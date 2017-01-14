إعادة الحياة إلى وكالة الأنباء العراقية – حسين الجاف

– January 14, 2017

واع.. الحروف الاولى للعنوان الرسمي لـ (وكالة الابناء العراقية) وهي مؤسسة اعلامية متوازنة راقبة في تقاليد عملها المهني.. اسها الزعيم الشهيد المرحوم عبد الكريم قاسم عام (1959) لتبث انجازات الثورة الى العالم.. وكانت – احقاقاً للحق – تهدي اي (الثورة) كل يوم انجازاً جديداً لخير ومصلحة الشعب العراقي الذي ايد الثورة وزعميها وقادتها بروحه ودمعه.

وخلال عمرها الذي بلغ اكثر من (39) سنة.. توسعت هذه الوكالة واصبح لها كوادر مهنية محترمة من صحفيين واداريين ومترجمين ولاقطي اخبار مثلما اصبح لها مكاتب في معظم عواصم العالم المتمدن.. وخصصت لها الدولة العراقية في مختلف مراحلها ميزانية ضخمة تكفل اداء مهامها الخبرية والاعلامية في اجواء مريحة ومهنية في مصداقية شهد لها العدو قبل الصديق.. وحتى في ايام النظام السابق.. ظلت الوكالة على مسافة واحدة.. من الاحداث.. صحيح لم يكن من الممكن لها ان تستقل في كثير من الاحيان بمنأى من تدخلان الحكومة.. لكنها ظلت ممارستها لاعمالها بالكفاءة المطلوبة مقبولة لدى الجميع وهذه الايام .. صدر قرار باعادة العمل في هذا المفصل الهام.

وهو قرار اثلج بحق صدور المؤمنين بمستقبل العراق وبالكفاءات العراقية لادارة مثل هذه المفاصل الحضارية الراقية.

آملين.. من شبكة الاعلام العراقية.. ان تسلم هذا المرفق الاعلامي الحساس الى ناس ذوي كفاءة وخبرة وتجربة وان تخرج من دائرة المحاصصة وتكليف الحبايب والقرايب الىفضاء الكفاءات العراقية المهنية المعروفة كل الساحتين العراقية والعربية وحتى الدولية.. فللعراق فعلاً اناس متخصصون عن طريقة العلم والتجربة في العمل في مثل هذه المرافق الحيوية ذات العلامة المباشرة بحياة العراقيين وانجازاتهم وابداعاتهم وحضارتهم وشؤونهم العامة الاخرى.. ونقل الصورة الحقيقية لما يجري في البلد دون ترك الحبل على الغارب للجهات الاجنبية لنقل ما يجري على وفق اهواء مموليها الذين ثبت بالتجربة انه لا يرغبون في ان يظهر المنجز العراقي في المضامير المختلفة بصورة حقيقة مكتفين فقط بالتركيز على حوادث الدمار والخراب وما يسمونه بالتفرقة الطائفية.. وذلك للاساءة الى العراق واهله وخاصة بعد التغيير العظيم الذي حصل في 9/ 4/ 2003.

على اية حال فالخير سار والنبأ مفرح وعلى الجهات المسؤولة اصدار التعليمات والتشريعات الضرورية لتفعيل هذه المؤسسة الاعلامية الخطيرة.

املين ايضاً ان تفيد الوكالة الجديدة من خبرات كواردها القديمة الذين ابلوا بلاء حسن فيما مضى لخدمة العراق ورفع اسمه في المضامير الدولية .