبل ان تطلقوا لخيولكم العنان ، لا نريد لفرسان هذه الخيول ان يرتكبوا اثما، ويكفينا من السنين العجاف ضحايا ، ما مر عام والعراق بلا ضحايا ، قلبّوا صفحات ماضينا القريب منه والبعيد ، سيذهلكم ما فعل غير العارفين، ويدهشكم من ظن ان لا طريق صحيحا الا طريقه ، فملأ الساحات بأنين الأرامل ونشيج الثكالى ، وببرود المجرمين يقول انه لم يكن يعرف، ولا يدري ان الامور ستؤول الى ما آلت اليه . وفي أحيان يسحله الناقمون حتى لا تعرف له قبرا ، او يعلق على أعواد المشانق ، لكن كل ذلك لا يعيد شهيدا بريئا او يشفي جرحا غائرا ، او يفي حسرات تكسرت في صدر يتيم ، او يشيع أملا لدى فاتنة ترملت في العشرين .

ويسألونك بكل سذاجة لِمَ أغانينا حزينة ، وعيوننا غائرة، ونشيخ قبل الأوان ، هذا لأننا لم نعرف للبهجة حضورا ، ولا للطمأنينة مكانا ، يعشش القلق في غالب أيامنا حتى لم يبق منا سوى العظم ، ويقولون ما لهم العراقيون هكذا ؟.

يا كل هؤلاء الذين لا أسميهم ، الفن وحده من يرطب التشنج، ووحده من يذيب التطرف المقيت الذي أحال حياتنا الى برية بلا معنى ، ووحده من يشيع الجمال في النفوس قبل الأمكنة ، وبدونه لا مزاج رائقا ولا روحا نقية، ولولا الفنون لما عرفنا للحضارة تاريخا، يا من تتباهون بستة آلاف عام من الوجود ،.

لقد صدق من قال ان الانسانية تختلف في كل شيء ، من الافكار الى الاشكال ، لكنها تتوحد في المشاعر حزنا وفرحا وحبا وغيرها ، لذلك صارت الموسيقى لغة تطهر الروح من أدرانها ، وتحرر المشاعر من قيودها، وبسبب إهمالنا لها تراجعت الأذواق وشاع العدوان وعلا التطرف ، وانحدرت مساراتنا نحو البداوة ، بينما العالم يتعمق في التحضر.

أظن من المضحك ان نتحدث عن الفنون وضرورتها للحياة ، والمطالبة بعدم التضييق عليها من أي منظور ينطلق ذلك التضييق ، فالأمر في عداد البديهيات التي لا تستوجب نقاشا ولا تقتضي مبررا ، فلم تحدث جفوة بين الفنون والانسان ، بل كانت علامة رقيه على مر الزمان .

ربما نوافقكم في ضرورة تهذيب الفنون مما علق بها من تافه المعاني ورداءة الأساليب ، وان لا تكون بابا مفتوحة على مصراعيها أمام الرذيلة وتسفيه الانسان وتسطيح وعيه ، نتطلع لفنون مسؤولة عن المجتمع ، تشيع البهجة في النفوس وتحث على التحضر ، وتحفز على الدفاع عن الأوطان ،وتسهم في بث المعاصر من الثقافة ، والمستنير من المعاني ، والراقي من الاشكال ، وذلك لن يكون ما لم تجد الفنون فضاء رحبا من الحرية ، وبيئة آمنة لا يخترقها رعاع القوم ، او الذين للتو يتهجون الكلمات ، او الذين لا يروق لهم الابتسام ، الحياة جميلة ، دعوا الناس تتلذذ بها ، فلم نجن من جحيمكم سوى تغرب المبدعين وانكسارات الشباب ، ولا حيلة لمن بقي سوى غلق الابواب قبل مغيب الشمس ، بينما لا تتوقف الحياة لدى الآخرين ليلا او نهارا ، ألا ترون ؟ ، هل يعقل ان كل الدنيا على خطأ ، ونحن على صواب ، لِمَ نحن اذاً في مؤخرة الركـــــــب يا هذا … …؟