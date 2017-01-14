– January 14, 2017

الثورة العكسية – حسام الدين الانصاري

منطق الحياة هو التقدم والاصلاح والبناء والنماء والرخاء والتجديد والتوسع والارتقاء، وكل واحد منها يمثل مفهوماً من مفاهيم ثورة خلق السعادة للانسان وتيسير سبل الحياة واضافة لبنة جديدة ترتقي بالاجيال القادمة لتصحيح واقعها وازالة العثرات التي خلفتها عوارض الزمن من الهمجية والحروب والكوارث..

وتنطلق الشعوب المتقدمة يداً بيد مع حكوماتها في كل يوم تنشد افاقاً جديدة للعلم والمعرفة والتطور والتحدي من اجل سعادتها.. وتسعى شعوب الدول النامية من الجانب الاخر الى ازاحة صور الانكفاء والتخلف والعبــــــــــودية من طريقها ومواجهة حكوماتها التي تلعب دور المعارض للاصلاح وكأنهما فريقون مختلفان في تحقيق الاهداف.

فمن الواضح ان يتحقق في البلدان المتقدمة التي تتمتع شعوبها بالحرية في ان يحظى الانسان فيها بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون دون اية مواجهات مع الحكومات لان المفهوم الاخلاقي السائد لديها ينطلق من مفهوم وجود الحكومة لخدمة الشعب الذي هو صانع الحكومة، على عكس مظاهر الخلاف والاختلاف في دول العالم الثـــــالث بين طموحات الشـــــــعب في الحرية والسعادة والعيش الكريم والتعليم وضمان مستقبل الابناء وبين رؤى ومنهج عمل الحكومــــــات التي ترى بأن القـــبضة الحديـــــدية هي الوسيــــــلة التي تضمن لها البقاء في السلطة لقناعتها بأن تسلقها اليها لم يكن بالاستـــــــــحقاق وبالطرق الشرعية التي يرضاها الشعب، ولابد من ان يتشبت رجالاتها بالسلطة وكأنها مسألة حياة او موت.

واذا كان مفهوم الثورة الاجتماعية هي الصلاح والاصلاح كمفهوم وطني تقدمي فان الثورة العكسية هي التي انقلبت فيها المفاهيم فجعلت الحقوق مطالب محرمة وصوت الحرية الذي يطلقه الشعب جريمة يحاسب عليها القانون والمطالبة بتطوير حياة المجتمع وسعادته ضرب من ضروب الترف غير المقبول.

الامر الذي جعل الامور تسير بالاتجاه المعاكس واستنزاف القدرات المتوفرة وهدر الطاقات والامكانيات التي اصابها الاحباط والنكوص والعودة الى مظاهر التخلف والبدائية والاصطفاف مع اكثر الدول فساداً، لتجعل طالب المدرسة يترك مدرسته ويصبح بائعاً جوالاً في الشوارع وخريج الجامعة سائق تاكسي وعامل المصنع بائع في بسطية على الرصيف والفلاح يترك ارضه التي ضربها الجفاف ليعمل سائق سيارة حمل وغيرها وغيرها من المظاهر التي حولت طموحات ثورة التقدم والحرية والرفاه والعمل والانتاج والتعليم الى ثورة عكسية قلبت موازين التطور ومنطق العصر وبناء الدولة والمجتمع الصحيح لتتهدم كل الصروح التي بنيت عبر مئات السنين ولم يبق الا التغني بحضارة سبعة الاف سنة لم يبق منها سوى الحجارة والرماد.