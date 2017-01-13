أنقرة تؤكد مشاركة واشنطن في المحادثات السورية بآستانا وموقف موسكو لايزال غامضاً 

– January 13, 2017

دمشق: اسرائيل قصفت مطار المزة العسكري

بيروت‭- ‬موسكو‭ – ‬دمشق‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الغموض‭ ‬واضحا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬السورية‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬آستانا،لاسيما‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فيها‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬التوضيح‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬ستوجه‭ ‬دعوة‭ ‬الىواشنطن‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‭. ‬فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬اسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬اهم‭ ‬مطاراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‮ ‬‭ ‬قدهزت‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬قاعدة‭ ‬المزة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬دمشق‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسانانها‭ ‬استهدفت‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭. ‬واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬قاعدة‭ ‬المزة‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬محذرا‭ ‬إياها‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬السافر‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الصواريخ‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬بحيرة‭ ‬طبريا‭ ‬‭(‬الجولان‭ ‬المحتل‭)‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية،‭ ‬دخلت‭ ‬الجمعة‭ ‬ورشات‭ ‬الصيانة‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬مياه‭ ‬دمشق‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬عين‭ ‬الفيجة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬لإصلاح‭ ‬مضخات‭ ‬تغذي‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭.‬

وحدد‭ ‬موعد‭ ‬محادثات‭ ‬آستانة‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬اي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سوريا‭ ‬موحدة‭ ‬وآمنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬لكنها‭ ‬تريد‭ ‬التقدم‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬بخطوة‮»‬‭ ‬وانتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬محادثاتالسلام‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أستانة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إبراهيم‭ ‬كالين‭ ‬‮«‬موقفنا‭ ‬بشأن‭ ‬الأسد‭ ‬واضح‭. ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سوريا‭ ‬موحدة‭ ‬وآمنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬لكننا‭ ‬سنرى‭ ‬كيف‭ ‬ستمضى‭ ‬محادثات‭ ‬أستانة‭.. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬في‭ ‬هذهالمرحلة‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬للصحفيين‭ ‬حول‭ ‬مائدة‭ ‬مستديرة‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬قال‭ ‬كالين‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬توقف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬توسطت‭ ‬فيه‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أعلن‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجىء‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬المستقبل‭ ‬السياسي‭ ‬لسوريا‭ ‬المزمع‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬استانا‭.‬

وقال‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬اتفقنا‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬آستانا‭ ‬بعد‭ ‬توصلهما‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭. ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬اتفاق‭ ‬يتم‭ ‬برعاية‭ ‬تركية‭ ‬مباشرة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شريكة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اتفاقات‭ ‬سابقةلوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬تصمد‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬سوري‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬السلطات،‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬آستانا‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬وبروتوكولية‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬المدعوة،‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬مونتروبسويسرا‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬حصرا‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬بإشراف‭ ‬روسي‭ ‬تركي‭..‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الجمعة‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬آستانا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬ان‭ ‬اوضح‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭. ‬بالتأكيد،‭ ‬نحن‭ ‬نؤيد‭ ‬اكبر‭ ‬تمثيل‭ ‬ممكن‭ ‬لكل‭ ‬الاطراف‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بالملف‭ ‬السوري،‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لااستطيع‭ ‬أن‭ ‬أجيب‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬استعداد‭ ‬موسكو‭ ‬لتوسيع‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بحيث‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬مصر‭ ‬وبلدان‭ ‬عربية‭ ‬اخرى،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الاممالمتحدة‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬يومها‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬ادارة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عندما‭ ‬تتسلم‭ ‬مهامها‭ ‬بان‭ ‬تشارك‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭ ‬بطريقة‭ ‬ودية‭ ‬وجماعية‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬او‭ ‬عمليةالتسوية‭ ‬بأكملها‭.‬

و‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬علاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يسمح‭ ‬للجيش‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬فيها‭ ‬مضخات‭ ‬المياه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الصيانة‭ ‬ستعيد‭ ‬إصلاحها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬ورشات‭ ‬الصيانة‭ ‬‮«‬باشرت‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬عضو‭ ‬الائتلاف‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬أحمد‭ ‬رمضان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ودخلت‭ ‬ورش‭ ‬الصيانة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬توابع‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‮»‬