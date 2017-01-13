بريطانيا تتأهب لفيضانات بعد رياح عاتية وثلوج

– January 13, 2017

لندن‭ ‬ــ‭ ‬رويترز‭ ‬استعدت‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬انجلترا‭ ‬لفيضانات‭ ‬عارمة‭ ‬الجمعة‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬وثلوج‭ ‬وأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬وإغلاق‭ ‬مدارس‭ ‬وتعطل‭ ‬حركة‭ ‬الركاب‭.‬

وصدر‭ ‬قرابة‭ ‬100‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد‭ ‬11‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شديد‭ ‬فيما‭ ‬يعني‭ ‬وجود‭ ‬مخاطر‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭. ‬وتخشى‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إن‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬انجلترا‮ ‬‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬وتسقط‭ ‬الثلوج‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬وقد‭ ‬يؤثر‭ ‬الجليد‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬قيادة‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬الدولة‭.‬