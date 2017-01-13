صدور حكم على مصورة مجرية بسبب عرقلة مهاجرين

– January 13, 2017

براغ‭ ‬‭-‬‭ ‬جنيف‭ ‬‭-‬رويترز‮ ‬:أفاد‭ ‬موقع‭ ‬إندكس‭ ‬دوت‭ ‬إتش‭ ‬يو‭ ‬الإخباري‭ ‬أنه‭ ‬صدر‭ ‬حُكم‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‮ ‬‭ ‬على‭ ‬مصورة‭ ‬مجرية‭ ‬بوضعها‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬قيامها‭ ‬بركل‭ ‬وعرقلة‭ ‬مهاجرين‭ ‬فارين‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬صربيا‭ ‬فيسبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وفُصلت‭ ‬بيترا‭ ‬لازلو‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيون‭ ‬‭(‬إن‭ ‬1‭)‬‭ ‬ذات‭ ‬الميول‭ ‬القومية‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬تركل‭ ‬فتاة‭ ‬وشابا‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬إندكس‭ ‬دوت‭ ‬إتش‭ ‬يو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زيجيد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الصربية‭ ‬أدانت‭ ‬لازلو‭ ‬بالقيام‭ ‬بسلوك‭ ‬غير‭ ‬منضبط‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬أدلت‭ ‬فيها‭ ‬المتهمة‭ ‬بشهادتها‭ ‬خلال‭ ‬دائرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مغلقة‭. ‬وقال‭ ‬الموقعإنها‭ ‬طعنت‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬

وكان‭ ‬المدعون‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مبررات‭ ‬لتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لها‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬كراهية‭ ‬بدوافع‭ ‬عنصرية‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مهاجرين‭ ‬ولاجئين‭ ‬يموتون‭ ‬جراء‭ ‬موجة‭ ‬الصقيع‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وحثت‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬المزيد‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ردهم‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬وتعريضهم‭ ‬للعنف‭ ‬ومصادرةممتلكاتهم‭.‬

وقالت‭ ‬سارة‭ ‬كرو‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‭(‬يونيسف‭)‬‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬اعتيادية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بإنقاذ‭ ‬الأرواح‭.. ‬وليس‭ ‬بالروتين‭ ‬والالتزام‭ ‬بترتيبات‭ ‬بيروقراطية‭… ‬الوضع‭ ‬أليم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬اليونان‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬سيسيل‭ ‬بويلي‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬شؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬إن‭ ‬خمس‭ ‬حالات‭ ‬وفاة‭ ‬سجلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬البرد‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬ومساكن‭ ‬غير‭ ‬مزودة‭ ‬بوسائل‭ ‬تدفئة‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬ملاجئ‭ ‬أفضلعلى‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬جويل‭ ‬ميلمان‭ ‬إن‭ ‬تحركات‭ ‬الهجرة‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬بزخم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬27‭ ‬وفاة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬