مصدر أمني لـ (الزمان): القاهرة لن تسمح باستمرار سيطرة  ميلشيات اخوانية على مقار فى طرابلس

– January 13, 2017

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القاهرة‭ ‬تراقب‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬ميليشيات‭ ‬اسلامية‭ ‬على‭ ‬مبان‭ ‬حكومية،‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتطور‭ ‬الاوضاع‭ ‬بصورة‭ ‬تهدد‭ ‬امنها‭ .‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬اكد‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬والفريق‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ستعيد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬اقصر‭ ‬وقت‭ ‬وراى‭ ‬د‭/‬‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬راس‭ ‬الشريف‭ ‬المحلل‭ ‬السياسى‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الروسى‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الليبية‭ ‬قد‭ ‬بدا‭ ‬يتشكل‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬وتوقع‭ ‬تحرير‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬قريبا‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬تسير‭ ‬بالتوازى‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬بدات‭ ‬تتساقط‭ ‬اوراقه‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬ابراهيم‭ ‬الكومى‭ ‬وما‭ ‬تلاها‭ ‬من‭ ‬مشاجرة‭ ‬بين‭ ‬السراج‭ ‬ونائبه‭ ‬فتحى‭ ‬المجيرى‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬تلويح‭ ‬باقى‭ ‬اعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬بالاستقالة‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬اصبح‭ ‬بدون‭ ‬اجنده‭ ‬توافقيه‭ ‬وبالتالى‭ ‬فهو‭ ‬بحاجه‭ ‬الى‭ ‬تجديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬السياسى‭ ‬المبرم‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الصخيرات‭ ‬وهو‭ ‬ماتسعى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬كمصر‭ ‬وتونس‭ ‬الى‭ ‬تحقيقه‭ ‬واضاف‭ ‬ابو‭ ‬صلاح‭ ‬شلبى‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬اللقاءات‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬المصرية‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬المكلف‭ ‬بالملف‭ ‬الليبى‭ ‬كانت‭ ‬لقاءات‭ ‬هامة‭ ‬مثمرة‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مخرجات‭ ‬للحل‭ ‬السياسى‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬ليبية‭ ‬برعاية‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبله‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬اختيار‭ ‬شخصيات‭ ‬ليبية‭ ‬بعينها‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الليبية‭ ‬وهيكل‭ ‬الحكومة‭ ‬للدولة‭ ‬وان‭ ‬الامور‭ ‬ستتضح‭ ‬اكثر‭ ‬خاصه‭ ‬حول‭ ‬مؤسسه‭ ‬الجيش‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬كشف‮ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬‮ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مسئولا‭ ‬مصرياً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬زار‭ ‬السعودية خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضى‭ ‬،‮ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬المسئولين‭ ‬السعوديين‭ ‬لبحث‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬المنطق‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومحاولة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الظروف‭ ‬الحاليه‭ ‬تتطلب‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لان‭ ‬استمرارهما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬المنطقه‭ ‬وعلى‭ ‬امن‭ ‬البلدين‭ ‬معا‭ ‬،‮ ‬واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تجميد‭ ‬الخلافات‭ ‬الحالية‭ ‬لحين‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬والملك‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬القادم‭ ‬بالاردن‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الامير‭ ‬ترك‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬اجتماعا‭ ‬بمنزل‭ ‬السفير‭ ‬السعودى‭ ‬احمد‭ ‬القطان‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬السياسة‭ ‬المصرية‭ ‬ضمت‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬ومصطفى‭ ‬الفقى‭ ‬وصلاح‭ ‬منتصر‭ ‬وفاروق‭ ‬جويدة‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬الاوضاع‭ ‬ف‭ ‬المنطقه‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واتفقا‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تجاوز‭ ‬الخلافات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يضر‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬وامنيهما‭ ‬معا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تدخلات‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬والتى‭ ‬همشت‭ ‬دور‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬الملفات‭ ‬الهامة‭.‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬سعودى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬امكانية‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تشككه‭ ‬فى‭ ‬نوايا‭ ‬السيسى‭ ‬تجاه‭ ‬تسليم‭ ‬جزيرتى‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬او‭ ‬اقامة‭ ‬الجسر‭ ‬البرى‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لان‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتقارب‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة