برلين مشغولة بالفحوصات الطبية  لدب

– January 13, 2017

برلين‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قالت‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬تيربارك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الفحوص‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬دبا‭ ‬قطبيا‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬ذكر‭. ‬وولد‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬موظفي‭ ‬الحديقة‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬فصله‭ ‬عن‭ ‬أمه‭ ‬تونجا‭ ‬لإجراء‭ ‬أول‭ ‬فحص‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضوا‭ ‬أسابيع‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬عرينها‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاكتساب‭ ‬ثقتها‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الحديقة‭ ‬أندرياس‭ ‬كنيريم‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬الفحص‭ ‬ومدته‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬حراس‭ ‬الحديقة‭ ‬وطبيب‭ ‬بيطري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أبلى‭ ‬الصغير‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬وكان‭ ‬فضوليا‭ ‬للغاية‭.‬‮»‬

وذكرت‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬أن‭ ‬طول‭ ‬الصغير‭ ‬يبلغ‭ ‬67‭ ‬سنتيمترا‭ ‬من‭ ‬الأنف‭ ‬إلى‭ ‬الذيل‭ ‬وإن‭ ‬وزنه‭ ‬4‭.‬6‭ ‬كيلوجرام‭.‬

وتبحث‭ ‬الحديقة‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬للصغير‭ ‬وتجمع‭ ‬إذاعة‭ ‬محلية‭ ‬وصحف‭ ‬الاقتراحات‭. ‬

‭ ‬