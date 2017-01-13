بريطانيا تتأهب لفيضانات بعد رياح عاتية وثلوج
– January 13, 2017
لندن ــ رويترز استعدت مناطق في انجلترا لفيضانات عارمة الجمعة بعد رياح عاتية وثلوج وأمطار غزيرة هطلت على البلاد الليلة الماضية مما تسبب في إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وتعطل حركة الركاب.
وصدر قرابة 100 تحذير من فيضانات في أرجاء البلاد 11 منها على مستوى شديد فيما يعني وجود مخاطر على الأرواح. وتخشى السلطات أن يؤدي ارتفاع مستويات المياه إلى فيضانات في بعض المناطق الساحلية الشرقية.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الرياح العاتية مستمرة في أنحاء شمال وشرق انجلترا منذ الجمعة وتسقط الثلوج على الغرب وقد يؤثر الجليد على ظروف قيادة المركبات في أرجاء الدولة.