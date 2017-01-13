صدور حكم على مصورة مجرية بسبب عرقلة مهاجرين
براغ - جنيف -رويترز :أفاد موقع إندكس دوت إتش يو الإخباري أنه صدر حُكم في ساعة متأخرة من مساء الخميس على مصورة مجرية بوضعها تحت المراقبة لثلاث سنوات بسبب قيامها بركل وعرقلة مهاجرين فارين من الشرطة بالقرب من الحدود مع صربيا فيسبتمبر أيلول عام 2015.
وفُصلت بيترا لازلو من عملها في محطة تلفزيون (إن 1) ذات الميول القومية بعد انتشار لقطات فيديو على الانترنت تظهر فيها وهي تركل فتاة وشابا.
وذكر موقع إندكس دوت إتش يو في وقت متأخر أمس الخميس أن محكمة في مدينة زيجيد بالقرب من الحدود الصربية أدانت لازلو بالقيام بسلوك غير منضبط بعد جلسة أدلت فيها المتهمة بشهادتها خلال دائرة تلفزيونية مغلقة. وقال الموقعإنها طعنت في الحكم.
وكان المدعون قالوا في وقت سابق إنه لا توجد مبررات لتوجيه الاتهام لها بارتكاب جريمة كراهية بدوافع عنصرية. فيما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن مهاجرين ولاجئين يموتون جراء موجة الصقيع المفاجئة في أوروبا وحثت الحكومات على فعل المزيد لمساعدتهم بدلا من ردهم عند الحدود وتعريضهم للعنف ومصادرةممتلكاتهم.
وقالت سارة كرو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إفادة اعتيادية للأمم المتحدة في جنيف «الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح.. وليس بالروتين والالتزام بترتيبات بيروقراطية… الوضع أليم الآن في اليونان.»
وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن خمس حالات وفاة سجلت حتى الآن بسبب البرد وأشارت إلى وجود ألف شخص في خيام ومساكن غير مزودة بوسائل تدفئة في اليونان ودعت إلى نقلهم إلى ملاجئ أفضلعلى البر الرئيسي.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان إن تحركات الهجرة عبر البحر المتوسط «بدأت بزخم كبير» عام 2017 مشيرا إلى تسجيل 27 وفاة حتى الآن هذا العام.