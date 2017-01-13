أنقرة تؤكد مشاركة واشنطن في المحادثات السورية بآستانا وموقف موسكو لايزال غامضاً
دمشق: اسرائيل قصفت مطار المزة العسكري
بيروت- موسكو – دمشق -الزمان
لا يزال الغموض واضحا مع اقتراب موعد محادثات السلام السورية برعاية روسيا وتركيا في آستانا،لاسيما حول احتمال مشاركة الولايات المتحدة فيها بعدما أعلن الكرملين انه غير قادر بعد على التوضيح ما اذا كانت ستوجه دعوة الىواشنطن للمشاركة فيها. فيما اتهمت دمشق اسرائيل بقصف اهم مطاراتها العسكرية في العاصمة ، حيث كانت قدهزت سلسلة انفجارات قاعدة المزة العسكرية في ضاحية دمشق ليل الخميس الجمعة، قال المرصد السوري لحقوق الانسانانها استهدفت مستودعات ذخيرة. واتهم الجيش السوري الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من «تداعيات هذا الاعتداء السافر»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري. وقال المصدر ان الصواريخ انطلقت من طائرة من شمال بحيرة طبريا (الجولان المحتل). من جهة ثانية وبعد أسابيع من انقطاع المياه عن العاصمة السورية، دخلت الجمعة ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة مياه دمشق إلى بلدة عين الفيجة في وادي بردى لإصلاح مضخات تغذي العاصمة، بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وحدد موعد محادثات آستانة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، اي بعد ثلاثة ايام من تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت الابيض.
فيما قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن تركيا لا تزال تعتقد أن من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود الرئيس بشار الأسد لكنها تريد التقدم «خطوة بخطوة» وانتظار نتيجة محادثاتالسلام المقررة في أستانة. وقال المتحدث إبراهيم كالين «موقفنا بشأن الأسد واضح. لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة. لكننا سنرى كيف ستمضى محادثات أستانة.. نريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذهالمرحلة.» وفي حديث للصحفيين حول مائدة مستديرة في أنقرة قال كالين إن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن بشكل مفاجىء الخميس أن روسيا وافقت على ضرورة أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشأن المستقبل السياسي لسوريا المزمع عقدها في استانا.
وقال تشاوش أوغلو من جنيف «يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا».
وأعلنت روسيا وتركيا عن مفاوضات آستانا بعد توصلهما الى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في سوريا في 30 كانون الأول/ديسمبر. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقةلوقف اطلاق النار لم تصمد.
وبحسب مصدر سوري قريب من السلطات، قد تعقد في آستانا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي جلسة افتتاحية وبروتوكولية مع العديد من البلدان المدعوة، بينها الولايات المتحدة، كما كانت الحال في العام 2014 في مونتروبسويسرا. وبعد ذلك تبدأ المفاوضات حصرا بين النظام والمعارضة بإشراف روسي تركي..
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة حول احتمال مشاركة الولايات المتحدة في محادثات آستانا «لا يمكنني ان اوضح ذلك بعد. بالتأكيد، نحن نؤيد اكبر تمثيل ممكن لكل الاطراف» المعنية بالملف السوري، «لكنني لااستطيع أن أجيب بشكل دقيق الآن».
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حضور الرئيس فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتوسيع محادثات السلام بحيث تشارك فيها مصر وبلدان عربية اخرى، مع الحرص على مشاركة الاممالمتحدة.
وقال لافروف يومها «آمل في ان تتمكن ادارة دونالد ترامب عندما تتسلم مهامها بان تشارك ايضا في هذه الجهود حتى نتمكن من العمل في اتجاه واحد بطريقة ودية وجماعية». لكنه لم يحدد إن كان يقصد محادثات استانا او عمليةالتسوية بأكملها.
و أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح للجيش بالسيطرة على المنطقة التي توجد فيها مضخات المياه، مشيرا إلى أن فرق الصيانة ستعيد إصلاحها في أسرع وقت ممكن.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ورشات الصيانة «باشرت عملية الإصلاح وتم رفع العلم السوري في المنطقة».
وأوضح عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان أنه تم التوصل الى «وقف لاطلاق النار (…) ودخلت ورش الصيانة دون أي توابع عسكرية أو سياسية»