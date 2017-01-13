المشيُ فوقَ جسرٍ من قش

– January 13, 2017

عبدالحق بن رحمون

ما‭ ‬يحدثُ‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع،‭ ‬غير‭ ‬مايحدث‭ ‬داخل‭ ‬كواليس‭ ‬مقار‭ ‬الأحزاب،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الزعماء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التوجهات‭ ‬والألوان‭ ‬ويتعانقون‭ ‬بالأحضان‭. ‬فالسياسة‭ ‬بالمغرب‭ ‬هي‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يدرس‭ ‬وما‭ ‬يطرح‭ ‬من‭ ‬نظريات‭ ‬علمية،‭ ‬وببساطة‭ ‬السياسة‭ ‬بالمغرب‭ ‬هي‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬سيرك‭ ‬كبير،‭ ‬والمشي‭ ‬على‭ ‬حبل‭ ‬ممدود‭ ‬بين‭ ‬عارضتين‭ ‬في‭ ‬أسفلهما‭ ‬هاوية،‭ ‬وعلى‭ ‬السياسي‭ ‬المحنك‭ ‬المخضرم،‭ ‬أن‭ ‬يضبط‭ ‬التوازن،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬بمنزلة‭ ‬الكلام‭ ‬الذي‭ ‬يقوله‭. ‬فالكلام‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬لايضع‭ ‬لها‭ ‬نِقاط‭ ‬أو‭ ‬فواصل‭. ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬بكلامه،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬الخسران،‭ ‬وهناك‭ ‬بالشطارة‭ ‬والفهلوة‭ ‬وصل‭ ‬بسرعة‭ ‬البرق‭ ‬إلى‭ ‬التحكم‭ ‬وخطف‭ ‬مقاعد‭ ‬وحقائب‭ ‬وامتيازات‭.‬

وماذا‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الكلام‭ ‬بين‭ ‬البرقع‭ ‬والأزياء‭ ‬النشاز؟‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬صور‮ ‬‭ ‬سوريالية‭ ‬يومية‭ ‬تعبرعن‭ ‬حريات‭ ‬فردية،‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬واحدة،‭ ‬ممكن‭ ‬لحافلة‭ ‬عمومية‭ ‬للركاب‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭ ‬أن‭ ‬تختصر‭ ‬بالمفيد‭ ‬العام،‭ ‬أنواع‭ ‬الأزياء‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تتزاحم‭ ‬وتتماسك‭ ‬في‭ ‬عمود‭ ‬لايتحمل‭ ‬التوازن،‭ ‬كأنه‭ ‬عبور‭ ‬فوق‭ ‬جسر‭ ‬من‭ ‬قش‭. ‬فلباس‭ ‬البرقع‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬أمام‭ ‬صمت‭ ‬حراس‭ ‬الأذواق‭ ‬وتواطئهم،‭ ‬صار‭ ‬ظاهرة‭ ‬تستنفر‭ ‬البصر،‭ ‬وتحدث‭ ‬قطيعة‭ ‬مع‭ ‬الأصالة‭ ‬المغربية،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الجلابة‭ ‬المغربية‭ ‬والحايك‭. ‬سنسرد‭ ‬واقعة‭ ‬أن‭ ‬سيدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرباط‭ ‬أتاها‭ ‬المخاض‭ ‬وتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬مصحة‭ ‬الولادة،‭ ‬برفقة‭ ‬بعلها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوضع،‭ ‬وحينما‭ ‬أمرها‭ ‬الطبيب‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تخلع‭ ‬برقعها،‭ ‬وتعري‭ ‬عن‭ ‬وجهها،‭ ‬وتنزع‭ ‬سروالها‭ ‬فماكان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬انهالت‭ ‬عليهم‭ ‬بالسباب‭ ‬والشتم‭ ‬واتهمتهم‭ ‬بقلة‭ ‬الحياء،‭ ‬وغادرت‭ ‬المصحة‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬بيتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوضع‭ ‬بطريقة‭ ‬تقليدية‭.‬

وعودة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الكلام،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الأثواب،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬أقراص‭ ‬صلبة‭ ‬عليها‭ ‬شحوم‭ ‬وكوليسترول‭ ‬من‭ ‬الوعد‭ ‬والوعيد،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الذهب،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬العسل‭ ‬الحر‭ ‬من‭ ‬شهده‭ ‬مباشرة‭ ‬يداوي‭ ‬ويشفي‭ ‬ويبخ،‭ ‬وهنا‭ ‬من‭ ‬يداوي‭ ‬بقنينة‭ ‬ماء‭ ‬مثل‭ ‬مكي‭ ‬الصخيرات‭. ‬لكن‭ ‬الداهية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الكلام‭ ‬بالكلام،ويزنه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصرفه‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬يصفها‭ ‬حلالا،‭ ‬وما‭ ‬دام‭ ‬الكلام‭ ‬سحر،‭ ‬وبيان،‭ ‬وشيطنة‮ ‬

ومن‭ ‬يصنع‭ ‬الكلام‭ ‬ومن‭ ‬يبدع‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬ينهي‭ ‬الكلام‭ ‬ولايرد‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬يتكلم‭ ‬قبله‭ ‬أوبعده

نحن‭ ‬أمة‭ ‬كلام‭. ‬نندد،‭ ‬نستنكر،‭ ‬ونوقع‭ ‬بيانات،‭ ‬ونتكلم‭ ‬في‭ ‬الميكروفونات،‭ ‬ونخطب‭ ‬كثيرا‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أصيب‭ ‬الناس‭ ‬بالضجر‭ ‬والملل‭ ‬وتفرقت‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬والتجمعات،‭ ‬نبقى‭ ‬نتكلم‭ ‬و‭ ‬لانقول‭: ” ‬انتهى‭ ‬الكلام‭”. ‬‮ ‬

وقد‭ ‬كانت‭ ‬العرب‭ ‬قديما،‭ ‬تحب‭ ‬الاختصار‭ ‬في‭ ‬الكلام،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لما‭ ‬ضجرت‭ ‬فتحت‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬لتتكلم‭ ‬كثير‭ ‬وتفتح‭ ‬فمها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬رقيب‭ ‬،‭ ‬ولترقص‭ ‬ماشاء‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬ترقص‭ ‬،‭ ‬وتغني‭ ‬بحسب‭ ‬مزاجها‭ ‬وذوقها‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬لاينازعها‭ ‬فيه‭ ‬أحد‭.‬

والحياة‭ ‬عند‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بالمختصر‭ ‬المفيد،‭ ‬كلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وعند‭ ‬الصينيين‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬‮ ‬من‭ ‬الكلام‭ ‬،‭ ‬وبدليل‭ ‬أننا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬لنا‭ ‬مقاهي‭ ‬نقصدها‭ ‬لنتكلم‭ ‬بحرية،‭ ‬ولنا‭ ‬ملاعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نفشُ‭ ‬فيها‭ ‬غليلنا،‭ ‬ونصرخ،‭ ‬ونقول‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينقال‭ ‬في‭ ‬أوساطنا‭ ‬الأسرية‭ ‬التي‭ ‬تضبطها‭ ‬ضوابط‭ ‬أخلاقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬،علينا‭ ‬مراعاتها‭. ‬وهكذا‭ ‬نشفي‭ ‬غليل‭ ‬وحقد‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬وفي‭ ‬التجمعات‭ ‬الحزبية‭ .‬

ربما‭ ‬لا‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬المقاربة‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬بمنع‭ ‬وخياطة‭ ‬البرقع‭ ‬بالمتاجر‭ ‬المغربية،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تسبقها‭ ‬مقاربة‭ ‬واستعداد‭ ‬تربوي‭ ‬وتعليمي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬وقنوات‭ ‬التواصل‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوعية‭ ‬بجمالية‭ ‬اللباس‭ ‬المغربي‭ ‬المحلي‭ .‬

فطريقة‭ ‬منع‭ ‬البرقع‭ ‬هكذا‭ ‬كلام،‭ ‬فعل‭ ‬سلطوي،‭ ‬سيعيد‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬المغربي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الحريات،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬كيف‭ ‬سمحنا‭ ‬بدخول‭ ‬لباس‭ ‬البرقع‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬لسنوات،‭ ‬وصارت‭ ‬معه‭ ‬سلوكات‭ ‬اجتماعية‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المسابح‭ ‬أو‭ ‬الفنادق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المناسبة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كالأعراس‭ ‬والحفلات‭.‬؟

فلباس‭ ‬البرقع‭ ‬الأسود،‭ ‬أو‭ ‬الرمادي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استراده‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬غير‭ ‬الكآبة‭ ‬والحزن،‭ ‬وما‭ ‬جاورهما‭ ‬،‭ ‬وصرنا‭ ‬ننتظر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية‭ ‬الجلابة‭ ‬و‭ ‬الحايك‭ ‬الناصع‭ ‬البياض‭.‬

عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون