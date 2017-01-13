مصدر أمني لـ (الزمان): القاهرة لن تسمح باستمرار سيطرة ميلشيات اخوانية على مقار فى طرابلس
القاهرة -مصطفى عمارة
اكد مصدر امنى رفيع المستوى للزمان ان القاهرة تراقب الاوضاع فى ليبيا عن كثب بعد سيطرة ميليشيات اسلامية على مبان حكومية، وان مصر لن تسمح بتطور الاوضاع بصورة تهدد امنها .فيما اكد مصدر برئاسة الجمهورية للزمان ان فايز السراج اكد للرئيس السيسى والفريق محمود حجازى ان القوات الحكومية ستعيد السيطرة على الاوضاع فى اقصر وقت وراى د/ محمد ابو راس الشريف المحلل السياسى ان التحالف بين الجيش الروسى والقوات المسلحة الليبية قد بدا يتشكل فى مواجهة الارهاب وتوقع تحرير العاصمة طرابلس قريبا واشار ان العملية السياسية تسير بالتوازى مع الجهود العسكرية من اجل تحقيق الاستقرار واشار ان المجلس الرئاسى بدات تتساقط اوراقه بعد استقالة ابراهيم الكومى وما تلاها من مشاجرة بين السراج ونائبه فتحى المجيرى بالاضافة الى تلويح باقى اعضاء المجلس الرئاسى بالاستقالة وشدد على ان المجلس الرئاسى اصبح بدون اجنده توافقيه وبالتالى فهو بحاجه الى تجديد الاتفاق السياسى المبرم فى منطقة الصخيرات وهو ماتسعى دول الجوار كمصر وتونس الى تحقيقه واضاف ابو صلاح شلبى عضو البرلمان الليبى فى تصريحات خاصه ان اللقاءات التى تمت مؤخرا فى القاهرة تحت رعاية رئيس اركان القوات المسلحه المصرية محمود حجازى المكلف بالملف الليبى كانت لقاءات هامة مثمرة وتم الاتفاق فيها على عدة مخرجات للحل السياسى وان هناك تسوية سياسية ليبية برعاية السلطات المصرية سوف يتم الاعلان عن نتائجها خلال المرحلة المقبله تتمحور حول اختيار شخصيات ليبية بعينها تكون قادرة على توحيد المؤسسات الليبية وهيكل الحكومة للدولة وان الامور ستتضح اكثر خاصه حول مؤسسه الجيش الى ذلك كشف مصدر دبلوماسى للزمان ان مسئولا مصرياً رفيع المستوى زار السعودية خلال الاسبوع الماضى ، حيث اجتمع مع المسئولين السعوديين لبحث الاوضاع فى المنطق والتنسيق بين البلدين ومحاولة الخروج من الازمة الحالية خاصة ان الظروف الحاليه تتطلب تجاوز الخلافات بين البلدين لان استمرارهما يؤثر على امن المنطقه وعلى امن البلدين معا ، واتفق الطرفان على تجميد الخلافات الحالية لحين عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسى والملك سلمان على هامش مؤتمر القمة القادم بالاردن فى الوقت نفسه الامير ترك بن فيصل اجتماعا بمنزل السفير السعودى احمد القطان اجتماعا مع عدد من رموز السياسة المصرية ضمت عمرو موسى ومصطفى الفقى وصلاح منتصر وفاروق جويدة تم خلاله استعراض الاوضاع ف المنطقه والعلاقات بين البلدين واتفقا الطرفين على ضرورة تجاوز الخلافات المصرية السعودية لان ذلك يضر امن المنطقة وامنيهما معا فى ظل تدخلات القوى الكبرى والتى همشت دور البلدين فى الملفات الهامة.
فى المقابل استبعد مصدر امنى سعودى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصه امكانية تحسن العلاقات المصرية السعودية فى القريب العاجل معربا عن تشككه فى نوايا السيسى تجاه تسليم جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية او اقامة الجسر البرى بين البلدين لان دول الغرب لن تسمح بتقارب البلدين فى تلك المرحلة