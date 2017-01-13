المشيُ فوقَ جسرٍ من قش
عبدالحق بن رحمون
ما يحدثُ في السياسة في تلفزيون الواقع، غير مايحدث داخل كواليس مقار الأحزاب، عندما يلتقي الزعماء من مختلف التوجهات والألوان ويتعانقون بالأحضان. فالسياسة بالمغرب هي عكس ما يدرس وما يطرح من نظريات علمية، وببساطة السياسة بالمغرب هي اللعب في سيرك كبير، والمشي على حبل ممدود بين عارضتين في أسفلهما هاوية، وعلى السياسي المحنك المخضرم، أن يضبط التوازن، وأن يكون بمنزلة الكلام الذي يقوله. فالكلام في المغرب، هناك من لايضع لها نِقاط أو فواصل. وهناك من تفوق بكلامه، وهناك من سجل في كتاب الخسران، وهناك بالشطارة والفهلوة وصل بسرعة البرق إلى التحكم وخطف مقاعد وحقائب وامتيازات.
وماذا يقع في فصل الكلام بين البرقع والأزياء النشاز؟ ما يحدث من صور سوريالية يومية تعبرعن حريات فردية، وليس عن حرية واحدة، ممكن لحافلة عمومية للركاب تنطلق من حي شعبي في اتجاه مركز المدينة أن تختصر بالمفيد العام، أنواع الأزياء المختلفة التي تتزاحم وتتماسك في عمود لايتحمل التوازن، كأنه عبور فوق جسر من قش. فلباس البرقع الذي انتشر في السنوات الأخيرة بالمغرب أمام صمت حراس الأذواق وتواطئهم، صار ظاهرة تستنفر البصر، وتحدث قطيعة مع الأصالة المغربية، المتمثلة في الجلابة المغربية والحايك. سنسرد واقعة أن سيدة في مدينة الرباط أتاها المخاض وتوجهت إلى مصحة الولادة، برفقة بعلها من أجل الوضع، وحينما أمرها الطبيب والطاقم الطبي المرافق له أن تخلع برقعها، وتعري عن وجهها، وتنزع سروالها فماكان من هذه الأخيرة أن انهالت عليهم بالسباب والشتم واتهمتهم بقلة الحياء، وغادرت المصحة على عجل في اتجاه بيتها من أجل الوضع بطريقة تقليدية.
وعودة للحديث عن الكلام، هناك من يبيع الأثواب، وهناك من يبيع الكلام في أقراص صلبة عليها شحوم وكوليسترول من الوعد والوعيد، وهناك من يبيع الذهب، وهناك من يبيع العسل الحر من شهده مباشرة يداوي ويشفي ويبخ، وهنا من يداوي بقنينة ماء مثل مكي الصخيرات. لكن الداهية هو من يبيع الكلام بالكلام،ويزنه قبل أن يصرفه في البنوك من أجل الحصول على فوائد يصفها حلالا، وما دام الكلام سحر، وبيان، وشيطنة
ومن يصنع الكلام ومن يبدع في الكلام وهناك من ينهي الكلام ولايرد اي شخص يتكلم قبله أوبعده
نحن أمة كلام. نندد، نستنكر، ونوقع بيانات، ونتكلم في الميكروفونات، ونخطب كثيرا حتى لو أصيب الناس بالضجر والملل وتفرقت عن المجالس والتجمعات، نبقى نتكلم و لانقول: ” انتهى الكلام”.
وقد كانت العرب قديما، تحب الاختصار في الكلام، لكن ما حدث لما ضجرت فتحت قنوات فضائية لتتكلم كثير وتفتح فمها كثير من غير رقيب ، ولترقص ماشاء لها أن ترقص ، وتغني بحسب مزاجها وذوقها الفني الذي لاينازعها فيه أحد.
والحياة عند الشعوب العربية بالمختصر المفيد، كلام أكثر من العمل، وعند الصينيين العمل أكثر من الكلام ، وبدليل أننا نحن العرب لنا مقاهي نقصدها لنتكلم بحرية، ولنا ملاعب لكرة القدم نفشُ فيها غليلنا، ونصرخ، ونقول ما لا يمكن أن ينقال في أوساطنا الأسرية التي تضبطها ضوابط أخلاقية وإنسانية ،علينا مراعاتها. وهكذا نشفي غليل وحقد الكلام في الملاعب وفي التجمعات الحزبية .
ربما لا أتفق مع المقاربة الأمنية الأخيرة التي ترمي بمنع وخياطة البرقع بالمتاجر المغربية، إن لم تسبقها مقاربة واستعداد تربوي وتعليمي عبر وسائل الاعلام وقنوات التواصل وذلك بالتوعية بجمالية اللباس المغربي المحلي .
فطريقة منع البرقع هكذا كلام، فعل سلطوي، سيعيد إلى الشارع المغربي الحديث عن ضرورة احترام الحريات، لكن المشكلة كيف سمحنا بدخول لباس البرقع إلى المغرب لسنوات، وصارت معه سلوكات اجتماعية مبالغ فيها، سواء في المسابح أو الفنادق أو في المناسبة الاجتماعية كالأعراس والحفلات.؟
فلباس البرقع الأسود، أو الرمادي الذي تم استراده من أفغانستان لم ينشر غير الكآبة والحزن، وما جاورهما ، وصرنا ننتظر العودة إلى الزمن الجميل الذي كانت ترتدي فيه المرأة المغربية الجلابة و الحايك الناصع البياض.
عبدالحق بن رحمون