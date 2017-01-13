حشد من الفنانين في تشييع  الممثلة المصرية كريمة مختار 

– January 13, 2017

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬‭: ‬‮ ‬‭ ‬شارك‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬اشهر‭ ‬الممثلات‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اعلنت‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الممثلة‭ ‬المصرية‭ ‬كريمة‭ ‬مختار‭ ‬توفيت‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

وبحسب‭ ‬الفنان‭ ‬سامح‭ ‬الصريطي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬المهن‭ ‬التمثيلية‭ ‬فإن‭ ‬جثمان‭ ‬الراحلة‭ ‬شيع‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬عمرو‭ ‬بن‭ ‬العاص‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭. ‬ولدت‭ ‬كريمة‭ ‬مختار‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬1934‭ ‬باسم‭ ‬عطيات‭ ‬محمد‭ ‬البدري‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للفنون‭ ‬المسرحية‭. ‬بدأت‭ ‬مشوارها‭ ‬مع‭ ‬الإذاعة‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأطفال‭ ‬‭(‬بابا‭ ‬شارو‭)‬‭ ‬وبرامج‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬عالم‭ ‬التمثيل‭. ‬سجلت‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬سينمائي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬أم‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬سنها‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬ثمن‭ ‬الحرية‭)‬‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬لكنها‭ ‬أدته‭ ‬ببراعةلتصبح‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬قدموا‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬أمينة‭ ‬رزق‭ ‬وفردوس‭ ‬محمد‭. ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأفلام‭ ‬من‭ ‬أشهرها‭ ‬‭(‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نزرع‭ ‬الشوك‭)‬‭ ‬و‭(‬الحفيد‭)‬‭ ‬و‭(‬بالوالدين‭ ‬إحسانا‭)‬‭ ‬و‭(‬رجل‭ ‬فقد‭ ‬عقله‭)‬‭ ‬و‭(‬يا‭ ‬رب‭ ‬ولد‭)‬‭ ‬و‭(‬الليلة‭ ‬الموعودة‭)‬‭ ‬و‭(‬سعد‭ ‬اليتيم‭)‬‭ ‬و‭(‬الفرح‭)‬‭ ‬و‭(‬ساعة‭ ‬ونص‭)‬‭. ‬وقدمت‭ ‬قرابة‭ ‬70‭ ‬مسلسلا‭ ‬تلفزيونيا‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬‭(‬رحلة‭ ‬السيد‭.. ‬أبو‭ ‬العلا‭ ‬البشري‭)‬‭ ‬و‭(‬البخيل‭ ‬وأنا‭)‬‭ ‬و‭(‬هالة‭ ‬والدراويش‭)‬‭ ‬و‭(‬بريق‭ ‬في‭ ‬السحاب‭)‬‭ ‬و‭(‬الفرسان‭)‬‭ ‬و‭(‬الحاوي‭)‬‭ ‬و‭(‬حضرة‭ ‬الضابط‭ ‬أخي‭)‬‭ ‬و‭(‬المرافعة‭)‬‭ ‬و‭(‬دلع‭ ‬بنات‭)‬‭.‬

وحقق‭ ‬مسلسلها‭ ‬‭(‬يتربى‭ ‬في‭ ‬عزو‭)‬‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬يحيى‭ ‬الفخراني‭ ‬عام‭ ‬2007الذي‭ ‬أدت‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬الأم‭ ‬أيضا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬دمية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الشخصية‭ ‬‮«‬ماما‭ ‬نونة‮»‬‭ ‬طرحت‭ ‬بالأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬حينها‭. ‬وفي‭ ‬المسرح‭ ‬كانت‭ ‬بصمتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‭(‬العيال‭ ‬كبرت‭)‬‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬أمام‭ ‬حسن‭ ‬مصطفى‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬آنذاك‭ ‬أحمد‭ ‬زكي‭ ‬وسعيد‭ ‬صالح‭ ‬ويونس‭ ‬شلبي‭. ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬الراحل‭ ‬نور‭ ‬الدمرداش‭ ‬وأنجبت‭ ‬منه‭ ‬أربعة‭ ‬أبناء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الإعلامي‭ ‬معتز‭ ‬الدمرداش‭.‬