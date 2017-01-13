القوات العراقية تصل لجسر ثان وتقتحم جامعة الموصل

– January 13, 2017

الموصل‭ – ‬الزمان‮ ‬

قال‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الخاصة‭ ‬اقتحمت‭ ‬مجمع‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬الجمعة‮ ‬‭ ‬وتقدمت‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬آخر‭ ‬عبر‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬وتدفع‭ ‬متشددي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التقهقر‭ ‬وسط‭ ‬اضطرابهم‭ ‬وفزعهم‭ ‬وتشتت‭ ‬صفوفهم‭ .‬

ويحاول‭ ‬داعش‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬سيطروا‭ ‬عليها‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحوا‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وإن‭ ‬هناك‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬داخل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬معظم‭ ‬أحياء‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬اللواء‭ ‬سامي‭ ‬العارضي‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬دخلت‭ ‬الكلية‭ ‬الفنية‭ ‬وبعض‭ ‬مساكن‭ ‬الطلبة‭.‬

وأوضح‭ “‬اقتحام‭ ‬لجامعة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭.. ‬المنطقة‭ ‬الموازية‭ ‬الى‭ ‬حي‭ ‬الصديق‭ .. ‬تحديدا‭ ‬المعهد‭ ‬التقني‭… ‬تم‭ ‬تجاوز‭ ‬الموانع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإرهابيين‭ ‬وتم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المعهد‭…‬

وتستهدف‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬الذي‭ ‬يقطع‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬للجنوب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬بالكامل‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬طرد‭ ‬تنظيمداعش‭ ‬من‭ ‬معقله‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬أن‭ ‬يطوي‭ ‬صفحة‭ ‬الشطر‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭..‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬قالت‭ ‬مراسلة‭ ‬رويترز‭ ‬إن‭ ‬جرافات‭ ‬حطمت‭ ‬جدار‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬وإن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬دخلوا‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬قاذفات‭ ‬صاروخية‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬عراقي‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬مدعومة‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬سيطرت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الحدباء‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬وإنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬الجامعة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬آخر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬استعادة‭ ‬الجامعة‭ ‬ستكون‭ ‬مكسبا‭ ‬مهما‭ ‬لأنها‭ ‬ستتيح‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬لأن‭ ‬الجامعة‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬النهر‭.‬وفي‭ ‬تقدم‭ ‬منفصل‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬أكثر‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الجسر‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭ ‬اسم‭ ‬جسر‭ ‬الحرية‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬جسور‭ ‬تعبرالنهر‭.‬

وبهذا‭ ‬تكون‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬جسرين‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الجنوب‭ ‬بالموصل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الجسر‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الجنوب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬فور‭ ‬تأمين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬للضفة‭ ‬الشرقية‭.‬