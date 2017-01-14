– January 14, 2017

لوحتي السوداء- ظافر قاسم آل نوفة

في محاولة شجاعة او ظننت انها شجاعة حيث رميت بقلمي (رفيق دربي) بعيدا عني ورافقت هذه المحاولة تطاير اوراقي المخططة باللون الازرق والبيض واستقرت بجانب ذلك المسكين الحزين وليواسي كل منهما الاخر ، وفي تحرر جزئي من هذا الضغط الذي لازمني كثيرا بحثت عن سلوى جديدة فوجدت ضالتي بعلبة الوان زاهية تضم جميع الالوان وقمت باستعارة لوحة كبيرة بعض الشيء (اكبر من سابقتها الصغيرة) .

وكحال المبتدئين في مجال الرسم خلطت الالوان مع بعضها لبعضا فأصبحت (كخراميش الاطفال) فحاولت اعادتها الى لونها السابق لكن محاولتي باءت بالفشل فقررت ان اجعلها سوداء لعل رسم الليل يكون الاسهل ، ولقد كان اللون الاسود هو الوحيد المنعش لفرشاتي وبدا لونه يطغي على جميع اللوحة ، وفي عملية المد والجزر بين الفرشاة واللون الاسود توقفت المسكينة عن عملها لنفاذ هذا اللون المشئوم .

وعند النظر الى اللوحة من على بعد ادهشني بياض بسيط في اعلاها الايمن فقررت ان امزقها لأنها لم تكتمل كما كانت رغبتي ، وبعد الاستعانة بعلبة التدخين (الجكاير) الراكدة فوقها قداحة (صينية الصنع ذات الثمن البخس ) لإخماد ثورة بركاني المتطاير ، فاجأني شخص يمر بقربي متعجبا بهذه اللوحة ولجمال تعبيرها الذي يكمن في روح الامل المنبعث من اليأس القاتم .

حسبته ساخرا من لوحتي السوداء او دفعة تشجيعية لكي استمر بهذا العمل الذي لا اتقن حتى اولياته البسيطة ولكنه استمر في اقناعي انها لوحة معبرة عن الامل القادم .

هنا .. عقدت معاهدة مصالحة مع قلمي وكتبت على احدى الورقات المبعثرة

(من بين هذا السواد سيولد الامل الابيض قريبا )