– January 13, 2017

الديمقراطي الكردستاني: لجنة مشتركة مع الإتحاد الوطني لحسم ملف مناطق النزاع والإستقلال

أربيل- الزمان

كشف مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي امس عن تشكيل الحزبين الكرديين الرئيسين لجنة لحسم ملف المناطق المتنازع عليها مع بغداد والاستعداد لإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان. وقال رشدي في تصريح إن (الاجتماعات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ستستمر خلال المدة المقبلة بهدف التنسيق والعمل لتنفيذ دعوة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة بشأن معالجة الأزمة السياسية في الإقليم كردستان وسيكون استمرار الاجتماع منفذا لتقريب جميع الأطراف السياسية في كردستان ومعالجة الأزمة السياسية)، مؤكداً أن (الحزبين اتفقا على تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي الأحزاب والمكونات الأخرى لحسم مسألة المناطق المتنازعة المتعلقة بالمادة 140 الدستورية مع بغداد)، مضيفًا أن (اللجنة ستعمل أيضا على الاستعداد لإجراء الاستفتاء واستقلال كردستان) .ولفت رشدي الى أن (الحزبين الرئيسين يتمتعان بثقل سياسي كبير على صعيد كردستان والعراق والمنطقة وبإمكانهما إنجاح أي مشروع يخدم مصلحة الشعب الكردستاني).