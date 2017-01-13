منع  سفر القاصرين الفرنسيين  من دون موافقة أولياء أمورهم لمنع التجنيد في داعش

– January 13, 2017

باريس‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬في‭ ‬اول‭ ‬قرار‭ ‬اوروبي‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬،‭ ‬تعيد‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الاحد‭ ‬العمل‭ ‬باجبارية‭ ‬الترخيص‭ ‬للقاصرين‭ ‬والاطفال‮ ‬‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬مغادرة‭ ‬فرنسا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الغتها‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتفادي‭ ‬توجه‭ ‬قصر‭ ‬فرنسيين‭ ‬الى‭ ‬سورياوالعراق‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬تنظيمات‭ ‬اسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬لاسيما‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬مئات‭ ‬عمليات‭ ‬التجنيد‭ ‬للمراهقين‭ ‬والصبيلن‮ ‬‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬وغادروا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬اهلهم‭ . ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬التطرف‭ ‬استطاع‭ ‬ان‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬الثقافة‭ ‬الاوروبية‭ ‬المتحررة‭ ‬عبر‭ ‬اجبار‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬تقييد‭ ‬الحركة‮ ‬‭ ‬والتنقل‭ ‬والسفر‭ .‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬يغادر‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬دون‭ ‬مرافقة‭ ‬ولي‭ ‬امره‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬‮«‬ترخيص‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬الفرنسية‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬الوالدين‮»‬‭. ‬وابتداء‭ ‬من‭ ‬الاحد‭ ‬سيحتاج‭ ‬اي‭ ‬قاصر‭ ‬فرنسي‭ ‬يريد‭ ‬مغادرة‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬اثبات‭ ‬هوية‭ ‬‭(‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬او‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭)‬‭ ‬واذن‭ ‬خروج‭ ‬موقع‭ ‬ممن‭ ‬يملك‭ ‬الولاية‭ ‬عليه،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬المسؤول‭ ‬القانوني‭ ‬الموقع‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭.‬

ويتعين‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬الترخيص‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيته‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬سنة‭. ‬وهذا‭ ‬الترخيص‭ ‬سيصبح‭ ‬اجباريا‭ ‬لكل‭ ‬قاصر‭ ‬مقيم‭ ‬بفرنسا‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬جنسيته‭ ‬وسواء‭ ‬كان‭ ‬السفر‭ ‬فرديا‭ ‬او‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭. ‬واوضح‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لوزارات‭ ‬الداخلية‭ ‬والعدل‭ ‬والطفولة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬يكمل‭ ‬‮«‬اجراءات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬بتفادي‭ ‬سفر‭ ‬قصر‭ ‬الى‭ ‬ساحات‭ ‬نشاط‭ ‬‮«‬شبكات‭ ‬جهادية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2016،‭ ‬تم‭ ‬الابلاغ‭ ‬عن‭ ‬1860‭ ‬قاصرا‭ ‬متورطا‭ ‬بتطرف‭ ‬عنيف‭. ‬وفي‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬قدرت‭ ‬اجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الاطفال‭ ‬من‭ ‬والدين‭ ‬فرنسيين‭ ‬او‭ ‬المنطلقين‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬ب‭ ‬400‭ ‬طفل‭. ‬وتم‭ ‬التعرف‭ ‬على19‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬كمسلحين‭.‬