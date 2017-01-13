محكمة أمريكية: إيران وسوريا ستدفعان 178 مليون دولار لعائلة إسرائيلية

– January 13, 2017

و‭ ‬اشنطن‭ — ‬مرسي‭ ‬أبوطوق‭:‬‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬قرارا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬عليهما‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬تدفعا‭ ‬تعويضات‭ ‬لوالدَي‭ ‬الطفلة‭ ‬التي‭ ‬قُتِلت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‮»‬‭.‬

واقرت‭ ‬المحكمة‭ ‬‮ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬المصدر‭ ‬الاخباري‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬شبه‭ ‬الرسمي‮ ‬أن‭ ‬العائلة‭ ‬الثكلى‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬178‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬ممثلة‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬ينقل‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬مَن‭ ‬يُموّل‭ ‬الإرهاب‭ ‬ويسفك‭ ‬دم‭ ‬الأبرياء‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭. ‬سنتابع‭ ‬ملاحقة‭ ‬سوريّا‭ ‬وإيران‭ ‬باستمرار‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬أمامنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدل‭ ‬بحق‭ ‬ضحايا‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬حدثت‭ ‬عملية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬طفلة‭ ‬عمرها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬كانت‭ ‬الابنة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العائلة‭. ‬وقُتِلت‭ ‬أثناء‭ ‬العملية‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬أيضا‭. ‬كانت‭ ‬الطفلة‭ ‬حاملة‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهكذا‭ ‬نجح‭ ‬والداها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬دعوى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭. ‬قررت‭ ‬عائلة‭ ‬الطفلة‭ ‬شن‭ ‬صراع‭ ‬قضائي‭ ‬ضدّ‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭ ‬لأن‭ ‬دون‭ ‬تمويلهما‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬حماس‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬البقا‭ ‬ولم‭ ‬تُنفّذ‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭.‬