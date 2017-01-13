استمرار الخلاف على تمثال نساء المتعة

– January 13, 2017

سول‭ ‬رويترز:‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬بيونج‭-‬سي‭ ‬امس‮ ‬‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬تمثال‭ ‬أمام‭ ‬قنصلية‭ ‬يابانية‭ ‬لفتاة‭ ‬ترمز‭ ‬للكوريات‭ ‬اللاتي‭ ‬أجبرن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬دعارة‭ ‬كان‭ ‬يتردد‭ ‬عليها‭ ‬الجنود‭ ‬اليابانيون‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬أمرمؤسف‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ “‬مسألة‭ ‬وضع‭ ‬تمثال‭ ‬الفتاة‭ ‬في‭ ‬بوسان‭ ‬أمر‭ ‬مؤس‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التمثال‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوسان‭ ‬الجنوبية‭. ‬وكانت‭ ‬اليابان‭ ‬قد‭ ‬استدعت‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مؤقتا‭ ‬بسبب‭ ‬التمثال‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬ينتهك‭ ‬اتفاقا‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الأمر‭ ‬وديا‭.‬