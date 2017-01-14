– January 14, 2017

الصحافة والإعلام العراقيان في خطر – ايناس محمد حسين

الصحافة هي مهنة المتاعب والبحث عن الحقيقة بكل الطرق هي مهنة تعتمد على المعلومات الصادقة والقلم الشريف النابض بحب الوطن ومن يزاولون هذه المهنة هم ابطال وبطلات يكتبون الحقيقة بدمائهم ويزرعون الامل في طريق الحق لايصال صوت الشارع والمواطن والمعاناة اليومية ويتحملون الاذى ليصل صوتهم الى المسؤولين لاتخاذ اللازم وفي العراق تنتهك حرية الصحافة والاعلام وتقتل اصحاب وصاحبات القلم الحر الشريف ويدفعون حياتهم ثمنا لما يكتبونه ويسطرون في الصحف والمجلات ويصبحون ضحايا الخطف والارهاب والقتل واليوم امامنا قصة الصحفية افراح شوقي التي اختطفوها من دارهافي السيدية وسط اطفالها وفي وضح النهار واخذوها بالقوة الى جهة مجهولة ..اين هي حرية الصحافة وكيف للصحفيين ان يمارسوا مهمتهم في هذا الوضع الخطير كيف لهم ان يامنوا على حياتهم واطفالهم وكيف الوصول الى الحقيقة في ظل اوضاع امنية اقل مايقال عنها شاذة وغير مريحة من يستطيع ان يشعر بالامان في شوارع ومناطق بغداد التي ينتشر فيها السلاح ولارادع لهم هل نقول للصحافة العراقية وداعا؟ ونقرا على روحها الفاتحة ؟ سؤال لاتبدو اجابته معطلة حتى الان .