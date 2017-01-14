– January 14, 2017

مشروع الإحصاء السكاني – خالد عبد الكريم

من الأمور التي لا يعلمها الجميع أن دولة العراق الحديثة تفتقد إلى أهم عنصر من عناصر بناء الدولة ألا وهو: (الإحصاء العام للسكان)!!

وإن كل ما يوجد حالياً من أرقام وإحصائيات هي “غير صحيحة” بل هي مجرد توقعات وتخمينات على أساس قديم جداً.. حيث أقيمت آخر الإحصائيات لسكان العراق في 1997/10/17 ومن الجدير بالذكر ان هذا الإحصاء السكاني ليس دقيقا وغير متكامل لكافة مناطق العراق!. (أي بمعنى آخر أنه غير مُعتمد أو لا يمكن الإعتماد عليهِ إطلاقاً)!.

ومنذُ ذلك الحين يتم حساب السكان بشكل توقعي وغير دقيق أما بحسبة “النسبة والتناسب” ، أو يتم الإعتماد على وزارة التجارة وإحصائيات البطاقة التموينية، أو إعتماد تقرير دائرة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة العراقية..

وأن كل هذه الأساليب التي ذكرتها آنفاً هي: (غير صحيحة وخالية من الدقة في تحديد عدد السكان الحقيقي للعراق) !. خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العراق وحربهِ المستمرة ضد الإرهاب وأعداد الضحايا الضخمة التي ينزفُها البلد بشكلٍ مستمر ..

لهذا السبب نَجد أن كل مقدرات الدولة يمكن التلاعب بها وأن أغلب المواطنين هم ضحايا لهذا الضعف الإحصائي.. وأيضاً تسهل عملية التزوير هنا في أصوات الناخبين لأن الأعداد السكانية للمدن والأقضية والنواحي والقرى “توقعية” وهي غير صحيحة ودقيقة بنسبة كبيرة جداً!.

فمن هذا الجانب ارتأيت إلى تقديم مشروعي البسيط هذا خدمةً للمواطن والوطن، والذي ممكن من خلالهِ عمل “إحصائيات دقيقة وسليمة لسكان العراق” بأقـل التكاليف وبنظام إلكتروني حديث وبسيط..

فكرة المشروع : وهي تبدأ بالتنسيق المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء العراقي وبين وزارة الداخلية العراقية .

حيث يمكن أن نستغل جانبا مهما جداً عملت على تطويرهِ مؤخراً وزارة الداخلية العراقية وهو تفعيل (البطاقة الوطنية )، فمن خلال هذا البرنامج يمكن لجهاز الإحصاء المركزي العراقي أن يقوم بعملية الإحصاء السكاني وبشكل بسيط جداً عن طريق التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية..

وهنا يجب أن يعمل جهاز الإحصاء على وضع موظفيهِ في داخل مراكز وزارة الداخلية لمنح البطاقة الوطنية،

فيعمل هذا الموظف الإحصائي على تقديم إستمارة إحصائية تملأ من قبل المواطنين ،ثم التوجه إلى إكمال عملية الحصول على البطاقة الوطنية التي تصدر من قبل موظفي وزارة الداخلية.

بهذا الشكل نكون قد وفرنا جهودا كبيرة جداً ومبالغ ضخمة جداً لإجراء التعداد السكاني في العراق.

وهنا لدي فكرة بسيطة جداً ممكن أن تدعم هذا المشروع وان توفر الموظفين بأعداد كبيرة وبالشكل التطوعي لخدمة جهاز الإحصاء المركزي العراقي الذي يفتقر إلى “الكوادر البشرية والموارد المادية”.

فمن خلال التنسيق المشترك أيضاً بين الجهاز المركزي للإحصاء العراقي وبين الجامعات العراقية، التي ممكن أن تعمل على تزويد جهاز الإحصاء بالعنصر البشري وهم طلبة كليات “الإدارة والإقتصاد” وهنا ممكن أن نعمل على تدريب هؤلاء الطلبة حسب الخطة المرسومة من قبل جهاز الإحصاء المركزي العراقي، ويتم بعدها توزيع هؤلاء الطلبة في مراكز وزارة الداخلية وتحت “إشراف الجهاز الإحصائي” ليقدموا عملهم بشكل تطوعي ومجاني، أو على شكل تطبيق صيفي تمنح عليه الكلية درجات إضافية للطالب المتطوع في عملية إحصاء السكان .

من خلال هذه الفكرة أكون قد أوجزت شرح هذا المشروع المهم جداً للعراق،

وأكون قد وفرت الكثير من الأموال

وكذلك وفرت عنصرا بشريا مدربا ومتطوعا للعمل مجاناً” لسد العجز المالي والإداري في جهاز الإحصاء المركزي العراقي.

كذلك هناك فقرة مهمة جداً يجب أن أذكرها وهي أن البطاقة الوطنية “بطاقة ضرورية جداً ” فجميع المواطنين يتوجب عليهم إصدارها، لهذا السبب تعمدت أن أختار هذا الجانب المهم لكي لا يتهرب الأشخاص من عملية الإحصاء السكاني!. وبهذا نكون قد حققنا نسبة عالية جداً من الدقة في عملية الإحصاء..

وفي الختام أتمنى أن نستثمر هذه الفكرة ونعمل على تطبيق هذا المشروع المهم جداً في تحديد مصير المواطن والوطن قبل فوات الأوان. وعلينا أن ننتبه إلى فقرة التنسيق المشترك فمن خلالهِ نوفر عمل جبار بأقل التكاليف والمجهودات..