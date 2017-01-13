 سفير أمريكي:مراهنة ترامب على تفكك الاتحاد الأوروبي حماقة مطلقة 

– January 13, 2017

بروكسل‭- ‬الزمان‮ ‬

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‮ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الاميركي‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سترتكب‭ ‬‮«‬حماقة‭ ‬مطلقة‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬دعمت‭ ‬تفكك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

واكد‭ ‬انتوني‭ ‬غاردنر‭ ‬الذي‭ ‬يغادر‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام،‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬يسأل‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ستحذو‭ ‬حذو‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬28‭ ‬بلدا‭. ‬وقال‭ ‬غاردنر‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الاعتقاد‭ ‬باننا‭ ‬نخدم‭ ‬مصالحنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تفكيك‭ ‬اوروبا‭ ‬هو‭ ‬حماقة‭ ‬مطلقة‭. ‬انه‭ ‬جنون‮»‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬اوروبا‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للانفصال‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬او‭ ‬الانفصال‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬السوق‭ ‬المشتركة‭ ‬سيكون‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الحماقة‮»‬‭.‬

كان‭ ‬السياسي‭ ‬البريطاني‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬حملة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬اول‭ ‬مسؤول‭ ‬بريطاني‭ ‬يلتقي‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬كما‭ ‬زاره‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭.‬

وشوهدت‭ ‬مرشحة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬مارين‭ ‬لوبن‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬بخروج‭ ‬بلادها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الخميس‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬مسؤولين‭ ‬قالوا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تلتق‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭.‬

وقال‭ ‬غاردنر‭ ‬انه‭ ‬سمع‭ ‬ان‭ ‬اعضاء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬‮«‬اجروا‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭ ‬للسؤال‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬ستخرج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬السؤال‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬البلد‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬سيغادر‭ ‬الاتحاد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلمح‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬مفهوم‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬ينشره‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬مضحك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعرب‭ ‬غاردنر‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬بان‭ ‬يحافظ‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬يتقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬المتشدد‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬منذ‭ ‬ضمها‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرمالاوكرانية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المنطقي‭ ‬والمعيب‭ ‬اذا‭ ‬فكرنا‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تاكيد‭ ‬اجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الاميركية‭ ‬تدخل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاميركية‭.‬