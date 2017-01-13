منع سفر القاصرين الفرنسيين من دون موافقة أولياء أمورهم لمنع التجنيد في داعش
باريس- الزمان
في اول قرار اوروبي من نوعه ، تعيد السلطات الفرنسية ابتداء من الاحد العمل باجبارية الترخيص للقاصرين والاطفال الذين يريدون مغادرة فرنسا، والتي كانت الغتها عام 2012، وذلك في محاولة لتفادي توجه قصر فرنسيين الى سورياوالعراق للانضمام الى تنظيمات اسلامية متطرفة لاسيما داعش ، حيث حصلت مئات عمليات التجنيد للمراهقين والصبيلن عبر الانترنت وغادروا من دون علم اهلهم . وهذا القرار يتعرض لانتقادات من جمعيات حقوق الانسان التي تقول ان التطرف استطاع ان يغير من نمط الثقافة الاوروبية المتحررة عبر اجبار الحكومات على المزيد من تقييد الحركة والتنقل والسفر .
وينص القانون المدني الفرنسي على ان «الطفل الذي يغادر التراب الوطني دون مرافقة ولي امره» يجب ان يحصل على «ترخيص خروج من الاراضي الفرنسية موقع من احد الوالدين». وابتداء من الاحد سيحتاج اي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا الى اثبات هوية (بطاقة هوية او جواز سفر) واذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.
ويتعين ان يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته في حدود سنة. وهذا الترخيص سيصبح اجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا او ضمن مجموعة. واوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة ان هذا الاجراء يكمل «اجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الارهاب» بتفادي سفر قصر الى ساحات نشاط «شبكات جهادية».
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2016، تم الابلاغ عن 1860 قاصرا متورطا بتطرف عنيف. وفي ايلول/سبتمبر قدرت اجهزة المخابرات ان عدد الاطفال من والدين فرنسيين او المنطلقين من فرنسا الى العراق وسوريا، ب 400 طفل. وتم التعرف على19 منهم على الاقل كمسلحين.