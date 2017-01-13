برلين مشغولة بالفحوصات الطبية لدب
برلين -(رويترز) - قالت حديقة حيوانات تيربارك في العاصمة الألمانية برلين الجمعة إن الفحوص أثبتت أن دبا قطبيا ولد في الحديقة قبل نحو شهرين ذكر. وولد الصغير في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكن موظفي الحديقة لم يستطيعوا فصله عن أمه تونجا لإجراء أول فحص له سوى أمس الخميس بعد أن أمضوا أسابيع يقتربون من عرينها بشكل تدريجي في محاولة لاكتساب ثقتها.
وقال مدير الحديقة أندرياس كنيريم الذي أجرى الفحص ومدته خمس دقائق مع أحد حراس الحديقة وطبيب بيطري في بيان «أبلى الصغير بلاء حسنا وكان فضوليا للغاية.»
وذكرت الحديقة في موقعها على الانترنت أن طول الصغير يبلغ 67 سنتيمترا من الأنف إلى الذيل وإن وزنه 4.6 كيلوجرام.
وتبحث الحديقة الآن عن اسم للصغير وتجمع إذاعة محلية وصحف الاقتراحات.