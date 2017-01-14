– January 14, 2017

نحن وتركيا – حسين علي الحمداني

هل تبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين بغداد وأنقرة في ضوء المتغيرات الكبيرة التي حصلت في الأشهر الماضية سواء في الجبهة الداخلية التركية أم في دول الجوار التركي ونقصد يهما العراق وسوريا وانعكاسات ذلك على موقف تركيا من أمن وسلامة وسيادة الدول المجاورة لها؟

وهل يمكن لزيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن تدفع بالعلاقات التركية العراقية نحو الأفضل ؟ تلك الأسئلة وغيرها خطرت ببال الكثير من المتابعين للشأن العراقي والإقليمي سيما وإن لتركيا دورا كبيرا في صناعة الفوضى،والعراق طالما ناشد الجانب التركي من أجل بناء علاقات حسن جوار قائمة على احترام سيادة الدول.

ومع هذا نجد إن زيارة يلدرم لبغداد جاءت بتوقيت تحتاجه أنقرة وبغداد معا في ظل وجود قوات تركية في شمال العراق من جهة ، ومن جهة ثانية سعي بغداد لإنهاء ملف”داعش” بأسرع وقت ممكن،ومن جهة ثالثة وهي تخص إنقرة أكثر من بغداد وتتمثل بإظهار تركيا على إنها جزء من التحالف الدولي الساعي لإنهاء الإرهاب في المنطقة بعد أن ظلت لسنوات طويلة متهمة بدعمه على ألأقل من جانب العراق وسوريا وحتى روسيا التي تمكنت في نهاية ألأمر من ترويض تركيا بدرجة كبيرة جدا.

لهذا أجد إن زيارة يلدرم لبغداد تمثل فيما تمثله رسالة للعالم إن تركيا اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق وإنها جادة في القضاء على الإرهاب الذي طالها وبقوة في الأشهر الماضية وأحدث خسائر كبيرة جدا في وضعها الداخلي وتداعيات ذلك على اقتصادها الذي بدأ يتأثر ليس من الإرهاب فقط بل سوء علاقاتها مع العراق جعلها تفقد تبادل تجاري لا يقل عن 10 مليرااتر دولار سنويا وهو ما يجعل تركيا تراجع مواقفها بطريقة جديدة بعيدا عن تدخلاتها في شؤون الدول ومنها العراق.ما يمكننا قوله هل تغير زيارة يلدرم اتجاهات الرأي العام العراقي إتجاه تركياة؟ لا أظن ذلك وبهذه السرعة التي يتصورها البعض رغم إن الشعب العراقي عاطفي وأحيانا كثيرة يتأثر بالزيارات والتصريحات لكن مع تركيا ربما ألأمر يختلف خاصة وإن تجربتنا معهم أثبتت لنا إن موقفهم يرتبط دائما بما تقتضيه مصالحهم وإن تركيا اليوم أضعف من قبل بعد أن خسرت ما حددته من أهداف لها في سوريا وحتى في العراق لدرجة أصبحت اليوم هدفا للقوى الإرهابية التي تمكنت من توجيه ضربات كثيرة في أسطنبول وأنقرة والجنوب التركي .وحتى الحكومة العراقية لديها ملفات كثيرة تحتاج إلى تصفير مع الجانب التركي وهذه الملفات لا يمكن أن تنتهي بمجرد زيارة يقوم بها يلدرم بل تحتاج لإثبات حسن نية أنقرة في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.