– January 14, 2017

كلنا خاسرون – عبد الكاظم محمد حسون

مجتمعنا العراق زاخر بالأمثال الشعبية والحكم التي هي نتاج تجارب طويلة في حياته وتاريخه الطويل وكثيراً ما نسمع ان (البخت يعثر ) وان (الماء والزاد يعثر ) وان (حوبة الوطن تعثر ) وللاسف الشديد ان اغلب العراقيين خاصة من السياسيين تركوا هذه القيم ووضعوها خلف ظهورهم واصبحوا لا تحدهم قيم او اعراف اجتماعية او غيرة وطنية ، همهم الركض وراء المصالح الضيقة والمال الحرام والتجارة بالدم العراقي وخضوعهم للولاء للاجنبي الطامع بأرض العراق وخيراته ،لم يغير فيهم شيئا بخت الاخوة العراقية الأصيلة ولا يغزر فيهم ماء وزاد العراق الطيب ولا حوبة الوطن الذي فقدنا الانتماء له وأصبح انتماؤنا للطائفة والقومية ، نهرب لنستظل براياتها ونترك الظل تحت راية العراق راية الله أكبر.

هذه الراية ذات الظل الوارف والكبير الذي بامكانه ان يحتوي كل العراقيين ويجمعهم تحت اسم العراق ليزيح عنهم كل ترهات الاختلاف والنزاعات والصراعات البيغضة التي لم يجن منها العراق والعراقيين غير القتل والدمار وضياع الطاقات الخلاقة في نزاعات لها اول وليس لها اخر.

ماذا جنينا من الحقبة قبل (2003) غير الخراب والقتل والأرامل واليتامى بسبب سياسات دكتاتورية فردية زجت البلد في دهاليز الحروب والتصفيات الحزبية واحقادها.

وكنا نأمل خيرا في التغير بعد (2003) ولكن كانت الآمال مخيبة فالكل تمترس خلف الطائفية والقومية البغيضة يقودنا لها ويشجعنا عليها أطراف داخلية ليست لها علاقة بالدين او القومية إلا اسمهما ، وكل همها مصالحها ونزواتها في الحكم والتسلط واطراف خارجية همها تدمير بلــدنا واضعافه من خلال ادخاله في حالة صراع لا نهاية له الغـــــرض منها تحقيــــق مصالحها ومأربها الخبيثة ، والنتيجة لا حريات كاملة ولا امان ولا تنمية ولا تطوير في الزراعة والصناعة والخدمات وانما غياب الأمن والقتل على الهوية والخطف والتفجيرات الإرهابية حــــيث الجثث تتناثر على زجاج البنايات وتلتصق بالاسفلت وتهجير السكان وتخريب مدن بكاملها على ايادي الدواعــــــش التي هي نتاج اخطاء المرحلة ، ودعم من دول لا تريد خيرا للعراق ، وفساد بكل أنواعه وهدر للثروات الوطنية وانتشار البطالة وانعدام خطط التنمية وضعف التخطيط ورداءة الخدمات والتعلـــــيم وغيرها من مفاصل الدولة المهمة ، ولا أحد من هذه الأطراف يتحمل المسؤولية عن ما يحدث في هذا البلد حيث كل طرف يحمل المسؤوليــــة للطرف الآخر ، ويحمل المرحلة اسباب هذا الانحدار.

ان كل الاطراف قد خسرت دون استثناء اقصد مكونات الشعب العراقي بكل أطيافه وقومياته واقلياته وكافة طوائفة الدينية ،لا اقصد السياسيين الذين يتباكون على حقوق وهمية لمن يمثلونهم من تلك الفئات الشعبية.

انهم هم الجهة الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع باعتباره نتاجهم ومن تخطيط عقليتهم المريضة ، اكثر من عقد ونيف الكل خاسر ، لا احد رابح من مكونات الشعب العراقي الكل كان ضحية هذه السياسات الفاشلة المبنية على المحاصصة.

الكل خــــاسر بسبب قصـــــور الرؤى وقلة وعي الشعب للركض وراء السراب ليشبع ظمأه منه بينما دجلة والفرات قريب منه وماؤهما العذب يــــــروي ظمأ كل العراقيين دون استثناء ،والـــــــكل يركض وراء الرايات السوداء والبيضاء وتاركين راية العراق وهي تتسع الجميع.

علينا نحن العراقيين ان نعي حقيقة الامر وان نرجع إلى عراقنا لنستظل بظل رايته فهو الكفيل بتوحيدنا ويطرد عنا كل الشكوك والكراهية وان تكون رأيته رايتنا كلنا جميعا بعد ان ايقنا بأن الطائفية والمحاصصة لا نحصد منها إلا الخراب والموت وان الجميع لم يجن منها غير الخسارة دون استثناء.

على العراقيين ان يبنوا عراقا على اساس المواطنة وان ينتخبوا ممثليهم على اساس البرامج الانتخابية لا على أسس طائفية وقومية وان نعبر نحو الديمقراطية الحقيقية على اساس الأغلبية والمعارضة لبناء دولة مؤسسات تضمن حقوق كل المواطنين دون استثناء وبذلك يعبر العراقيون صوب الأمان والرقي والتقدم والازدهار.