استمرار الخلاف على تمثال نساء المتعة
– January 13, 2017
سول رويترز: قال وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج-سي امس الجمعة إن وضع تمثال أمام قنصلية يابانية لفتاة ترمز للكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت دعارة كان يتردد عليها الجنود اليابانيون إبان الحرب أمرمؤسف.
وقال الوزير أمام أعضاء مجلس النواب “مسألة وضع تمثال الفتاة في بوسان أمر مؤس مشيرا إلى التمثال الذي تم وضعه في مدينة بوسان الجنوبية. وكانت اليابان قد استدعت سفيرها لدى كوريا الجنوبية مؤقتا بسبب التمثال الذي قالت إنه ينتهك اتفاقا على حل الأمر وديا.