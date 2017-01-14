– January 14, 2017

لا تسوية سياسية بدون مصالحة مجتمعية – سامي الزبيدي

طرح التحاف الوطني قبل مدة مشروعاً للمصالحة السياسية سمي بالتسوية السياسية وقد أثار هذا المشروع العديد من التساؤلات أهمها لماذا طرح هذا المشروع في هذا الوقت الذي يسبق انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية ؟ ولماذا سمي بالتسوية السياسية ؟ فالسياسيون والأحزاب والكتل السياسية التي تحكم البلاد منذ أربعة عشر عاماً متفقه بينها على ثوابت مشتركة وسياسات واضحة قاسمها المشترك المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب والمكاسب والنفوذ في الدولة والحكومة وان اختلفوا في بعض الأمور , كما أثار هذا المشروع جدلاً واسعا في المجتمع العراقي بشكل عام و في الأوساط السياسية والثقافية المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لها على حد سواء فالأحزاب والكتل السياسية التي خرجت التسوية السياسية من رحمها أيدت هذا المشروع ودافعت عنه وعدته خطوة مهمة في عملية المصالحة السياسية الحقيقية بين الأطراف السياسية العراقية فيما وعده آخرون خصوصاً من غير المشاركين في العملية السياسية في الداخل والخارج وحتى بعض أطراف في التحالف الوطني إن المشروع ولد ميتاً ولا يعدو كونه دعاية انتخابية مبكرة وعملية ترويض المجتمع العراقي قبل الانتخابات النيابية ولا يهدف الى تحقيق تسوية حقيقية شاملة تنهي الصراع السياسي والطائفي في البلد و تؤدي الى مصالحة وطنية بين جميع الأحزاب السياسية والجماعات الأخرى حتى تلك التي لم تشارك في العملية السياسية أو التي عارضتها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والى اليوم ومصالحة مجتمعية تنقذ الشعب من لمآسي والكوارث التي حلت به وتحافظ على هوية العراق الوطنية وتصون سيادته وتبعده عن كل تدخل أجنبي خارجي من دول الجزار وغيرها في شؤونه هذه الدول التي عملت على أن يبقى العراق ضعيفاً منهكاً مقسماً طائفياً وقومياً لا يقوى على النهوض تتصارع فيه الأحزاب والكتل السياسية التي تستمد دعمها ونفوذها من دول الجوار على تحقيق مكاسبها ومصالحها الحزبية والطائفية على حساب مصلحة الوطن العليا ومصالح الشعب , والأسئلة العديدة التي تطرح نفسها في هذا الصدد منها ما قيمة تسوية سياسية تحقق المصالحة بين الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية من أكثر من عقد وتستبعد قوى وطنية لها تاريخها ومعروفة بوطنيتها ؟ وما قيمة تسوية سياسية تحقق أهداف الأحزاب والكتل السياسية وتبقيها مهيمنة على المشهد السياسي في العراق وتعزز نفوذها ومكاسبها السياسية و المالية وتبقيها مهيمنة على المناصب الرئيسية في الدولة عقود أخرى دون مصالحة مجتمعية حقيقية بين أبناء الشعب الواحد بعد أن مزقهم الصراع الطائفي وأنهكهم التهميش والإقصاء والإبعاد والتهجير والاعتقالات والاغتيالات والثارات والانتقام والضغائن وفرقتهم الانتماءات الطائفية والقومية ومشاريع التقسيم العرقي والطائفي التي تدعمها دول الجوار ودول إقليمية وعالمية فاعلة في الساحة السياسية العراقية لتحقيق مصالحها ولإبقاء العراق متخلفاً في جميع مجالات الحياة و مختلفاً سياسياً وقومياً وطائفياً لا يقوى على النهوض وإصلاح ذات بينه ليواكب مسيرة التقدم والتطور والبناء والأعمار وإنقاذ الشعب من التخلف والأمراض والفقر والجوع والبطالة وسوء الخدمات الأساسية ؟ وما قيمة تسوية تبقي نفس الوجوه التي مارست سرقة أموال الشعب وثروات الوطن وأسست لأكبر عمليات فساد مالي وإداري جعلت العراق في طليعة دول العالم في الفساد ؟ وما قيمة تسوية لا تراعي سيادة العراق وتحفظ هويته الوطنية وتعزز استقلاله وقدرته على إدارة شؤونه واتخاذ قراراته دون تدخلات خارجية.

تسوية سياسية

ان تسويةً سياسية بين الكتل والاحزاب المهيمنة على الساحة السياسية في العراق لتعزيز نفوذها وتبقيها المسيطرة على المشهد السياسي في ولا تحقق المصالحة المجتمعية الوطنية بين كل أطياف وأحزاب وفئات وقوميات وأديان ومذاهب الشعب العراقي بحكم الميتة ولا يمكنها أن ترى النور لأن أهدافها سياسية بحتة ,وتسوية سياسية لا تحقق المصالحة مع الخصم قبل الصديق والمشارك في العملية السياسية تعزز الانقسام السياسي والطائفي في البلد ولا تحتويه ,ثم لماذا لا يستفيد الداعين لهذه التسوية من تجارب محلية وعربية ودولية كان العفو والتسامح ونسيان الماضي وتجاوز الأحقاد والثارات أساساً لها نجحت في حقيق مصالحة مجتمعية وطنية ناجحة وكما حصل في إقليم كردستان بعد سقوط النظام السابق حيث تم العفو عن كل من أساء أو ارتكب جريمة بحق الشعب الكردي دون فيتو على هذا الطرف أو ذاك,أو كما حصل في لبنان من مصالحة سياسية ومجتمعية بعد اتفاق الطائف عقب الحرب الأهلية التي استمرت سنين طويلة وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب اللبناني من مختلف الأديان والمذاهب والفئات فأنهت التسوية السياسية والمجتمعية الحرب الأهلية وتداعياتها وبدأت صفحة جديدة من التسامح والعفو ونسيان الماضي صفحة بناء الثقة وبناء النفوس قبل أي بناء , وتجربة جنوب أفريقيا ليست بعيدة عندما انتخب مانديلا رئيساً لدولة جنوب أفريقيا التي دمرها الصراع العرقي سنين طويلة فعفا عن أعداء الأمس بل وجعلهم شركاء في الحكم في تجربة رائعة للمصالحة المجتمعية الوطنية الحقيقية ,فلماذا لا يبادر سياسيو العراق لمثل هذه المبادرات والمصالحات المجتمعية والسياسية الحقيقية التي تضم كل فئات وأحزاب وأطياف وقوميات وأديان ومذاهب الشعب العراقي بدلا من مشاريع وتسويات أهدافها سياسية بحته الغاية منها بقاء أحزاب وكتل سياسية هي المهيمنة على المشهد السياسي في العراق فمثل هذه التسويات لا يكتب لها النجاح كسابقاتها من المبادرات التي لم تكن شاملة وحقيقية لأنها مؤطرة بخطوط حمر وفيها فيتو على هذا الطرف أو ذاك .