– January 14, 2017

نريد أوربا أكثر عدلاً وإنصافاً وفاعلية – طالب قاسم ألشمري

استأثرت واشنطن بالقرار العالمي بعد احتلال العراق والولاية الثانية للرئيس جورج بوش وبدت تلوح بالعصا الغليظة لأوربا بشكل عام وفرنسا وألمانيا بشكل خاص لمواقفهم وعدم رضاهم عن قرارات واشنطن تجاه احتلال العراق والتفرد بالقرار العالمي وبالفعل هددت واشنطن فرنسا بالعقوبات من خلال كند ليزا رايس إبان وجودها كمستشار للأمن القومي ومعاقبة فرنسا تعني معاقبة أوربا بضمنها ألمانيا لكن سرعان ما عادت واشنطن تمد الجسور مع أوربا ومن خلال كوندليزا رايس نفسها بعد أن أصبحت وزيرة للخارجية الأمريكية و راحت تظهر الود لفرنسا ملوحة هذه المرة بالعصا والجزرة وهي تحاول إعطاء دور خاص ومتميز لفرنسا وهنا لابد من ذكر تحفظات الأحزاب الأوربية وعدم رضاها أحيانا بسبب الشعور بحيثيات السياسة الأمريكية وتدخلاتها الغير مرغوب فيها في الشؤون الأوربية بشكل مباشر وغير مباشر ومساندتها لإسرائيل بلا حدود على حساب العرب والمسلمين عموما والفلسطنين بشكل خاص على كل حال قبل الأوربيون وفي مقدمتهم فرنسا صاحبة الامتياز في دخول أللعبه الأمريكية يعني القبول بركوب قطار المصالح الأمريكية بعد أن أدركوا إن عدم الخضوع لقرارات واشنطن والاصطفاف إلى جانبها سيرمي بهم خارج لعبة المصالح يعني ستخسر أوربا أكثر مما تحصل عليه في مواقفها الايجابية مع العرب والمسلمين والأفارقة بشكل عام و القضية الفلسطينية بشكل خاص وهذا حسب تصورها ومن هنا بدء الاصطفاف الأوربي مع واشنطن و بكل قراراتها و مشاريعها الشرق أوسطيه للحصول على المكاسب وبالفعل بدئت واشنطن بتوزيع الأدوار على الأوربيين وأعطت فرنسا حصة الأسد من فتاتها بسبب الحاجة ألماسه لها لانشغالها أي واشنطن في العراق وأفغانستان أضف لذالك ظهور إيران كلاعب رئيسي ومهم على الساحة الإقليمية يهدد المصالح الأمريكية و يهدد إسرائيل أيضا ويحد من بسط هيمنتها على المنطقة و يعطل التطبيع معها أضف لذالك قرب نهاية عهد الرئيس جورج بوش و قرب الانتخابات الأمريكية حينها ولهذه الأسباب ارتأت واشنطن زج أوربا في لعبتها السياسية وتحميلها جزء كبير من المسؤولية فأرادت تطبيق برنامج المحاصصه على فتاة الكعكة الأمريكية التي جنتها واشنطن من احتلال العراق والهيمنة على قرارات بعض الأنظمة العربية ومن هنا بدئت لعبة المصالح على طرفي الأطلسي واضحة في أواخر عهد الرئيس جاك شيراك وتزامن مع انتخاب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عندها بدأت واشنطن التدخل في الشؤون الأوربية بارتياح وبالعلن حتى بلغ تدخلها في الانتخابات الريئاسية لبعض الدول الأوربية وهذا ما حصل عندما قامت بتلميع صورة الرئيس ساركوزي مذ كان وزير للداخلية الفرنسية و باشرت في تسليط الأضواء عليه إبان الاحادث التي وقعت في فرنسا من فبل الجاليات والإحياء الفقيرة في باريس بشكل خاص وفرنسا بشكل عام والحرائق والمواجهات التي قام بقمعها ساركوزي باستعماله للقسوة التي تم من خلالها إظهار نجوميته على الساحة السياسية الفرنسية التي اقترنت بالدعم الأمريكي وحلفائها من اجل إيصاله إلى قصر الاليزيه ولنعد إلى الذين اختلفوا بالأمس على احتلال العراق واتفقوا اليوم راكبين قطار المصالح بعد ما كانت فرنسا تلوح وتصرح للعرب والأفارقة على أنها المساندة والداعمة لحقوقهم وقضاياهم المشروعة وكانت تقدم

للبعض منهم الدعم والحماية ، واليوم يتغير الموقف الفرنسي ويحدث التوافق علي المصالح والمحاصصه على الفتاة الامريكي !!؟ لقد انعكس هذا الدور سلبا علي المواقف التي عرفت بها باريس بشكل خاص وأوربا بشكل عام، و الحقيقة إن هذا التذبذب في المواقف الأوربية له أسبابة الكثيرة منها عدم وجود أجندة سياسية واضحة لفرنسا وأوربا تجاه الشعوب والمنطقة وفي مختلف الملفات المطروحة والساخنة في الشرق الأوسط من اجل بناء علاقات أوربية ذات معالم إستراتجية تتبلور من خلالها مصالح أوربا مع العرب والمسلمين وتعزيز علاقاتها معهم حتى ألان و الحقيقة بعد كل ما تقدم أرغب في التعريج على موضوع مهم يحتاج إلى إيضاح دقيق ألا وهو تكليف فرنسا حينها بتبني وتنفيذ (مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ) و الذي أرادت واشنطن حينها التطبيع المجاني للعرب مع إسرائيل وإدخالها المنطقة العربية بشكل رسمي بعد أن أوكل هندسة وتنفيذ هذا المشروع حينها للرئيس الفرنسي ساركوزي وبدعم مفتوح وسخي من واشنطن لتحقيقه مشروعها الشرق أوسطي الذي ولد يحتضر ثم تم تأجيله إلى حين بعد أن كثرت انتكاسات واشنطن ومشاكلها ومشاغلها والمعروف عن أمريكا تأجل مشاريعها ولا تلغيها بعد أن ارتأت قد حان الوقت لدفع فرنسا ساركوزي لتحقيق بعض مشاريعها في المنطقة، وتقاسم بعض المصالح مع الاتحاد الأوربي المؤثر في بلدان المغرب العربي وكان الحديث حينها أيضا عن طرح مشروع لاتحاد مغاربي وهم يتحدثون عن اتحد مغاربي في فتره كانت فيها دول المغرب العربي على اشد خلافاتها مع بعضها ؟؟

وفي هذه الظروف جاء مطلب واشنطن الهيمنة على جنوب المتوسط من اجل مصالحها بعد أن ادخلت أوربا اللعبة ، وبالطريقة التي ذكرناها وهو المدخل والباب لمنفعة أوربا وإسرائيل وهي رشوه من قبل واشنطن للتخفيف عن معاناتها وتحسين سمعتها وتلميع صورتها التي تردت بسبب احتلال العراق وما أصاب العراقيين من دمار شامل على جميع المستويات دمار ما زال العراقيون يدفعون ثمنه انهار من دمائهم الطاهرة وأمنهم واستقرارهم وتبديد وضياع ثرواتهم الوطنية ، على كل حال لنعد للعبة واشنطن التي دخلتها أوربا والتي ألحقت الضرر بآلامه العربية و الإسلامية كثيرا والتي سوف تتضرر منها أوربا أيضا عندما تستعيد امتنا عافيتها ولا بد من ذالك ،، والواقع إن توكيل واشنطن الرئيس الفرنسي ساركوزي حينها لتبني هذه المهمة ليس غريب ويظهر أن فرنسا ساركوزي تعود للبحث عن ماضي فقدته و تدفعها وتشجعها واشنطن بما تقتضيه مصالحها لإحياء مشاريعها الاستعمارية القديمة ،وتوريطها بما ليرغب فيه الشعب الفرنسي بالإضافة لما أعطتها واشنطن أي لفرنسا من ضوء اخضر للتحرك في منطقة الخليج العربي و إفريقيا بعد ان خذلتها لعقود من الزمن والكل يعرف عدد المهاجرين الذين قتلتهم فرنسا في المحيطات والخلجان وعدد الذين طردتهم واليوم الكل يستغل انشغال أمريكا لتحقيق مصالحة ،إن هذه المشاريع والشعارات والممارسات التي أريد بها إدخال إسرائيل إلى الحضيرة العربية وبرضا بعض أنظمتها عن طريق التجارة والمشاريع اليهودية بترسيخ لفوقية الغرب وتكريس استعمارها الجديد باسم الحد من الهجرة وتطبيع علاقات إسرائيل مع العرب هو سيف ذو حدين احدهما غربي والأخر إسرائيلي وبوكالة فرنسية أوروبية ، ونحن مضى علينا أكثر من قرن نستمع الى ضرورة التعاون والبناء وتحقيق المشاريع التي تصب في مصلحة العرب ولم يتحقق شيء من ذلك حتى صاروا يخططون لتمرير مؤامرات و تطبيق برامج جديدة يراد من خلالها تحقيق عملية من الممكن أن نسميها تقسيم جديد للمصالح الأمريكية و الاسرائليه ورموا بأوربا لتحقيق هذه المهمة ،وهنا سؤال يطرح نفسه كيف تجد أوربا نفسها مع دول تصفهم بالدكتاتوري والتجاوز على حقوق الإنسان حسب تقاريرها وادعائها وهناك الفوارق الكبيرة في الثقافات والديمقراطيات والنظم والحريات و ما تطرحه في مؤتمراتها واتحادها الأوربي؟؟!!إن الأهداف السياسية والمصلحية النفعية من طرف واحد للسيطرة على ثروات الامة العربية ومواقعها الإستراتجية هي الأساس لتحقيق مثل هذه المشاريع التي طرحت وعقدت بأسرع من الصوت أين ثرواتنا ونحن أغنى دول العالم لماذا يراد لنا ترسيخ وتكريس وتجذير واقعنا المر ومحاصرتنا على طريقتهم الخاصة؟؟ وفرنسا بنت المفاعلات النووية لإسرائيل من يصدق في مساعدتهم لنا ، ولماذا لم يقفوا معنا بهذه الحماسة والرقة والجدية في المحافل الدولية ومساندتنا لاسترجاع حقوقنا المغتصبة في فلسطين والجولان ومزارع شبعا وأراض مصرية مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي لحد ألان كنا تواقين ويحدونا الأمل أن نرى أوربا تتعامل مع الأمة العربية والإسلامية بطريقة أجابية جديدة و نزيه وعادلة لا تميل كفت ميزانها إلى جانب القوي المغتصب لحقوقنا والمعتدي علينا وتكون أوربا أكثر فاعلة من اجل حقوق العرب وعدم تميع قضاياهم ومصالحهم ودعم الأنظمة الدكتاتورية وا ضعاف وتقويض الأحزاب الوطنية الحقيقية وربطنا بمشاريعهم الأطلسية ؟؟!!

واليوم نحن العرب والمسلمين ما علينا إلا الإيمان بان تقدمنا العلمي ونهوضنا وتطورنا يقترن بوحدة قراراتنا وتوافقات مصالحنا وتحقيق فضاءات للحرية وفتح أبواب الديمقراطية المغلقة أو شبة المغلقة لان كل مشاريع واشنطن وأوربا في منطقتنا العربية والإسلامية حجج ومداخل سياسيه جديدة لتقويض طموحات الامتين العربية والاسلامية وحقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية والتوزيع العادل للثروات، إن كل هذه المشاريع هي محاولة للسيطرة على الأنظمة العربية بأسلوب جديد لكنه مفضوح ويظهر إن الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي ترفعها واشنطن و حلفائها من الأوربيين هي لشعوبهم فقط وإما الشعوب العربية والإسلامية غير معنية بتلك الشعارات والممارسات الإنسانية الحضارية والحياة الكريمة والعيش بأمان إن ما نشهده ونلمسه من تقارب أمريكي أوربي يراد به تحقيق سياسة تساند سياسة أمريكا ودورها ووإما إعطاء هذا الدور لأوربا هو بسبب ما تواجهه أمريكا ومن مصاعب وهي ليست بالبسيطة خاصتا بعد احتلالها للعراق .

إن المؤامرة التي تعيشها امتنا العربية والإسلامية كبيره يراد من خلالها تدمير وتقسيم وشرذمة هذه ألامة وتميع القضية الفلسطينية التي يراد لها الانطواء والنسيان في المحافل الدولية وكل هذا يحدث بالفعل لقد دمر الوطن العربي بالارهاب والفتن الطائفية ولتكفريه وداعش الإرهابي بعضا منها لقد سفكت دماء الناس وضيعت ثروات ألامه بكل الطرق والوسائل ونهب المال العام من قبل الساسة والحكام الفاسدين وعلينا أن ندرك إن كل مشاريع واشنطن في المنطقة هي زراعه لحقول ألغام و وما يجري في العراق وسوريا واليمن وليبيا هي نتائج لتفجيرات هذه الحقول والفخاخ التي زرعت لنا نحن العرب والمسلمين، واليوم في حربنا على داعش الإرهابي تعودنا عبور كل حقول الألغام الأمريكية والصهيونية واليوم علينا كأمه عربية و إسلامية معرفة حقوقنا كما يجب وبدقه و هي الأهم على كل حال هذا السفر من التأمر ليس بجديد علينا ولا نريد ان نذكر بالمشاريع والمؤتمرات والاستعراضات السياسية التي تبنتها واشنطن و من يساندها من الأوربيين وعملائها من الأنظمة العربية من اجل حقوق هذه ألامه ومنها الحقوق الفلسطينية وغيرها من المشاريع التي تتيح الفرص إمام العرب والمسلمين من اجل التقدم العلمي والتكنولوجي والبناء والأعمار والاستثمار وتحقيق الديمقراطية هي كذبه وعلينا بعد كل هذه الدماء التي ما زالت تسيل في العراق وسوريا واليمن وليبيا سوف لن تتوقف ولن ننتصر على واقعنا المر إلا بإرادتنا وتصميمنا على انتزاع حقوقنا بكل الوسائل و بإشراك الشعوب قي صنع القرار وكذالك في البناء والأعمار و الإبداع وهذا لا يتحقق إلا باستحضار الإرادة والشرف الوطني من اجل خلاصنا وعلينا أن نتذكر دائما نحن أصحاب الحق والقضية والحقوق المغتصبة والأوطان المحتلة والثروات المنهوبة والأمن المفقود بعد إن أصبحت أرضنا دائرة للصراعات وتناحر الكبار من اجل الهيمنة على مقدراتنا أرضا وشعبا وتاريخنا لقد حان الوقت أن نفكر أكثر و نستحضر دائما ذاكرتنا ولا ننسى لنتمكن من الحفاظ على ماتبقى من ماء وجهنا وكرمتنا ولا نضع رؤوسنا في الرمال كما تفعل النعامة التي أصبحت مكانتها أفضل من البعض بكثير.